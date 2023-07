NASCAR Cup Series, chi sarà il padrone di Loudon? Attenzione alle sorprese

Nuovo appuntamento questo week-end nella NASCAR Cup Series in New Hampshire, ventesimo round della regular season. La bagarre è garantita in quel di Loudon, short-track unico nel proprio genere che fino a qualche anno fa era presente anche nei NASCAR Playoffs.

La ‘Magic Mile’ è composto da quattro curve con una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. Dal 1993 ha sempre accolto almeno una competizione della nota categoria americana riservata alle stock car, realtà che si appresta per vivere le ultime sei gare prima dei Playoffs.

Kyle Busch (2006, 2015), Denny Hamlin (2007, 2017), Kevin Harvick ( 2018, 2019), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022), Aric Armirola (2021) e Joey Logano (2009) vantano almeno una gioia nella ‘Crayon 301’, nome ufficiale della competizione che scatterà domenica quando in Italia saranno le 20.30.

Nella storia recente sono stati molti coloro che si sono inseriti nella bagarre per il successo, Armirola e Bell sono gli ultimi in ordine cronologico a strappare automaticamente un pass per i Playoffs dopo un’intensa sfida all’interno del New Hampshire Motor Speedway.

Foto. LaPresse