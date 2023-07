Nuoto, Alberto Razzetti: “Una buona gara al mattino, per essere in Finale devo esprimere il 100%”

Voltare pagina. E’ stato questo che ha dovuto fare Alberto Razzetti, dopo la mancata qualificazione alla Finale dei 200 delfino di ieri. I centesimi non erano stati amici del ligure e quindi l’atleta allenato a Livorno da Stefano Franceschi si è rituffato in acqua per affrontare la sfida delle batterie dei 200 misti, nel quarto giorno di gare dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone).

Razzetti ha ottenuto il 13° tempo dell’overall di 1:58.74 in una mattinata nella quale gli atleti hanno espresso un livello particolarmente alto. Davanti a tutti nella classifica generale troviamo il britannico Duncan Scott, argento olimpico, con il tempo di 1:57.76 davanti ai due giapponesi Daiya Seto (1:57.80) e So Ogata (1:57.88).

“Stamattina ho nuotato una buona gara, abbastanza veloce. Era importante restare nel gruppo di testa della batteria. Ho resettato i 200 farfalla, focalizzato sulla gara e centrato la semifinale dei 200 misti. C’è grande competitività. Sono tutti in forma. Per qualificarmi alla finale dovrò dare il meglio di me“, le considerazioni di Razzetti ai microfoni della Rai.

L’obiettivo sarà quello di migliorare il suo record italiano di 1’57″13 del aprile 2021 a Riccione per essere nella top-8 qualificante per l’atto conclusivo di domani.

