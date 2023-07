Mondiali pallanuoto 2023, Carlo Silipo: “Vittoria di cuore e di testa, ma non ci accontentiamo”

Una vera e propria impresa azzurra quella andata in scena oggi nella piscina di Fukuoka. Il Setterosa batte la corazzata statunitense col punteggio di 8-7 ed avanza in semifinale ai Campionati del Mondo di pallanuoto femminile. Un match da sogno quello disputato dalle azzurre, efficaci in attacco e commoventi in fase difensiva.

Il CT azzurro Carlo Silipo era raggiante a fine match, come si può evincere dalle parole rilasciate ai microfoni della Rai: “In acqua si è visto il vero Setterosa. Abbiamo fatto una prestazione di grande cuore, di carattere e soprattutto di testa. Questa vittoria ci deve dare fiducia e consapevolezza”.

“Il Mondiale però non finisce qui – ci tiene a precisare il tecnico napoletano – così come non era finito dopo la sconfitta con la Grecia. Quella sconfitta è stata in gran parte colpa mia, ho impostato la partita in un modo non adatto a questa Italia. Noi abbiamo bisogno di energia e contatto fisico per esprimere il nostro gioco, proprio come fatto oggi”.

Silipo ha poi continuato: “Oggi ci abbiamo messo presenza, voglia di soffrire. Con queste due caratteristiche tutto diventa più facile. Sapevamo che oggi c’era da difendere tanto e da rimanere attaccati nel punteggio. Prendere solo 7 gol contro questi Stati Uniti è comunque tanta roba”.

Infine, guardando in avanti: “Ora ci dobbiamo riposare, poi testa alla semifinale. Era importante arrivare in fondo, perchè è bello stare qui e partecipare alla fase finale, la più importante. Le ragazze si devono godere questo momento perché se lo meritano. Devono divertirsi e solo così verrà fuori tutto il potenziale. Nel 2015 l’Italia ha battuto gli USA e prese il bronzo, ora il bronzo non ci basta”.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti – LivePhotoSport.it