Nuoto, Alessandro Miressi stecca ed è fuori dalla finale dei 100 sl ai Mondiali

Non ci sarà Alessandro Miressi nella finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di Fukuoka. Troppo lento il suo crono nella seconda semifinale, in cui si piazza soltanto al sesto posto dopo una buona partenza ed è tredicesimo assoluto, smentendo così le sensazioni che aveva dato qualche giorno fa in staffetta.

Tempo di reazione un po’ troppo lento, ma l’azzurro prova a farsi perdonare con una ottima partenza. Il 24enne prova a fare gara pari con i grandi della disciplina, e nei primi 50 metri riesce a toccare per primo in 22.78. Ma nella seconda vasca le cose non funzionano.

Miressi non riesce ad andare in progressione, e piano piano dalle corsie centrali i vari Matthew Richards, Kyle Chalmers e Zhanie Pan iniziano a sverniciarlo. Negli ultimi 10 metri l’azzurro non ne ha più e chiude addirittura sesto la sua semifinale, con un 48.21 parecchio alto.

Per qualificarsi ci sarebbe stato bisogno di un tempo più basso di 16 centesimi, fatto segnare dal quinto posto nella prima semifinale di Jack Alexy. La semifinale di Miressi è la più veloce del lotto, poiché Richard (47.47), Chalmers (47.52) e Pan (47.61) occuperanno nuovamente le corsie centrali. Nandor Nemeth ha vinto invece la prima batteria in 47.62, avanti a David Popovici (47.66), Jordan Crooks (47.71) e Maxime Grousset (47.87). Un grande parterre per una delle gare più rappresentative del nuoto. Dove l’Italia non figurerà.

