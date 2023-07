Nuoto, Mondiali 2023: Martinenghi e Poggio in semifinale nei 100 rana, ma Qin impressiona

Semifinale sia per Nicolò Martinenghi che per Federico Poggio nei 100 rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Due azzurri dunque tra i migliori sedici, rispettivamente con il quarto ed il settimo tempo assoluto, che torneranno dunque in gara nel primo pomeriggio italiano per ottenere il pass per la finale.

Inseriti nella stessa batteria, Martinenghi e Poggio mettono le marce alte nella seconda vasca, chiudendo entrambi alle spalle del tedesco Luca Matzerath, che stampa il miglior tempo di batteria in 58.74. Non è però il suo il cronometro migliore, quello è del ventiquattrenne cinese Haiyang Qin.

Per l’asiatico miglior tempo di giornata in 58.26, avanti all’olandese Arno Kamminga in 58.71. Come detto, Martinenghi è quarto assoluto in 59.04, mentre Poggio è settimo in 59.43, con lo statunitense Nic Fink, vincitore della quinta batteria, che fa meglio di lui in 59.38 così come l’altro atleta a stelle e strisce Josh Matheny in 59.40.

Primo passo messo in cascina, si torna dunque in acqua per la semifinale del pomeriggio, che si svolgeranno alle 13.50 italiane.

Foto: LaPresse