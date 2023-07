Motocross, Andrea Adamo vince in rimonta gara-2 a Loket e riallunga nel Mondiale MX2!

Reazione da campione. Andrea Adamo si riscatta dopo una gara-1 disastrosa (13° con una penalità, in seguito a due cadute e ad una partenza difficile) e vince di forza gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Primo successo di manche in MX2 per il siciliano della KTM, che si era già tolto invece la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio in un GP (ad Arco di Trento).

Il nativo di Erice classe 2003 ha sfoderato una prestazione impressionante a Loket, mettendo in scena una rimonta sensazionale (era 6° dopo la prima tornata) in cui ha superato tra gli altri anche il fenomeno belga della Yamaha Jago Geerts per poi effettuare il sorpasso decisivo per la leadership nei confronti della GasGas guidata dal tedesco Simon Laengenfelder.

Geerts, grazie al primo posto di gara-1 e al terzo della seconda manche, ha conquistato il GP della Repubblica Ceca davanti a Laengenfelder (4° e 2°) e all’olandese dell’Husqvarna Kay de Wolf, autore di una buona progressione fino alla quarta piazza in gara-2 dopo la terza posizione della manche inaugurale. A punti anche l’azzurro Ferruccio Zanchi, 17°.

Al termine del round di Loket, Andrea Adamo resta leader della classifica generale a +35 su Kay de Wolf, +40 su Jago Geerts, +69 su Thibault Benistant (assente oggi dopo l’incidente in qualifica) e +84 su Liam Everts.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP REPUBBLICA CECA MX2

1 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:41.660 0.000 50.653 25

2 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:46.939 5.279 50.529 22

3 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:55.537 13.877 50.327 20

4 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:59.850 18.190 50.227 18

5 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 36:01.015 19.355 50.200 16

6 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:01.473 19.813 50.189 15

7 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:15.005 33.345 49.877 14

8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:17.568 35.908 49.818 13

9 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:22.219 40.559 49.712 12

10 401 STAUFFER, Marcel AUT AMF KTM 36:24.759 43.099 49.654 11

11 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:28.424 46.764 49.571 10

12 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:30.004 48.344 49.535 9

13 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 36:32.903 51.243 49.470 8

14 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 36:35.167 53.507 49.419 7

15 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:38.213 56.553 49.350 6

16 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:47.546 1:05.886 49.142 5

17 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI KTM 36:58.428 1:16.768 48.901 4

18 437 VENHODA, Martin CZE ACCR GASGAS 35:44.057 -1 Lap 47.934 3

19 50 MANDYS, Daniel CZE ACCR Yamaha 36:06.698 22.641 47.433 2

20 256 SMITH, Magnus DEN DMU Yamaha 36:12.063 28.006 47.316 1

21 174 VALERI, Alessandro ITA FMI RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 36:24.035 39.978 47.056 0

22 744 SOULIMANI, Saad FRA FFM Young Motion powered by Resa Yamaha 36:26.048 41.991 47.013 0

23 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 36:31.744 47.687 46.891 0

24 199 KATRINAK, Jaroslav SVK SMF KTM 36:48.362 1:04.305 46.538 0

25 177 MANUCCI, Alessandro ITA FMI GASGAS 28:03.621 -6 Laps 44.086 0

26 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 18:31.810 -10 Laps 46.219 0

27 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Powerbyjjracingteam Husqvarna 16:48.822 -11 Laps 45.277 0

28 23 HAMMAL, Taylor GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 17:06.062 17.240 44.517 0

29 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 13:26.203 -13 Laps 42.493 0

30 696 GWERDER, Mike SUI FMS WZ RACING TEAM KTM 10:23.348 -14 Laps 45.798 0

31 313 POLAK, Petr CZE ACCR Young Motion powered by Resa Yamaha 9:01.586 -15 Laps 42.169 0

32 100 VERHAEGHE, Scotty FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 4:39.761 -17 Laps 40.818 0

CLASSIFICA OVERALL GP REPUBBLICA CECA MX2

1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 20 45 2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 18 22 40 3 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 20 18 38 4 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 22 12 34 5 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 8 25 33 6 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HON 15 16 31 7 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 16 14 30 8 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 13 13 26 9 401 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 10 11 21 10 125 Weckman, Emil FIN SML HON 14 6 20

Foto: MXGP.com