Nuoto artistico, Mondiali 2023: Italia ultima nella finale della routine acrobatica, Cina vittoriosa su Stati Uniti e Giappone

Si chiude con un mesto dodicesimo ed ultimo posto la finale di routine acrobatica ai Mondiali di nuoto artistico di scena a Fukuoka. Le azzurre Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli compiono un paio di errori di troppo nella loro prova.

C’è tanta attesa per la prova delle azzurre, che inaugurano la finale. Il gruppo, che si esibisce con il tema del Dragone, compie alcune imprecisioni, con due base mark che penalizzano parecchio la squadra: punteggio totale di 177.3267, con 20 punti in meno rispetto a quanto fatto vedere in qualifica, score che sarebbe valso almeno il nono posto davanti a Germania, Kazakistan ed Egitto.

In una prova quasi prima di base mark, a trionfare è la Cina, che con una prova senza alcuna sbavatura si prende l’oro in 238.033, davanti agli Stati Uniti, esibitisi per ultimi ed argento in 232.4033; terzo invece il Giappone padrone di casa, che chiude in 220.5867 davanti a Messico e Francia.

“Ci eravamo accorte subito degli errori – afferma Enrica Piccoli -, siamo andate al di sotto delle aspettative, ma arriviamo da un periodo stressante con diversi imprevisti. Dobbiamo lavorare, domani con il tecnico sarà tutto un altro esercizio“. Le fa eco Linda Cerruti, che spiega meglio la situazione: “Negli ultimi 10 giorni abbiamo stravolto tutto inserendo delle ragazze nuove che si sono comportate benissimo. Era difficile annullare queste sbavature, che già c’erano all’inizio, in soli 10 giorni. Speriamo possa essere un punto di partenza“.

Foto: LaPresse