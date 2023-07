Nuoto, Alberto Razzetti: “Tempo ottimo per essere una batteria, ho disputato una gara intelligente”

Missione compiuta per Alberto Razzetti, impegnato nelle batterie dei 200 delfino uomini della terza giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. Il ligure, allenato a Livorno da Stefano Franceschi, ha ottenuto il quinto crono d’accesso alla semifinale di 1:55.35.

Una gestione lucida quella del “Razzo”, che ha saputo leggere alla perfezione la situazione: “Mi sono sentito bene in acqua. Ho cercato di disputare una prova intelligente. Il tempo è ottimo per essere una batteria. L’obiettivo è chiaramente la finale per esprime il massimo delle mie potenzialità“, le parole dell’azzurro ai microfoni della Rai.

Niente da fare invece per il primatista italiano (1:54.28) Federico Burdisso, solo diciottesimo in 1:56.86. Il 22enne è rimasto molto distante dai suoi crono e per essere parte della top-16 avrebbe dovuto fare meglio del tempo dell’australiano Matthew Tample di 1:56.51. Il migliore è stato il giapponese Tomoru Honda con il crono di 1:54.21.

