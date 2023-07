IndyCar, la trasferta di Toronto fermerà Alex Palou?

Alex Palou è l’uomo da battere a Toronto, 10mo appuntamento dell’IndyCar Series 2023. Lo spagnolo, reduce da tre affermazioni consecutive in piste completamente differenti tra di loro, è l’osservato speciale nella prima ed unica trasferta canadese del calendario.

Il catalano sta lentamente allungando in classifica, il #10 di Chip Ganassi Racing sta vivendo un periodo d’oro dopo aver perso la chance di imporsi alla Indy500 per pochi decimi. Il quarto posto nella sfida più importante dell’anno è stato l’unico risultato ‘negativo’ che è stato ampiamente compensato nelle ultime settimane.

Il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), l’americano Josef Newgarden (Penske #2) e lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8) inseguono nell’ordine alla vigilia di una prova molto particolare che come sempre si disputerà intorno all’Exhibition Place della cittadina che sorge in Ontario.

Scott Dixon (2022, 2018, 2013 race-1/2 ), Will Power (2016, 2010), Josef Newgarden (2015, 2017) e Simon Pagenaud (2019) sono coloro che vantano almeno un acuto in questa specifica manifestazione. Menzione d’onore per Pagenaud, costretto a rinunciare all’ultima tappa di Mid-Ohio dopo un terribile incidente avvenuto nel corso delle prove libere. Non ci sono state conseguenze per l’ex campione della serie, illeso dopo uno spettacolare crash al termine di uno dei punti più veloci del circuito.

Foto. LaPresse