Nuoto artistico, Enrica Piccoli: “Conquistare queste medaglie ci sembrava un sogno, è un Mondiale meraviglioso”

Dopo il terzo posto dei preliminari l’Italia di Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice conquista la medaglia d’argento nella finale del tecnico a squadre ai Mondiali 2023 di nuoto artistico in corso a Fukuoka, in Giappone.

Il capitano dell’Italia, Enrica Piccoli, ancora una volta fa da portavoce della squadra al sito federale: “Conquistare queste medaglie ci sembrava un sogno prima del Mondiale. Ci siamo riuscite e siamo strafelici. L’argento di Linda e Lucrezia ci ha conferito ulteriori sicurezze. Ormai siamo consapevoli della nostra forza, determinate a continuare a trasformare i nostri sogni in realtà. L’atmosfera è bellissima, la squadra è unita. E’ un Mondiale meraviglioso“.

Prende la parola anche Linda Cerruti: “Abbiamo gettato le basi per qualificarci alle Olimpiadi ai prossimi Mondiali di Doha. Questa medaglia ci servirà come punto di partenza, come ulteriore sprone a migliorare, per farci trovare pronte. Ora ci godiamo la magia del momento, siamo una squadra unita e coesa. Queste gioie ci uniscono ancora di più. Dedichiamo le medaglie a Giorgio Minisini, perché è come se avesse nuotato con noi. Siamo state calme, abbiamo controllato l’esercizio come lui avrebbe voluto. Lo vogliamo abbracciare forte. Ti aspettiamo“.

Conclusione per Lucrezia Ruggiero: “Questo esercizio dimostra come il nuovo regolamento sia giusto, non c’è più spazio per gli errori. Ringrazio il nostro capitano, che ha abbassato i battiti ed il ritmo per mandarci a meta. L’errore è dietro l’angolo e dobbiamo sfruttare queste occasioni per crescere sempre di più. Abbiamo scalato posizioni e raggiunto risultati inaspettati. E’ tutto bellissimo“.

Foto: LaPresse