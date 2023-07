Nuoto, Alessandro Miressi: “Sono molto deluso, la finale era alla portata”

Niente da fare per Alessandro Miressi nelle semifinali dei 100 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 1998 non è riuscito a cambiare marcia nella seconda vasca e ha chiuso la seconda batteria al sesto posto in 48.21 (13° crono assoluto), tempo che non è bastato per strappare il pass per la finale di domani.

“Sono molto deluso perché stavo bene – ha affermato un tristissimo Miressi dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Il passaggio ai 50 metri è stato normale e nella seconda vasca non sono riuscito a fare la mia progressione solita”.

Il nativo di Torino ha in seguito aggiunto: “Probabilmente ho forzato troppo il passaggio e poi non sono riuscito a concludere bene. Purtroppo non so davvero cosa dire, la finale era abbordabilissima, ma è andata così”.

Foto: LaPresse