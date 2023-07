MX2, Andrea Adamo per consolidare la leadership mondiale in Belgio

Prosegue incessante il Mondiale motocross 2023 che giunge al tredicesimo appuntamento della stagione. Dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca a Loket, si sbarca in Belgio per il Gran Premio delle Fiandre a Lommel su un tracciato lungo 1830 e piuttosto probante dal punto di vista fisico.

Si viene dal GP ceco che ha visto trionfare Jago Geerts: il belga della Yamaha ha accorciato nel Mondiale, raccogliendo ben 45 punti raccolti sui 50 disponibili. Primo posto in gara-1 e terzo in gara-2: un rendimento piuttosto costante che gli ha permesso così di recuperare in tutto 12 lunghezze sul nostro Andrea Adamo.

L’italiano resta al comando della classifica generale, ma ha steccato in gara-1, salvo poi riprendersi e vincere gara-2 per limitare i danni in un fine settimana che non era cominciato sotto i migliori auspici. Nel mondiale il centauro KTM ha adesso un margine di 35 punti su Kay de Wolf e di 40 su Jago Geerts.

De Wolf giunto terzo in Repubblica Ceca: terzo in gara-1 e quarto in gara-2. L’olandese si è piazzato a sorpresa dietro a Simon Laengenfelder, secondo con un quarto e un secondo posto. Sarà soprattutto sfida tra Adamo e Geerts, come si nota dalle parole del siciliano prima dell’appuntamento fiammingo: Sarà dura come sempre, con un sacco di ragazzi veloci sulla sabbia. Anch’io però mi sono allenato parecchio quest’inverno, darò il massimo e vedremo come va!”.

Foto: Valerio Origo