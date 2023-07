Mondiali nuoto 2023, Marco De Tullio: “Non so che ho sbagliato, testa ai 200 stile”

Prima delusioni ai Mondiali di nuoto 2023 nella Marine Messe Hall A di Fukuoka. Non ci saranno azzurri nella prima finale iridata, quella dei 400 stile libero: sia Marco De Tullio che Matteo Ciampi sono rimasti fuori dall’ultimo atto.

Per il secondo era preventivabile un mancato accesso in finale, per il recordman italiano non si può non parlare di delusione: gara praticamente sullo sfondo, per lui il dodicesimo tempo complessivo in 3.47.23, ci ha abituato di meglio.

“Non so che cosa ho sbagliato – afferma il nuotatore azzurro alla Rai – Non so he ho sbagliato in preparazione ma ho faticato tanto nell’ultimo periodo. Non so che dire, ora bisogna solo impegnarsi bene e a fondo per questa settimana. Ora il mio focus va sui 200 stile libero£.

Foto: LaPresse