Nuoto, Paltrinieri mai in gara: ultimo negli 800 sl ai Mondiali. Oro ad Hafnaoui

Si chiedeva la magia a Gregorio Paltrinieri in questa Finale degli 800 stile libero uomini, gara d’apertura del programma serale della quarta giornata a Fukuoka (Giappone) dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga. Si sapeva che le condizioni di Greg fossero tutt’altro che buone, ma neanche lui si sarebbe aspettato quanto è accaduto nell’atto conclusivo odierno, ovvero concludere in ultima posizione con il tempo di 7:53.68.

I tanti contrattempi in allenamento da gennaio, di cui aveva parlato anche nel corso della rassegna iridata in acque libere, sono stati tali che neanche un combattente come lui potesse fare molto. In piscina non si può giocare di strategia, come in mare, e si dà quel che si ha e Paltrinieri oggi non ne aveva.

Lo si è compreso da subito quando l’avvio folgorante dei tempi migliori non c’è stato. Un primo 200 metri da 1:53.59 e un 400 da 3:52.85 a rappresentare tutte le sue difficoltà. Con un ritmo da 30″ per vasca, il nostro portacolori è finito sempre più lontano dalle posizioni che contano, chiudendo distante dai migliori riscontri personale e dovendo prendere atto di un livello in questa Finale davvero incredibile.

A vincere è stato il tunisino Ahmed Hafnaoui, oro olimpico nei 400 sl e argento iridato in questa sede. Questa volta il duello con l’australiano Samuel Short (oro mondiale nelle otto vasche) è stato vinto dal nordafricano che ha stampato un crono sensazionale da 7:37.00 a precedere appunto Short (7:37.76) e il campione olimpico della distanza, Bobby Finke (7:38.67, record americano). Una top-5 conclusa dall’irlandese Daniel Wiffen, che con il tempo di 7:39.19 ha strappato il primato europeo a Paltrinieri, mentre in quinta posizione ha concluso il tedesco Lukas Märtens (7:39.48) con un crono rilevante.

Foto: LaPresse