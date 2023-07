LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: Bautista vince gara-1, secondo Razgatlioglu e terzo Rea, solo quarto Petrucci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.38 Bautista vince gara-1 con estrema facilità, trovando anche il giro veloce della gara con 1’26.550.

15.37 Ecco l’ordine di arrivo:

1 1 BAUTISTA Ducati LEAD LEAD 1’26.550

2 54 RAZGATLIOGLU Yamaha 3.718 +3.718 1’26.639

3 65 REA Kawasaki 6.115 +2.397 1’26.801

4 9 PETRUCCI Ducati 7.855 +1.740 1’27.036

5 55 LOCATELLI Yamaha 10.738 +2.883 1’27.209

6 22 LOWES Kawasaki 11.143 +0.405 1’27.009

7 47 BASSANI Ducati 12.025 +0.882 1’27.072

8 45 REDDING BMW 12.638 +0.613 1’27.367

9 66 SYKES BMW 12.754 +0.116 1’27.294

10 87 GARDNER Yamaha 25.944 +13.190 1’27.700

11 97 VIERGE Honda 26.050 +0.106 1’27.650

12 77 AEGERTER Yamaha 30.859 +4.809 1’27.288

13 21 RINALDI Ducati 31.558 +0.699 1’27.827

14 34 BALDASSARRI Yamaha 52.605 +21.047 1’28.367

15 32 VINALES Kawasaki 56.037 +3.432 1’28.975

16 53 RABAT Kawasaki 57.082 +1.045 1’29.239

17 35 SYAHRIN Honda 57.216 +0.134 1’29.118

18 52 KONIG Kawasaki > 1′ +3.753 1’29.185

19 51 GRANADO Honda > 1′ +15.510 1’29.808

RT 5 OETTL Ducati 1’27.224

RT 7 LECUONA Honda 1’27.809

RT 31 GERLOFF BMW 1’27.375

RT 76 BAZ BMW 1’28.072

RT 28 RAY Yamaha

VINCE Bautista che arriva a quindici successi, secondo Razgatlioglu, terzo Rea.

-1 Bautista vola verso la vittoria.

-1 Ultimo giro, cade Lecuona.

-2 Petrucci a soli due decimi da Rea, ultimo posto del podio.

-3 Si alzano i tempi di Razgatlioglu, sono tre i secondi di distacco dal leader Alvaro Bautista.

-4 Petrucci aggancia Rea, inizia la sfida finale per il terzo posto.

-5 Sono già 2.5 i secondi di vantaggio di Bautista su Razgatlioglu.

-6 Ancora Bautista, straordinario, altro giro veloce 1’26.550.

-7 PETRUCCI conquista la quarta posizione, superato Lowes.

-8 Rinaldi si trova quindicesimo al momento, mentre Baldassarri diciottesimo.

-9 La top dieci al momento:

Bautista Razgatlioglu Rea Lowes Petrucci Bassani Locatelli Sykes Oettl Aegerter

-10 Bautista terzo giro veloce di fila, 1’26.610, Razgatlioglu paga quasi 3 decimi in un solo giro.

-11 Rea sembra abbandonare la lotta per la vittoria, si trova già ad un secondo e mezzo da Razgatlioglu.

-12 Sono cinque i decimi di distacco tra Bautista e Razgatlioglu.

-13 Bautista aumenta il ritmo, 1’26.856, solamente Razgatlioglu gira sugli stessi tempi 1’26.762.

-13 Giro veloce di Bautista con 1’26.913

-14 BAUTISTA si prende il comando su Razgatlioglu.

-15 Ci sono sette moto in pochi secondi, dal primo al settimo posto.

-16 BAUTISTA si inserisce su Rea, staccata perfetta del pilota Ducati.

-16 Ancora RAZGATLIOGLU, stesso sorpasso del turno precedente a Rea.

-16 Che spettacolo, REA si riprende la prima posizione con un sorpasso all’esterno.

-17 RAZGATLIOGLU supera Rea con un gran sorpasso, nuovo leader della gara.

-18 Ecco la classifica al momento:

Rea Razgatlioglu Bautista Lowes Petrucci Bassani Locatelli Sykes Aegerter Oettl

-19 Bassani e Locatelli superano Sykes, sono ora al sesto e al settimo posto.

-20 Bassani risale in settima posizione appena davanti a Locatelli.

-21 RAZGATLIOGLU sorpasso all’ultima curva su Bautista, secondo posto per il turco.

-22 Lungo di Petrucci, avanzano Razgatlioglu e Lowes.

-22 ERRORE di Bautista che sbaglia la curva, Rea si riprende la prima posizione.

-23 Rinaldi per un problema si ritrova ultimo in 22esima posizione.

-23 Bautista si prende il comando, dietro Rea seguito da Petrucci e Razgatlioglu.

-23 Subito una doppia caduta nelle retrovie, stiamo parlando di Gerloff (BMW) e Ray (Yamaha).

Inizia gara-1 del GP di Gran Bretagna 2023!

14.58 Inizia il giro di ricognizione.

14.55 Ricordiamo che l’asfalto del circuito è nuovo, quindi c’è più grip.

14.50 Rea ha battuto il pilota di Ducati, Alvaro Bautista, di soli 68 millesimi con un tempo di 1’26.041 ritoccando il suo precedente record della pista.

14.45 Tra gli italiani, Andrea Locatelli ha ottenuto un buon settimo posto sulla Yamaha e Michael Ruben Rinaldi è nono. Al contrario, Axel Bassani ha ottenuto solo il 14° posto e Lorenzo Baldassarri è arrivato al 22° posto, indicando una gara difficile per entrambi.

14.40 Danilo Petrucci ha strappato una fantastica prima fila, con il terzo tempo a 164 millesimi dalla pole, sfruttando il traino di Bautista.

14.35 La gara avrà una durata di 23 giri, Rea parte in pole davanti a Bautista e Petrucci. Quarto Razgatlioglu.

14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 del GP Gran Bretagna 2023 di Superbike.

12:33 Di seguito la classifica completa della SuperPole:

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.041 8 168,324 264,7

2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’26.109 0.068 0.068 6 168,191 272,7

3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’26.205 0.164 0.096 7 168,004 268,7

4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’26.410 0.369 0.205 8 167,606 263,4

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.422 0.381 0.012 7 167,582 267,3

6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.502 0.461 0.080 8 167,427 264,1

7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’26.510 0.469 0.008 8 167,412 266,0

8 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’26.524 0.483 0.014 6 167,385 267,3

9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’26.564 0.523 0.040 7 167,307 271,4

10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’26.648 0.607 0.084 8 167,145 269,3

11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’26.729 0.688 0.081 8 166,989 266,0

12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’26.742 0.701 0.013 7 166,964 268,7

13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’27.190 1.149 0.448 8 166,106 270,7

14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’27.258 1.217 0.068 8 165,977 268,7

15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’27.305 1.264 0.047 6 165,887 266,0

16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’27.500 1.459 0.195 6 165,518 262,8

17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’27.579 1.538 0.079 8 165,368 269,3

18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’27.608 1.567 0.029 6 165,314 265,4

19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.096 2.055 0.488 8 164,398 262,1

20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’28.444 2.403 0.348 8 163,751 261,5

21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.763 2.722 0.319 8 163,163 262,1

22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’28.791 2.750 0.028 6 163,111 261,5

23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’29.859 3.818 1.068 7 161,173 264,1

—————– Not Qualifed ———–

12:30 Altri due italiani in top 10! Si tratta di Andrea Locatelli, settimo a +0.469, e di Michael Ruben Rinaldi, nono a +0.523. Bassan ha invece chiuso al quattordicesimo posto con +1.217. Posizione numero 22 per Baldassarri

12:28 Jonathan Rea conquista la pole! Il padrone di casa in forza alla Kawasaki registra un crono di 1’26.041. Seconda la Ducati di Bautista a +068, poi quella di Danilo Petrucci a +.164. Si piazza al quarto posto invece Razgatlioglu a +0.369 (Yamaha) precedendo Lowes, quinto a +0.381

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuto i giochi sembrano ormai fatti

-2 minuti! Bautista CRASH mentre aveva segnato il casco rosso al secondo settore

-3 minuti Bautista si migliora ma non aggancia Rea. Lo spagnolo è a +0.068 e riprova il time attack. Sale anche Petrucci al momento terzo con 1’26.205. Siamo arrivati al momento più topico!

-4 minuti! REA scippa la leadership girando a 1’26.041. Ma occhio perché Bautista viaggia a una velocità impresionante adesso

-5 minuti Tom Sykes! Terzo tempo per il britannico in BMW che gira in 1’26.438. Occhio però perché sta per rientrare Bautista, mentre Rea segna casco rosso nel secondo settore

-6 minuti Petrucci è invece ottavo, Bassani undicesimo, quindicesimo Rinaldi

-7 minuti Eccolo Toprak!!!!!! Adesso è suo il tempo più veloce: 1’26.410 per Razgatlioglu. Lowes adesso è a +0.274, mentre Locatelli a +0.283. Bautista quarto a +0.304

-8 minuti Attenzione, Razgatlioglu tenta il time out volando nel primo e nel secondo settore

-9 minuti, non migliora Bautista che rimane al terzo posto alle spalle di Lowes e di Locatelli.

-10 minuti Bautista comincia a spingere, vediamo se il leader del Mondiale si migliora

-11 minuti Andrea Locatelli!!!!! Il pilota Yahamaha gira in 1’26.693 e si porta al secondo posto davanti a Bautista che ha inaugurato la sua prova in 1’26.714, a 0.30 da Lowes

-12 minuti, Lowes ha il tempo più veloce attualmente con 1’26.684, poi Redding a +0.491

-14 minuti, fase chiaramente di asset, arrivano i primi tempi a breve

SEMAFORO VERDE! PARTE LA SUPERPOLE!

12:08 Ancora due minuti e sarà semaforo verde!

12:07 Manca pochissimo e ci siamo.

12:05 Di seguito la classifica dei tempi più veloci segnati in FP3

12:00 Nella FP3 il più veloce è stato Baustista, seguito da Razgatlioglu e Rea. Ma tra dieci minuti si comincerà a fare sul serio veramente

11:55 AMICI DI OA SPORT, BUONGIORNO! Mancano quindici minuti all’inizio della SuperPole.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2023, occhi su Bautista.

La seconda sessione di prove libere a Donington Park, nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 del Mondiale Superbike, è stata sostanzialmente una pausa non pianificata. Il maltempo ha avuto un impatto significativo sul turno pomeridiano sul tracciato inglese, con pochissimi piloti in grado di completare un singolo giro valido.

La pioggia ha iniziato a cadere sullo storico circuito britannico poco dopo l’inizio della FP2, interrompendo immediatamente l’attività in pista e causando un lungo intervallo. Alcuni dei protagonisti del campionato, come Jonathan Rea e Alvaro Bautista, hanno deciso di rimanere nei box fino alla fine della sessione, evitando di correre rischi non necessari sul circuito bagnato.

Nel breve tempo disponibile prima della pioggia, Toprak Razgatlioglu ha registrato il miglior tempo di 1’27″639 con la sua Yamaha, battendo per 142 millesimi la Ducati di Axel Bassani. Altri cinque piloti sono riusciti a segnare un tempo sotto la pioggia, ma con uno scarto significativo rispetto ai primi due.

Evento: Superbike, GP Gran Bretagna

Data: 01/07/2023

Ore: Superpole 12.10, Gara-1 15.00

Dove vederla: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Gran Bretagna 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole 12.10 mentre gara-1 alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LPS / Valerio Origo