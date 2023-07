Matteo Berrettini muove la classifica ATP Race: balzo importante a Wimbledon, ma il vertice (per ora) resta lontano

Matteo Berrettini si è qualificato per il quarto turno di singolare maschile del torneo di Wimbledon: l’azzurro affronterà domani agli ottavi lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 del tabellone. Il tennista italiano finora ha incamerato 180 punti sia per il ranking ATP che per la Race ATP.

Per quanto riguarda la Race ATP, l’azzurro al momento è salito a quota 582 punti, in quanto ad inizio torneo partiva da 402: Berrettini ha scalato 23 posizioni, portandosi dal numero 85 al 62 della classifica dell’anno solare 2023.

L’azzurro, in caso di ulteriore exploit contro il numero 1 del mondo, potrebbe compiere un ulteriore balzo, dato che incamerando altri 180 punti salirebbe a quota 762, portandosi al 34° posto (o al 35° in caso di successo del canadese Denis Shapovalov agli ottavi).

Un passaggio in semifinale, invece, consegnerebbe altri 360 punti al romano, che salirebbe così a quota 1122, che potrebbe valere anche il 20° posto. L’accesso in finale, poi, spingerebbe l’azzurro a 1602, per il 15° posto virtuale.

La vittoria del torneo, infine, porterebbe Berrettini all’8° posto virtuale, ma a questo punto l’azzurro si qualificherebbe comunque alle Finals se fosse l’unico vincitore Slam tra l’8° ed il 20° posto, o il meglio piazzato.

Foto: LaPresse