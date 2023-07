Olimpiadi Parigi 2024: quasi 7 milioni di biglietti venduti

A poco più di un anno dall’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, tutto procedere per il meglio nella capitale francese, che si prepara per la terza volta ad ospitare i Giochi (le altre due nel 1900 e nel 1924, ndr).

La fotografia della situazione l’ha fornita, in un momento con i media, Tony Estanguet, ex canoista transalpino (tre volte vincitore dell’oro olimpico nel C1 slalom, fra Sidney, Atene e Londra), oggi a capo del Comitato Organizzatore dell’evento.

“Tutto sta andando molto bene”, ha detto Estanguet. “Abbiamo incassato un miliardo di euro con la vendita di biglietti e con l’hospitality. E’ un grande successo e il CIO ci ha detto che non ha precedenti”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo venduto 6,8 milioni di biglietti. Da ieri sono cominciate le prove dal vivo e presto avremo tanti test-event. Il bilancio? sarà con un budget di 4,4 miliardi di euro, che verrà coperto per il 96% dal settore privato”.

Infine Estanguet ha affermato: “Da quando, nel 2017, abbiamo ottenuto l’organizzazione dei Giochi, il mondo e la Francia non sono stati risparmiati. Abbiamo saputo far fronte e così continueremo. Sono convinto che abbiamo tutto per portare a termine dei Giochi che rimarranno nella storia”.

Foto: Keitma / Shutterstock.com