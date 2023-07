Nuoto artistico, Enrica Piccoli: “In acqua ci eravamo già accorte di aver commesso un errore”

L’Italia di Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Alessia Macchi, Francesca Zunino, Marta Iacoacci, Linda Cerruti ed Enrica Piccoli chiude al dodicesimo ed ultimo posto la finale della routine acrobatica a squadre ai Mondiali 2023 di nuoto artistico in corso a Fukuoka, in Giappone.

Il capitano dell’Italia, Enrica Piccoli, fa da portavoce della squadra al sito federale: “Rispetto a Budapest 2022 abbiamo dovuto adeguarlo alle nuove direttive e sono state aggiunte delle spinte, abbiamo cambiato la coreografia e la durata, che è diminuita di trenta secondi. In acqua ci eravamo già accorte di aver commesso un errore. Siamo amareggiate e ci dispiace“.

L’analisi dell’azzurra: “E’ stato un periodo molto tosto, di lavoro e cambiamenti e anche di imprevisti, come l’infortunio di Giorgio Minisini, che faceva parte di questa routine. C’è stato un ricambio generazionale ed è fisiologico che serva ancora del tempo per assimilare tutto. Comunque siamo un gruppo veramente forte, fresco e pieno di giovani. Non si molla“.

Foto: LaPresse