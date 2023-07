LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: MAESTOSI! Rossi/Pellielo vincono l’oro nel trap misto, bronzo per De Filippis/Grassia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:36 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER GIOITO CON NOI DELL’ENNESIMO ORO AZZURRO! RIMANETE COLLEGATI PER TUTTI GLI AGGIORMANENTI DEI GIOCHI EUROPEI! BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA!

15:35 AMICI DI OA SPORT, le vogliamo vincere tutte! Domani infatti andranno in scena le ultime due gare del trap riservate al team maschile e femminile. Vogliamo fare bottino pieno in tutti i sensi

15:33 L’Italia vince l’oro nel trap a squadre misto, battendo il Regno Unito per 6-4! Una gara dominata, contrassegnata da due serie di seguito a bottino pieno! Prosegue il dominio azzurro a Cracovia. Sale in cattedra Giovanni Pellielo, autore soltanto di un errore.

15:32 GIOVANNI LA CHIUDEE! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

15:31 SECONDO ERRORE PER IL REGNO UNITO! GIOVANNI PUO CHIUDERE TUTTO!

15:30 Sbaglia anche Pellielo! Il suo primo errore della gara…

15:30 ERRORE DI HALL! FORZA RAGAZZI, APPROFITTIAMONE.

15:29 Problemi all’arma del Regno Unito, piccola pausa.

15:28 Perfette le due squadre fino a questo momento quando mancano cinque piattelli

15:25 Rientra in partita il Regno Unito che fa 10/10 e accorcia le distanze! Decisivo l’errore di Rossi! L’Italia adesso conduce per 5-3. Davvero bravissimi i britannici ad approfittarne, non era semplice.

15:23 Errore per Jessica Rossi, peccato. Vediamo come si evolve la serie.

15:22 DI NUOVO BOTTINO PIENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 10/10 PER GIOVANNI E JESSICA CHE ADESSO SONO A UN PASSO DALL’ORO! ITALIA-REGNO UNITO 5-1

15:21 Un errore per Coward Hally. Mancano quattro tiri per i nostri ragazzi. FORZA

15:19 Secondo errore per Hall, quando li azzurri fanno BOTTINO PIENO!!!!!!!!! ITALIA-REGNO UNITO 3-1. Eccoci arrivati a un altro momento topico

15:17 Arriva l’errore di Hall. Gli azzurri hanno a disposizione altri due tiri

15:16 Grande equilibrio in queste prime battute di seconda serie

15:14 9/10 per entrambi. La Finale si apre con il parziale di 1-1

15:13 Viene chiaramente confermata la scelta iniziale. Un errore anche per la Gran Bretagna

15:12 Hall chiede l’intervento del VAR per un colpo assegnato mancante in prima battuta ma il bersaglio chiaramente è andato via verso il verde

15:10 Parte con un errore Rossi. Ma c’è tutto il tempo per recuperare

15:08 parte la Finale per l’oro!

15:06 Ci siamo!!!!! Ovazione per Jessica Rossi e Giovanni Pellielo. In molti sono rimasti impressionati dalla prestazione dell’azzurra in occasione della gara individuale

15:05 Manca poco e comincerà il Gold Medal Match!

15:01 Adesso vogliamo però il pesce grosso!!!!!!! Tra poco Jessica Rossi e Giovanni Pellielo si giocheranno l’oro contro la Gran Bretagna!

15:00 Laakso sbaglia l’ultimo colpo!!! De Filippis e Grassia sono medaglia di bronzo!!!!!!!!!!!!!!!! Gli azzurri si impongono per 6-4 nella Finalina

14:58 Errore per Grassia nel secondo colpo della quinta serie

14:57 SIIIIIII!!!!!! Gli azzurri passano in vantaggio e si portano a un passo dal bronzo facendo 9/10!!!! Italia-Finlandia 5-3!

14:56 Altri due errori per la Finlandia!!!! L’Italia deve approfittarne

14:55 Primo errore per la Finlandia in questa quarta serie. Sbaglia Laasko. Arriva perà anche il bersaglio mancato per Grassia.

14:52 BENISSIMO COSI! Gli azzurri ripristiinano gli equlibri e portano il parziale sul 3-3 Un errore per ‘Italia, due per la Finlandia in questa terza serie. Adesso il primo momento cruciale della Finalina. FORZA RAGAZZI

14:49 Punteggio pieno per la Finlandia che si porta in vantaggio nella serie. Italia-Finalndia 1-3

14:46 Si parte con 1-1. I due team si dividono la posta rompendo rispettivamente 9 piattelli. Errore per Grassia

14:45 Iniziata in questo momento la Finale per il bronzo. Fari puntati sul duo De Filippis-Grassia

14:40 AMICI DI OA SPORT! Mancano 5 minuti alla finalina per il bronzo che vedrà protagonista il team azzurro

13.35: L’appuntamento con le finali del trap a coppie miste è per le 14.45. A più tardi

13.59: JESSICA ROSSI E GIOVANNI PELLIELO VINCONO LO SHOOT OFF E SONO IN FINALE PER L’ORO CONTRO LA GBR! De Filippi/Grassia affronteranno la Finlandia per il bronzo!

12.45: De Filippis e Grassia saranno sicuramente in una delle due finali. Sono secondi a pari merito con la Finlandia e alle spalle della Gran Bretagna ma solo Italia 2 può superarli quindi saranno sicuramente fra i primi 4

12.13: Brutta serie per Italia 1 che paga le difficoltà di Grassia (21/25). Non basta il 25/25 di de Filippis per evitare di perdere terreno e mettere a rischio la partecipazione alla finale. Gli azzurri chiudono le qualificazioni con 143/150 e sono primi con la Finlandia di Laakso e Antikainen ma ci sono diverse coppie che possono superarli

11.45: Rossi/Pellielo chiudono la loro seconda serie con 48/50, totale di 95/100, sono ancora in corsa per la qualificazione ad una delle due finali m,a serve il percorso netto nell’ultima serie

11.17: Con 49 nella seconda serie la Slovacchia sale al secondo posto con un totale di 96/100

11.00: Un solo errore per Grassia nella seconda serie e Italia 1 resta saldamente al comando, al momento in solitaria, con 97/100, seguono Finlandia 95, Portogallo e Francia 94. Serie completata al momento da una decina di coppie. Tra poco in pedana Rossi e Pellielo

10.18: Sono costretti ad inseguire Pellielo e Rossi (24+23). Si fermano a 47. In testa con 49 c’è la Gran Bretagna di Heading e Roberts con 49, poi a 48 ci sono Italia 1 e Turchia

10.01: La Turchia con 48/50 raggiunge l’Italia 1 in vetta alla graduatoria. Ora ci sono Rossi e Pellielo per la prima serie

9.34: Molto bene Grassia e De Filippis che totalizzano 48/50 e sono in testa alla graduatoria dopo la prima serie, davanti a Francia 47, Cipro, Finlandia e Spagna 46

9.01: In pedana Grassia e De Filippis per la prima serie di qualificazione

9.00: Come al solito al termine della qualificazione le prime due della classifica disputeranno la finale per l’oro e la terza e la quarta la finale per il bronzo.

8.57: Le squadre da temere per le coppie azzurre sono diverse, le due spagnole, il Portogallo, San Marino, la Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica Ceca del veterano Kostelecky che proverà ad aggiungere una medaglia al suo palmares già enorme.

8.54: La seconda è composta dall’oro di ieri nell’individuale maschile Mauro De Filippis, che ha conquistato la carta olimpica e da Giulia Grassia che vuole riscattare la prova di ieri.

8.51: Due le coppie azzurre in gara, la prima è formata dal veterano Giovanni Pellielo e dalla campionessa olimpica di Londra e neo-vincitrice dell’oro individuale ai giochi europei, Jessica Rossi che può festeggiare con un altro podio il trionfo di ieri e la conquista del pass olimpico.

8.48: A Breslavia la terza giornata è dedicata alle coppie miste e l’Italia non può che puntare in alto e magari cercare podi pesanti in chiave medagliere.

8.45: Buongiorno e benvenuti nella diretta live della terza giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il trap, specialità del tiro a volo.

