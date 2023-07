Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 17: due azzurre a caccia del podio a Istanbul

Iniziano quest’oggi con la prima giornata di eliminatorie i Campionati Mondiali Under 17 di lotta olimpica 2023, in programma a Istanbul fino a domenica 6 agosto. Si profila una settimana estremamente interessante, che metterà in luce i giovani talenti internazionali più promettenti e le future stelle della disciplina in vista dei prossimi due quadrienni a cinque cerchi.

L’Italia ha scelto di presentarsi alla rassegna iridata giovanile con due sole atlete, quindi non verrà rappresentata nella lotta libera maschile e nella greco-romana. La selezione tricolore sarà composta dunque da Denise Piroddu nei 57 kg e Fabiana Rinella nei 53 kg. Quest’ultima ha grandi ambizioni, dopo aver conquistato il titolo europeo di categoria lo scorso 16 giugno a Tirana.

La siciliana classe 2006 difende inoltre il bronzo mondiale U17 ottenuto l’anno scorso a Roma e proverà a confermarsi sul podio iridato cadetti. Ad accompagnare le due azzurre nella capitale turca ci saranno il tecnico Mario Piroddu e il team leader Daniel Franchi. Denise Piroddu affronterà le eliminatorie mercoledì 2 agosto, mentre il debutto di Rinella è previsto giovedì 3.

Foto: Fijlkam