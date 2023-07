Nuoto, Anita Bottazzo sorride: “Il podio non era neanche distante”

Buonissimo risultato per Anita Bottazzo nella finale dei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’azzurra classe 2003 disputa una gara di spessore e chiude in quinta posizione con il tempo di 30.11. Terza in questa finale l’altra azzurra Benedetta Pilato.

“Devo dire che ho fatto il mio. Ero in corsia 1 e ho cercato di fare quello che potevo – ha affermato Bottazzo dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai Sport -. Sinceramente il podio non era neanche tanto lontano, visto che era a “soltanto” sette centesimi di distanza dal mio tempo”.

La nativa di Oderzo ha poi aggiunto: “Come prima finale mondiale sono molto contenta. È stata una gara bellissima per me. Sono felice anche per Ruta (Meilutyte, vincitrice di questa gara con il nuovo record del mondo, ndr), io me l’aspettavo”.

Foto: LaPresse