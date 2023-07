Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono in finale nella 4×100 ai Mondiali di Fukuoka. Terzo crono assoluto in 3.12.53 senza Thomas Ceccon (che verrà inserito nell’atto conclusivo), sostituito da Deplano in questa batteria, ma con la consapevolezza di aver perso per strada un’avversaria scomodissima come la Gran Bretagna, eliminata per squalifica.

I britannici avevano difatti vinto la seconda batteria in 3.10.47, con la prestazione di Matthew Richards in seconda frazione sugli scudi, ma alla fine il quartetto battente bandiera Union Jack si suicida a causa di un cambio assai azzardato preso dal giovane Jacob Henry Whittle, che anticipa il tempo di ingresso in acqua andando incontro ad una sacrosanta squalifica.

Quindi l’Italia si ritrova in maniera abbastanza comoda come la vincitrice della seconda batteria potendo controllare l’ultima serie e lo stato di Stati Uniti e Australia, le altre favorite della vigilia. Che non si fanno attendere: Chris Giuliano, Destin Lasco, Matt King e Justin Ress firmano il miglior tempo in 3.11.63, un centesimo meglio di Jack Cartwright, Matthew Temple, Kai James Taylor e Flynn Southam.

Azzurri che nel pomeriggio avranno un Ceccon in più nel motore, per potersi giocare un metallo pregiato nella seconda finale di questa prima giornata di nuoto in corsia. Appuntamento alle 14.43 italiane per un quartetto azzurro che ha voglia di sognare.

Foto: Lapresse