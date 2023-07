MotoGP: Alex Rins salterà anche il GP della Gran Bretagna

Alex Rins non sarà presente neanche a Silverstone. Il pilota del team Honda LCR, dopo aver saltato sia il Sachsenring che Assen, darà forfait anche nell’appuntamento britannico, decima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP in scena dal 4 al 6 agosto. La notizia è arrivata nella giornata di ieri attraverso il profilo social della scuderia.

Lo spagnolo quindi non ha ancora recuperato del tutto dalla brutta botta rimediata al circuito del Mugello, dove si era fratturato tibia e perone della gamba destra. I tempi sembrano dunque essere più lunghi, come testimoniano anche diverse fotografie scattate dall’iberico in occasione delle recentissime nozze con la compagna Alexandra, evento dove è stato costretto a presentarsi all’altare con carrozzina e stampelle.

Sul tracciato della Gran Bretagna Rins sarà sostituito da Iker Lecuona, centauro che in questa stagione ha già preso parte a due GP, quello di Assen e quello di Jerez.

“Auguro ad Alex una pronta guarigione – ha detto Lecuona –Nel frattempo sono felice di saltare in sella perché voglio fare del mio meglio e aiutare la squadra. Mi piace il layout di Silverstone e possiamo divertirci. Voglio ringraziare la famiglia Honda e LCR per l’opportunità“.

Foto: MotoGP.com Press