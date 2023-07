Nuoto, Anita Bottazzo: “Ho fatto una brutta partenza, ma poi sono riuscita a rimontare e ora sono felice”

Missione compiuta per Anita Bottazzo nel penultimo atto dei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’azzurra classe 2003 fa peggio rispetto al sorprendete 30.02 di questa mattina, ma il suo 30.28 fatto segnare nella prima semifinale di questo pomeriggio (settimo tempo assoluto) basta per qualificarsi per la finale di domani, dove ci sarà anche l’altra italiana Benedetta Pilato.

Subito dopo la sua gara Bottazzo ha analizzato la sua prestazione davanti ai microfoni di Rai 2: “Non pensavo sinceramente di fare una partenza così brutta, ma la mia prima semifinale in corsa 4 è stata dura. Poi comunque ho cercato di mantenere il sangue freddo e di recuperare con quello che avevo. Sono contenta di essere dentro e spero di riuscire a fare meglio domani”.

La nativa di Oderzo ha poi proseguito: “Stamattina è stato più facile perché ero laterale e nessuno mi conosceva, mentre oggi pomeriggio è stato decisamente più tosto, però sono molto contenta”.

Foto: LaPresse