Mondiali Nuoto 2023, Thomas Ceccon in semifinale nei 50 farfalla, eliminato Codia

Thomas Ceccon è agilmente in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. Per l’azzurro, campione in carica della specialità, basta il 23.14 ottenuto nella penultima batteria per poter essere tra i migliori sedici iridati.

Problemino in avvio per Thomas, che ci mette qualche metro di troppo a potersi avviare, ma alla fine riesce a chiudere al terzo posto, dietro al britannico Jacob Thomas Peters, vincente in 22.85, e al portoghese Diogo Matos Ribeiro in 23.14.

Eliminato invece Piero Codia: il trentatreenne era impegnato nella stessa batteria di Ceccon, ma alla fine è ultimo in 24.13. Il miglior tempo è invece del francese Maxime Grousset. Semifinali che si terranno alle ore 13.23 di quest’oggi.

