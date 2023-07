GTWC Europe, Pre Qualifying Misano: Audi si conferma

Due prove e due Audi davanti a tutti a Misano Adriatico in occasione del secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Comtoyou detta legge in Romagna al termine di una giornata caratterizzata dal gran caldo, una costante che dovrebbe continuare anche sabato e domenica.

Gilles Magnus / Finlay Hutchison, regolarmente iscritti alla classe Gold Cup, hanno avuto la meglio nella graduatoria assoluta tenendo testa a Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25/Audi) ed a Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88/Mercedes).

Leggermente più attardati gli altri al termine di una sessione leggermente superiore di pochi decimi al best lap ottenuto in mattinata. Audi ha monopolizzato la scena, mentre BMW resta all’inseguimento con Valentino Rossi/Maxime Martin #46 che hanno dovuto accontentarsi della 13a piazza.

Domani le qualifiche alle 9.00 e successivamente alle 14.00 la prima prova del fine settimana di Misano. Visti i tanti presenti sul tracciato, ben 42 auto ai nastri di partenza, non avremo una singola sessione, ma due turni distinti con i Gold ed i PRO separati dai Bronze e dai Silver.

Foto. Pier Colombo