F1, Lewis Hamilton: “Fiducioso sull’Hungaroring. La Red Bull? Sembra che porti sempre aggiornamenti…”

Lewis Hamilton si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring posizionato a pochi chilometri da Budapest, il “Re Nero” spesso ha dominato la scena e proverà a sfruttare questo trend per ben figurare nella gara di domenica.

Le vacanze estive sono sempre più vicine (si apriranno dopo il weekend del Gran Premio del Belgio del prossimo fine settimana, fino al 27 agosto con la gara di Zandvoort) e il pilota inglese sente la necessità di muovere passi in avanti verso la Red Bull. La voglia di tornare al successo (dopo 20 mesi di digiuno) è immensa per il sette volte campione del mondo che, tuttavia, preferisce rimanere con i piedi ben saldi al terreno in vista della trasferta magiara.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota inglese ha provato a fare le carte al fine settimana magiaro: “Iniziamo il weekend con fiducia. Su questo tracciato spesso siamo andati forte e io ho centrato diversi successi. Stiamo lavorando al massimo per avvicinarci alle Red Bull, ma vedo che anche in questo fine settimana porteranno aggiornamenti. Vedremo come si svilupperanno le cose in pista”. (Fonte: Daily Mail).

Ultima battuta sul rinnovo di contratto con la Mercedes che, a quanto pare è imminente: “Non ci sono più trattative, manca solo l’annuncio. Abbiamo parlato a lungo e ormai le due parti sono d’accordo su tutto. Quando arriverà l’ufficialità? Penso entro fine stagione”.

Foto: LaPresse