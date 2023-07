Mondiali Nuoto 2023, Thomas Ceccon: “Leggermente affaticato, ma posso accontentarmi del sesto tempo”

Un Thomas Ceccon non scintillante, ma a cui basta poco per poter essere in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. L’azzurro sarà nuovamente in gara nel pomeriggio grazie al sesto crono assoluto ottenuto nelle eliminatorie, in cui ha messo in moto i razzi solo negli ultimi metri di gara.

“Mi sentivo bene, un po’ più affaticato dello scorso anno, il tutto dovuto anche alla marcia di avvicinamento verso il Giappone – afferma Ceccon ai microfoni Rai – ma ho il sesto tempo, per questa mattina posso comunque accontentarmi“.

Thomas spiega che c’è qualcosina di differente rispetto a Budapest: “Ce la giocheremo. Qui è più difficile rispetto a Budapest, anche per la strada che bisogna fare dalla piscina alla sala fisio, tutti piccoli particolari differenti. Manca qualcuno del ranking, ma ci sono gli avversari: non mancherà la sfida. Ora l’importante era iniziare a gareggiare“.

Ceccon ha in mente un progetto ambizioso, quello di provare a ottenere risultati in più gare possibili: “Ho ambizioni alte. Punto al titolo nei 100 dorso, voglio una medaglia nei 50 delfino, possibilmente d’oro. Nei 50 dorso lo scorso anno mi hanno strappato una medaglia, poi sarò in gara con la staffetta, probabilmente anche con la mista e quella mista mista: il programma è uguale a quello dello scorso anno“.

Foto: LaPresse