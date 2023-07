Non subire gol è ancora importante al Fantacalcio? La lista dei portieri: chi acquistare a tutti i costi e chi evitare

Nemmeno un mese e la Serie A sarà realtà. Si tornerà a mettere nel mirino il tricolore, vinto lo scorso anno da uno stupefacente Napoli. E assieme al campionato, prenderà il via anche il fantacalcio. Siamo oramai vicini al momento dell’asta, delle creazioni delle squadre con cui affrontare la stagione. Tanti i dubbi che assalgono i partecipanti, tra cui se e quanto investire per un portiere di spicco.

Molte le scuole di pensiero sul ruolo dell’estremo difensore. C’è chi predilige avere un top di lista per avere meno malus possibili, a costo di spendere più del dovuto, a chi invece non ci fa tanto caso e si accontenta semplicemente di un titolare per poter spendere sugli altri ruoli. Su chi preferisce avere tre diversi titolari per avere più scelta possibile a chi vuole invece costruire il proprio ‘pacchetto’ concentrandosi su una sola squadra. Ma quanto conviene?

Avere un portiere performante può aiutarvi, soprattutto se utilizzate alcune regole apposte proprio per aumentare la loro importanza nel gioco e ‘svecchiarlo’ dai canoni iniziali. Innanzitutto, se giocate con il bonus imbattibilità, che regala un voto in più ai portieri che non subiscono rete, potrà dare un boost alla vostra squadra, visto che un punto può sempre fare la differenza. E poi, il portiere è vitale per il modificatore difesa, che concede un bonus a coloro che utilizzano la difesa a quattro calcolando la media (e non la fantamedia) di portiere e i tre migliori difensori. Avere un portiere dal 6,5 fisso potrebbe concedervi la possibilità di avere bonus importanti.

Chi sono allora i portieri da prendere ad occhi chiusi? Innanzitutto Quelli delle grandi squadre, che subiscono meno gol possibili. Lo scorso anno il migliore tra i titolari è stato Alex Meret del Napoli, un ottimo 5,56 di fantamedia e ben quindici clean sheet in stagione oltre ad un rigore parato. Alle sue spalle Ivan Provedel della Lazio, rimasto imbattuto addirittura per ventuno volte durante il campionato, e Mike Maignan, che paga le sole 22 partite giocate ma che rimane una scelta sicura (5,34 FM). Ai piedi del podio invece Szczesny della Juventus (5,18 FM). Una raccomandazione: se punterete su quest’ultimo, Meret o Maignan, per un motivo o per l’altro vi converrà andare anche sulla loro riserva, rispettivamente Perin, Gollini e Sportiello: durante la stagione potranno raggranellare più di qualche presenza.

A livello dei top anche Rui Patricio della Roma, con i giallorossi che offrono una buona difesa (5,07 FM), ma un passettino più indietro rispetto a loro poiché ogni tanto non è parso perfetto, incappando in qualche errorino di troppo; da decifrare invece la situazione in casa Atalanta, con lotta serrata tra Marco Carnesecchi e Juan Musso (pensate a prendere entrambi) e in casa Inter, che non ha al momento un portiere. Così come per la Fiorentina, alla ricerca di qualcuno per scalzare Pietro Terracciano dal ruolo da titolare.

Ci sono poi i portieri affidabili, che possono essere delle graditissime sorprese se utilizzati nelle partite giuste. Come Michele Di Gregorio del Monza, che lo scorso anno ha sconfitto la concorrenza di Alessio Cragno imponendosi come un portiere interessantissimo (4,99 FM e 10 clean sheets) e Vanja Milinkovic-Savic, che nel Torino di Juric si ritrova davanti una buonissima difesa (4,89 FM e 10 clean sheets). Di questo rango anche Marco Silvestri dell’Udinese, Lorenzo Montipò del Verona, Guillermo Ochoa della Salernitana e, se tornasse al Lecce, Wladimiro Falcone: portieri che tendono sì a subire, ma se giocate con il modificatore difesa, potrebbero regalarvi gioie per la loro media voto. Piccola postilla: questi estremi difensori sono da affiancare ad un nome comunque di prestigio. Se doveste creare il vostro pacchetto portieri con tre di loro, vi ritrovereste ogni settimana a pregare di aver beccato quello giusto. Tenete in considerazione da ‘buon secondo’ anche Elia Caprile, ormai a un passo dall’Empoli in prestito dal Napoli: potrebbe essere il successore adatto di Vicario, voti alti e bonus inaspettati.

Dunque sconsigliato costruire il vostro reparto solo con portieri della seconda metà di classifica. Skorupski del Bologna è affidabile, ma non per essere schierato per tutta la stagione, mentre arretra un po’ Consigli del Sassuolo, dopo anche l’arrivo di Cragno (consigliato l’acquisto in coppia). Nelle neopromosse nessuna promette di essere un fortino inespugnabile, dunque Simone Scuffet (Cagliari), Stefano Turati (Frosinone) e Josep Martinez (Genoa) sono solo da ‘completamento’ del vostro pacchetto di estremi difensori.

Foto: LaPresse