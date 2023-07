Nuoto artistico, Mondiali 2023: Giappone ancora trionfante, i fratelli Sato vincono nel duo misto tecnico

La prima volta del Giappone nel duo misto tecnico ai Mondiali di nuoto. I fratelli Tomoka e Yotaro Sato sfruttano l’assenza dell’Italia a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini, e diventano finalmente campioni del mondo davanti al pubblico di Fukuoka dopo i due argenti dello scorso anno dietro proprio alla coppia azzurra.

La Marine Messe Hall A era tutta un fremito al cospetto dei propri beniamini, perché nell’aria si sentiva che sarebbe potuta arrivare la doppietta dopo il successo di ieri di Yukiko Inui nel solo tecnico. E così è stato per gli atleti del Sol Levante: non l’esercizio più difficile del lotto, ma con coefficiente rispettato (30.3000), punteggio più alto sia per impressione artistica che per esecuzione e 255.5066 che manda i fratelli Sato in visibilio, consci di essere vicinissimi al primo oro giapponese nel misto e di poter entrare dunque nella storia del nuoto artistico nazionale.

E così è, ad avvicinarsi di più sono gli spagnoli Emma Garcia e Dennis Gonzalez Boneu, con quest’ultimo che ha preso il posto di Pau Ribes: esercizio pulito e 248.0499 come punteggio totale, che rappresenta la prima medaglia della storia delle Furie Rosse nella specialità. Scalzati all’ultimo i cinesi Wentao Cheng e Haoyu Shi, con quest’ultimo che replica il terzo gradino del podio come lo scorso anno (247.3033).

Lontani, lontanissimi tutti gli altri. Basti pensare che il Messico, con Itzamary Gonzalez Cuellar e Diego Villalobos Carrillo, è ai piedi del podio, ma con un distacco abissale: punteggio totale di 223.6066, quasi 24 punti di distanza rispetto al terzo posto. Una gara bellissima, con tre coppie al di sopra di tutti.

