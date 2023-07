MotoGP, intrattenimento, concerti ed eventi per gli spettatori: il Motomondiale diventa uno show

La MotoGP sta vivendo un momento di profondi rinnovamenti: l’introduzione della Sprint Race e adesso si va verso l’arrivo do grandi concerti negli autodromi durante il weekend di corse. Dorna, la società che dal 1992 gestisce il Motomondiale, sta cercando in ogni modo di ravvivare il programma di ogni round per incrementare gli introiti e rendere il prodotto più appetibile, così come accade in Formula 1.

Gli oltre centomila che pagano il biglietto d’ingresso restano attratti dalla qualità della corsa e dal valore dei campioni che scendono in pista: l’idea è quella di offrire un supporto a questi eventi, così da attrarre qualche spettatore in più e ampliare il programma del fine settimana, per offrire allo spettatore un’esperienza quanto più completa.

E’ stato firmato così l’accordo triennale siglato fra MotoGP e NSN (Never say Never) per “dar vita a una nuova era di eventi ed esperienze con al centro gli appassionati, a iniziare dal gran finale di stagione 2023 in programma a Valencia. “Questa nuova partnership – si legge sul comunicato – vede il detentore dei diritti di MotoGP Dorna Sports unire le forze con NSN, organizzatore della OMG La Liga Music Experience, per mettere in scena eventi in collaborazione nel corso dei prossimi tre anni, il primo dei quali si terrà in occasione dell’appuntamento che chiuderà la storica stagione 2023 con una nuova cerimonia legata ai FIM MotoGP Awards in programma a Valencia.

Questo evento aprirà le porte agli appassionati in modo da far vedere loro i propri beniamini premiati al termine di un’altra incredibile stagione, insieme ad alcuni degli ospiti di maggior livello in campo musicale. I concerti serviranno ad ampliare l’esperienza unica già in atto di un weekend di MotoGP per offrire ancora più spettacolo e adrenalina in un determinato numero di Gran Premi previsti dal calendario“.

Foto: MotoGP.com