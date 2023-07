Boxe: nuova avventura per Usyk. Il Campione Olimpico si dà anche al calcio

Una nuova sfida per la leggenda della boxe Oleksandr Usyk. Il Campione Olimpico a Londra 2012, nonché Campione Mondiale Wba, Ibf e Wbo dei pesi massimi, ha firmato un anno di contratto con il Polissya, squadra di calcio che milita nella serie b ucraina. L’annuncio è arrivato quest’oggi direttamente da Gennadiy Butkevich, Presidente del club.

L’atleta, che ha già rassicurato di non aver alcuna voglia di lasciare il ring, ricoprirà il ruolo di esterno offensivo. Secondo quanto affermato da Butkevich, il pugile avrebbe scelto di indossare la maglia numero 17. La proposta da parte della società sarebbe arrivata dopo un lungo periodo di allenamenti che Usyk ha svolto con la prima squadra, catalizzando l’attenzione dei giocatori con la sua attitudine.

“Ha molto impressionato in questo periodo in cui si è allenato con noi – ha dichiarato Butkevich nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA – e la sua attitudine al lavoro è stata di grande esempio per tutti i nostri giocatori. Così gli abbiamo proposto di rimanere, e il suo amore per il calcio ha fatto sì che questa collaborazione sia possibile. Ira il suo sogno di giocare nel calcio professionistico diventerà realtà“.

Non sappiamo ancora quando ci sarà la possibilità di vedere Usyk in campo: la data di partenza della serie B, causa ovviamente il conflitto bellico in corso, è ancora incerta. Nel frattempo però l’ucraino si sta preparando al prossimo incontro pianificato il 26 agosto contro il britannico Daniel Dubois in Polonia.

Foto: LaPresse