LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lafay anticipa Van Aert e Pogacar! Bene Ciccone e Bettiol

17.36 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi una spettacolare seconda frazione che ci ha regalato battaglie in salita, il secondo testa a testa tra Pogacar e Vingegaard ed un vincitore che ha saputo beffare tutti i grandi nomi. Su OA Sport troverete dichiarazioni, approfondimenti, highlights e tutto quello che potete desiderare sulla tappa odierna. L’appuntamento è per domani, per il racconto della terza frazione! Un saluto sportivo!

17.33 Quando il percorso del Tour è stato reso noto, tutti avevano sottolineato come le prime due tappe avrebbero potuto regalare grande spettacolo. Direi che le prime due giornate non hanno affatto deluso, offrendo due finali incerti, caotici ed emozionanti.

17.31 Il migliore italiano in classifica è ancora Giulio Ciccone, 21° a +43” da Adam Yates.

17.29 Con i 12 secondi di abbuono catturati oggi (tra passaggio a Jaizkibel e traguardo) Pogacar sorpassa Simon Yates e sale al secondo posto della classifica generale. Questa la top10:

1 Adam YATES UAE TEAM EMIRATES 09h 09′ 18” –

2 Tadej POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 09h 09′ 24” + 00h 00′ 06”

3 Simon YATES TEAM JAYCO ALULA 09h 09′ 24” + 00h 00′ 06”

4 Victor LAFAY COFIDIS 09h 09′ 30” + 00h 00′ 12”

5 Wout VAN AERT JUMBO-VISMA 09h 09′ 34” + 00h 00′ 16”

6 Jonas VINGEGAARD JUMBO-VISMA 09h 09′ 35” + 00h 00′ 17”

7 Michael WOODS ISRAEL – PREMIER TECH 09h 09′ 40” + 00h 00′ 22” – –

8 Mattias Skjelmose JENSEN LIDL – TREK 09h 09′ 40” + 00h 00′ 22” – –

9 Jai HINDLEY BORA – HANSGROHE 09h 09′ 40” + 00h 00′ 22” – –

10 Mikel LANDA BAHRAIN VICTORIOUS 09h 09′ 40” + 00h 00′ 22”

17.26 Giulio Ciccone ed Alberto Bettiol chiudono rispettivamente 12° e 13° al termine di una frazione che li ha visti ottimi protagonisti. Adam Yates è 21° e mantiene la Maglia Gialla.

17.25 Abbiamo dunque la top10 odierna:

1. Victor Lafay

2. Wout van Aert

3. Tadej Pogacar

4. Pello Bilbao

5. Tom Pidcock

6. Mattias Skjelmose

7. Michael Woods

8. Romain Bardet

9. Dylan Teuns

10. Jai Hindley

17.22 Capolavoro di Victor Lafay che riporta la Cofidis a vincere una tappa al Tour de France dopo 15 anni! Ieri il transalpino aveva mostrato una grande gamba ma immaginarsi un numero da finisseur di questa caratura non era facile.

17.21 Che beffa per Van Aert che deve accontentarsi del secondo posto, non certo il primo della sua carriera. Chiude il podio Pogacar che prende altri 4 secondi di abbuono.

17.20 VICTOOOOOOOR LAFAAAAAAAAAY! INCREDIBILE SUCCESSO DEL FRANCESE!

17.20 INSEGUE KELDERMAN MA IL FRANCESE HA APERTO UN GAP!

17.19 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! PARTE LAFAYYYYY!

17.18 ULTIMI 2 KM! La Jumbo Visma prova a riprendere il controllo. Pogacar è minacciosissimo alla ruota di Van Aert.

17.18 Ripresi i due da Giulio Ciccone. CI PROVA SKJELMOSE! Deve chiudere ancora Van Aert! FINALE SPETTACOLARE E CAOTICO!

17.17 ATTACCA PIDCOCK! INSEGUE IMMEDIATAMENTE VAN AERT!

17.16 3 KM AL TRAGUARDO! Continua il lavoro della Jumbo!

17.16 La maglia gialla di Adam Yates sembra comunque piuttosto al sicuro per un’altra tappa, a meno di cedimenti del britannico nel finale.

17.15 4 KM AL TRAGUARDO! Tiesj Benoot prova a tenere il ritmo alto per scoraggiare altri attacchi. La Jumbo ha ben quattro uomini nel gruppo di testa.

17.13 Attacca Buchmann ma viene subito ripreso. Ciccone in terza posizione, in mezzo al treno Jumbo-Visma. Bettiol sembra stare molto bene!

17.11 La Jumbo-Visma insegue Bilbao. Ovviamente Van Aert è il favorito naturale per questo finale. Pidcock è forse il più pericoloso per lui, ma in questo tipo di finali può accadere di tutto.

17.11 Pello Bilbao ha aperto un margine di qualche metro. Ora però arriva il difficile, da qui al traguardo è tutta pianura.

17.10 C’è anche Alberto Bettiol! Presenti anche Egan Bernal, Jai Hindley, Emanuel Buchmann, Romain Bardet, Mikel Landa e Ben O’Connor.

17.09 Questi corridori sono ancora nel gruppo di testa: Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Adam Yates, Simon Yates, Steff Cras, Victor Lafay, Tom Pidcock, Tiesj Benoot, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar. Appena possibile proveremo ad elencarvi anche il resto dei corridori.

17.07 10 KM AL TRAGUARDO DI DONOSTIA!

17.07 Ripresi Pogacar e Vingegaard. Bilbao prova subito ad accelerare in discesa! Altri 2 km all’ingiù, poi 9 km in piano fino al traguardo.

17.06 Un gruppo di una ventina di corridori si sta riportando sui due fenomeni che guidano la corsa. In testa Wout van Aert, Pello Bilbao e Romain Bardet.

17.05 Il passaggio su Jaizibel assegnava punti per i GPM e secondi di abbuono:

1. Tadej Pogacar, 5 pts / 8’’

2. Jonas Vingegaard, 3 pts / 5’’

3. Simon Yates, 2 pts / 2’’

4. Giulio Ciccone, 1 pt

17.04 Il gruppo insegue a 15” dal duo di testa che verrà probabilmente ripreso. Pogacar non vuole trainare il suo rivale fino al traguardo.

17.03 Pogacar passa per primo in cima a Jaizkibel con Vingegaard incollato alla sua ruota. Lo sloveno chiede un cambio al danese che risponde di no. Vingegaard ha tutto l’interesse a rimanere a ruota, avendo anche Van Aert poco dietro.

17.03 PARTE POGACAAAAAAAR! VINGEGAARD LO SEGUE! SPETTACOLO AL TOUR!

17.02 ACCELERA SIMON YATES! LO SEGUONO VINGEGAARD E POGACAR A CACCIA DEI SECONDI DI ABBUONO!

17.01 L’ACCELERAZIONE DI YATES SPEZZA IL GRUPPO! Resistono in 10!

17.00 1 KM ALLO SCOLLINAMENTO! Nel gruppo di testa anche Hindley e Skjelmose. Finisce il lavoro di Majka, tocca alla Maglia Gialla!

16.59 Majka guida il gruppo: dietro di lui Pogacar, Vingegaard, i fratelli Yates, Ciccone e Michael Woods. Loro sono sembrati i corridori più brillanti.

16.58 Si staccano Alaphilippe, Pinot e Van Baarle! Tiene duro per ora Wout van Aert. Attenzione anche a Mohoric, nelle ultime due edizioni della Klasikoa ha sempre attaccato sulla discesa di Jaizkibel.

16.57 Nel gruppo di testa c’è ancora anche Alberto Bettiol. Sembrano in leggera difficoltà anche Alaphilippe e Pidcock. Continua Majka, con Pogacar a ruota.

16.56 RIPRESO NEILSON POWLESS! Altri 2,5 km di salita dove può accadere di tutto!

16.55 L’accelerazione di Majka mette in difficoltà Van Aert! Il belga perde posizioni ma stringe i denti per ora.

16.55 Nelle prime posizioni del gruppo c’è anche uno splendido Giulio Ciccone!

16.54 Arriva anche Felix Grossschartner a dare man forte agli uomini UAE. Ora va Majka in testa. Di solito questo è segno di un’accelerazione imminente!

16.53 20 km al traguardo! Powless sta per entrare nei tre chilometri più duri della salita di Jaizkibel.

16.52 IL VANTAGGIO DI POWLESS SCENDE A 35”. Continuano a staccarsi uomini dal fondo del gruppo. Fred Wright ed Alexey Lutsenko alzano bandiera bianca.

16.50 Dietro l’uomo del team Jayco ora ci sono tre UAE: Majka, Pogacar e Yates; seguiti da quattro uomini Jumbo: Vingegaard, Van Baarle, Van Aert e Kelderman.

16.49 Ora è Lawson Craddock del Team Jayco a fare l’andatura in gruppo. Nel frattempo risale Adam Yates che affianca il compagno Pogacar. La UAE vorrà probabilmente provare qualcosa dopo il lavoro fatto per tutta la giornata.

16.48 Sceso già sotto il minuto il vantaggio di Neilson Powless!

16.47 Nathan van Hooydonck in testa al gruppo con Vingegaard alla sua ruota. Dietro di lui Tadej Pogacar e Dylan van Baarle. Un po’ indietro invece la Maglia Gialla di Adam Yates.

16.46 MATHIEU VAN DER POEL SI STACCA! Il neerlandese aveva detto che quella di oggi non era tappa per lui.

16.45 Le pendenze più impegnative della salita arriveranno negli ultimi 3 km. Dopo lo scollinamento ci sarà una ripida discesa e poi 9 km in piano.

16.44 Il gruppo inizia la scalata con un ritardo di 1’35” da Neilson Powless. Lo statunitense dovrà veramente superarsi per resistere al rientro dei suoi inseguitori.

16.43 CI SIAMO! Powless inizia da solo gli 8.1 km al 5.2% di Jaizkibel! Qui avremo le risposte a tutte le domande della vigilia: gli scalatori faranno la differenza? Qualche uomo veloce riuscirà a resistere nel gruppo di testa?

16.42 Ecco che la Jumbo-Visma prova a prendere in mano la corsa! Christophe Laporte guida il treno giallo-nero in testa al gruppo.

16.40 3 km ai piedi della salita di Jaizkibel! Salita simbolo di queste zone, sarà il momento chiave della tappa odierna!

16.38 Quando mancano 30 km al traguardo, Neilson Powless (EF Education Easy Post) è ancora da solo in testa alla corsa. Il suo vantaggio sul gruppo rimane stabile intorno ai 2 minuti. Non dimentichiamo che su queste strade lo statunitense vinse la Donostia Klasikoa nel 2021.

16.37 Si vedono nelle prime posizioni anche Groupama FDJ e Uno-X. Inizia la sfida per le posizioni tra i team interessati al successo.

16.36 In testa al gruppo arriva anche la Israel Premier Tech. Corbin Strong è uno dei nomi più interessanti per il finale odierno.

16.35 Svelato il motivo del cattivo posizionamento di Vingegaard: il vincitore dello scorso anno aveva forato nei chilometri precedenti alla salita. Lentamente il danese sta tornando nelle posizioni di testa.

16.34 35 km al traguardo. Tiesj Benoot in testa al gruppo nonostante Vingegaard sia ancora un po’ indietro, scortato da Nathan van Hooydonck.

16.33 Neilson Powless arriva in solitaria in cima all’Alto de Gurutze e si prende un altro punto per la sua maglia a pois. Il gruppo insegue a 1’56”, non c’è stata l’accelerazione che ci attendevamo.

16.31 Jonas Vingegaard era posizionato molto male ad inizio salita ed è stato costretto a rallentare in seguito alla caduta. Nessuna conseguenza comunque per lui. Anche i corridori caduti hanno ripreso la corsa.

16.29 CADUTA IN GRUPPO! Ben O’Connor tra i corridori coinvolti. Maxim van Gils quello che sembra aver avuto le conseguenze peggiori.

16.29 Powless accelera e stacca Boasson Hagen. Lo statunitense prova ad andare da solo.

16.28 Anche il gruppo inizia il breve strappo. Sempre il Team UAE davanti a tutti.

16.26 Powless e Boasson Hagen sono ai piedi dell’Alto de Gurutze: 2.8 km al 4.8% per un GPM di 4a categoria. Un altro punto dunque da catturare per lo statunitense.

16.24 Torna a scendere il ritardo del gruppo. Il cronometro ora dice 1’55”.

16.23 Pello Bilbao si è staccato dal gruppo. Potrebbe aver avuto un problema meccanico dato che le immagini l’hanno mostrato mentre riposizionava il computerino sulla bicicletta.

16.21 5 km ai piedi dell’Alto de Gurutze. Lì vedremo con ogni probabilità una nuova accelerazione in gruppo.

16.20 Problema meccanico e cambio bicicletta per Alex Zingle della Cofidis.

16.18 Continua la collaborazione tra Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) in testa alla corsa. Lo statunitense è Maglia Gialla virtuale, ma soprattutto è già sicuro di vestire ancora i pois domani.

16.15 Laengen accelera e si trova da solo, si gira e non vede nessuno alle sue spalle. Recuperato da Bjerg, i due se la ridono. Il morale nella squadra di Pogacar è evidentemente molto rilassato.

16.12 Torna a 2 minuti il distacco del gruppo dalla coppia di testa. Incessante il lavoro del Team UAE.

16.10 50 KM AL TRAGUARDO DI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN!

16.08 Il prossimo ostacolo sarà la salita di Gurutze. Breve strappo di 2800 metri al 4.8% che farà da antipasto alla salita di Jaizkibel.

16.05 Inevitabile il rallentamento in gruppo. Ci pensa Mikkel Bjerg a mettersi in testa e riportare ordine in testa al gruppo. Il vantaggio dei battistrada sale però a 2’25”.

16.04 CADUTA PER TRENTIN! Proprio mentre era in testa al gruppo, il corridore italiano è rimasto vittima di una scivolata. Apparentemente nulla di grave, cambia bici e risale in sella.

16.02 Il gruppo è ora guidato da Matteo Trentin. Il Team UAE sta usando tutti gli uomini a disposizione per fare l’andatura in gruppo.

16.01 In testa alla corsa sempre la coppia formata da Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

16.00 Il gruppo si è ricompattato e tutti i velocisti sono rientrati, segno evidente del piccolo rallentamento di cui vi parlavamo.

15.58 Ai piedi della discesa il Team UAE ha lievemente alzato il piede dall’acceleratore. Il ritardo risale a 2’15”, ma è una tregua solo temporanea.

15.56 Terminata la discesa, ora un tratto di rarissima pianura (seppur con qualche piccolo saliscendi) che porterà alla salita decisiva di giornata.

15.55 In testa al gruppo sempre il Team UAE. Tadej Pogacar chiude la fila, alla sua ruota Wout van Aert. La Maglia Gialla di Adam Yates si trova alle spalle della fila degli Jumbo-Visma.

15.52 65 km al traguardo.

15.50 Il gruppo scollina con un ritardo di 1’50”. Ora una discesa breve ma tecnica, resa più insidiosa dalle strade bagnate dalla leggera pioggia che sta cadendo sulla corsa.

15.47 Lo statunitense della EF passa per primo sulla linea del GPM e si prende i 2 punti in palio.

15.45 In testa alla corsa c’è dunque ora una coppia formata da Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Il loro vantaggio sul gruppo è sceso a 2′.

15.44 Si staccando nuovamente i velocisti più puri: Mark Cavendish con Cees Bol, Fabio Jakobsen e Alexander Kristoff tra gli altri.

15.43 Caduta in gruppo che ha coinvolto due corridori della INEOS ed uno della TotalEnergies. Nulla di grave, si rimettono in sella tutti e ripartono.

15.42 Come previsto il ritardo del gruppo scende ancora, nuovamente sotto la spinta di uno scatenato Bjerg. 2’10” dopo un solo chilometro di salita.

15.40 Remi Cavagna in difficoltà. Sulle prime rampe dell’Alto de Alkiza se ne vanno Powless e Boasson Hagen.

15.37 GPM di 3a categoria: 4,2 km al 5,7% con un tratto centrale di falsopiano che abbassa di molto la media. Ad inizio e fine salita si toccano diversi punti all’8%. Opportunità per Powless di consolidare la sua Maglia a Pois, ma anche per il gruppo di avvicinarsi ulteriormente.

15.35 I corridori che si erano staccati sullo strappo sono riusciti a rientrare in gruppo. Il loro destino è probabilmente quello di perdere le ruote di nuovo sull’Alto de Alkiza, ormai prossimo.

15.33 75 km al traguardo di Donostia-San Sebastian.

15.32 Ancora una volta un compagno di squadra va a parlare con Bjerg dopo il suo turno in testa al gruppo. Stavolta è stato Matteo Trentin.

15.29 Sono bastati i 2 km dello strappetto al gruppo per abbassare il distacco di un altro minuto: il cronometro ora dice 2’40”.

15.26 Torna Mikkel Bjerg in testa al gruppo e l’andatura torna a salire sensibilmente. Parte la selezione in gruppo: si staccando i primi velocisti, tra cui Mark Cavendish.

15.25 Ci si avvicina all’Alto de Alkiza, terzo GPM di giornata. Con i suoi 4,2 km al 5,7% sarà leggermente più duro dei due già affrontati.

15.22 Ora il ritardo del gruppo si è stabilizzato tra i 3’35” ed i 3’45”.

15.20 Ennesimo strappetto di giornata (non certo l’ultimo) per il terzetto di testa: Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

15.18 Laengen ha detto qualcosa sorridendo a Bjerg e si è messo lui in testa al gruppo. Che l’andatura del danese fosse fin troppo forte?

15.17 Caduta in fondo al gruppo per Alexander Edmondson del Team DSM Firmenich. Avrà un lungo tratto di discesa ora per rientrare.

15.15 Completata la terza ora di corsa. Fin qui la media oraria è stata di 43 km/h.

15.12 90 km al traguardo. Il ritardo del gruppo è sceso già a 3’35”. In poco più di 5 km l’accelerazione di Bjerg e del Team UAE hanno abbassato il distacco di quasi un minuto.

15.10 Mikkel Bjerg ha decisamente alzato il ritmo del gruppo. Chiaro segnale che la corsa sta per entrare nel vivo.

15.08 Nuovo tratto di salita affrontato dai battistrada. Il gruppo ha ridotto il suo ritardo ed è segnalato ora a 3’55”.

15.06 Dietro alla fila del Team UAE c’è la Jayco-AlUla al completo. Alle loro spalle le maglie giallo-nere della Jumbo-Visma a cui si è appena ricongiunto Wout van Aert dopo un cambio bici per una foratura.

15.03 Inizia a cadere un po’ di pioggia sulla corsa. Chissà che le condizioni ambientali non giochino un ruolo nel finale della tappa.

15.00 In gruppo è sempre la UAE a fare l’andatura. Chiudono la fila della squadra emiratina la Maglia Gialla di Adam Yates e quella bianca di Tadej Pogacar.

14:57 100 km al traguardo di San Sebastian. La situazione: sempre al comando il francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), il norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e l’americano Neilson Powless (EF Education-Easypost). Il terzetto vanta 4’30” di vantaggio sul gruppo maglia gialla.

14:54 Numerosissimi gli appassionati lungo le strade dei Paesi Baschi. Ci si aspetta molto spettacolo nel finale di tappa, con la salita di Jaizkibel e la successiva discesa che potrebbero innescare attacchi degli uomini di classifica.

14:51 I corridori si sono messi alle spalle metà della frazione odierna. Mancano 104 km ed il gruppo insegue con un ritardo di 4’20”.

14:47 I tre fuggitivi sono stati compagni di avventura in un’altra occasione, vale a dire la sesta tappa del Tour de France 2020. Frazione vinta dal kazako Lutsenko.

14:44 Dolci ricordi su queste strade per Neilson Powless. L’americano ha trionfato nel 2021 proprio nella Clasica San Sebastian.

14:40 110 km al traguardo di San Sebastian. Lungo la discesa i battistrada tornano a riguadagnare terreno, portando nuovamente il loro margine sul gruppo oltre i 4 minuti.

14:36 Vantaggio dei tre fuggitivi che continua a calare. Il gruppo deve recuperare soltanto 3’20” quando mancano 40 km all’imbocco del prossimo GPM.

14:33 Ora una ventina di km di discesa, poi una lunga salita non segnalata come GPM. Corsa davvero dura quest’oggi.

14:30 Neilson Powless porta a casa un altro punticino, passando al comando sulla sommità della Cote d’Aztiria. L’americano della EF Education-Easypost sale a quota 8 nella classifica per la maglia a pois.

14:26 Corridori che affrontano la Cote d’Aztiria con il gruppo che riporta il margine dei battistrada al di sotto della soglia dei 4 minuti.

14:23 Tra poco meno di 4 km spazio al secondo GPM di giornata, ovvero la Cote d’Aztiria, salita di 2,7 km con il 6% di pendenza media.

14:20 Gruppo che aumenta l’andatura e lima un minuto di gap ai fuggitivi. Vantaggio che ora si assesta attorno ai 4’10”.

14:17 Neilson Powless si aggiudica il GPM di terza categoria del Col d’Udana. La maglia a pois ottiene due punti, portando così il suo bottino a quota 7. Seconda piazza per il norvegese Edvald Boasson Hagen.

14:13 130 km all’arrivo. Anche un allungatissimo gruppo inizia il primo GPM di giornata. A tirare sempre gli uomini dell’UAE Team Emirates.

14:09 I battistrada percorrono i primi metri del Col d’Udana, salita di terza categoria che misura 4,5 km alla pendenza media del 5,1%.

14:06 La pioggia torna a fare capolino sulla corsa. I corridori dovranno fare attenzione a questo elemento visto il continuo saliscendi che affronteranno da qui al traguardo.

14:02 Tappa davvero interessante che ricalca le strade della Clasica San Sebastian. Continua la fuga del francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), del norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e dell’americano NeiNeilslson Powless (EF Education-Easypost).

13:58 140 km all’arrivo di San Sebastian. Vantaggio dei fuggitivi che supera per la prima volta la soglia dei 5 minuti.

13:55 La classifica a punti virtuale dopo lo sprint intermedio di Leguito:

1-Adam Yates 30 punti

2-Simon Yates 25

3-Tadej Pogacar 22

4-Japser Philipsen 21

5-Pascal Eenkhorn 20

13:51 Chiusa una velocissima discesa, Ora un breve tratto di falsopiano prima del GPM del Col d’Udana.

13:47 150 km al traguardo di San Sebastian. La situazione: al comando troviamo il francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), il norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e l’americano Neilson Powless (EF Education-Easypost). Per loro vantaggio di 4’28” sul gruppo maglia gialla.

13:43 Paesaggio naturalistico mozzafiato tra i boschi dei Paesi Baschi. Fase interlocutoria della tappa in attesa delle prime salite di giornata.

13:40 Discesa ampia e pedalabile. I fuggitivi disegnano le curve ad altissima velocità.

13:36 160 km al traguardo di San Sebastian. UAE Team Emirates della maglia gialla Adam Yates che lavora per tenere a contatto la fuga.

13:32 Gap tra fuggitivi e gruppo che si stabilizza attorno ai 4’30”. Ora i corridori affronteranno circa 20 km di discesa, tratto che porterà al primo GPM di giornata, ovvero il Col d’Udana (4,5 km al 4.9% di pendenza media).

13:28 Ben diverso il comportamento del gruppo per accaparrarsi i restanti punti del traguardo volante. Volatona folle vinta dall’australiano Sam Welsford (Team DSM).

13:24 Moltissimi appassionati animano le strade dei Paesi Baschi. L’euforia per il Tour de France è palpabile.

13:21 Edvald Boasson Hagen si aggiudica lo sprint intermedio. Nessuna volta tra i fuggitivi, che lasciano il traguardo al veterano norvegese.

13:18 170 km all’arrivo. Di 4 minuti e 30 secondi il vantaggio dei battistrada, che si avvicinano al traguardo volante di Leguito.

13:14 Andatura turistica in testa al gruppo. Ricordiamo intanto la composizione della fuga giornaliera. Al comando della seconda tappa ci sono il francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), il norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e l’americano Neilson Powless (EF Education-Easypost).

13:11 Tra gli uomini in fuga il meglio piazzato è Neilson Powless (EF Education-Easypost). Lo statunitense, che indossa la maglia a pois, è staccato di 1’42” dalla maglia gialla Adam Yates.

13:08 Continua a crescere il margine dei tre fuggitivi, che sfondano il muro dei 4 minuti. Intanto, con largo anticipo rispetto alle previsioni, arriva la pioggia.

13:04 Nella seconda metà di frazione il gruppo potrebbe trovare condizioni meteo sfavorevoli. Un’intensa pioggia sta scendendo su San Sebastian.

13:01 Ci avviciniamo al traguardo volante di Leguito, momento in cui la tappa cambierà diametralmente spartito. Una lunga discesa anticiperà i consueti saliscendi che animano usualmente la Clasica San Sebastian.

12:57 Supera la soglia dei due minuti il vantaggio dei tre battistrada, che ricordiamo essere il francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), il norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e l’americano Neilson Powless (EF Education-Easypost).

12:54 L’UAE Team Emirates di Adam Yates aumenta leggermente l’andatura del gruppo quando ci avviciniamo al passaggio dei 190 km all’arrivo.

12:50 Gruppo che lascia andare gli attaccanti, che viaggiano con un vantaggio di quasi un minuto.

12:46 Ci siamo. E’ il momento buono per la fuga giornaliera. Se ne vanno in tre, si tratta del francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), del norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e dell’americano Neilson Powless (EF Education-Easypost).

12:43 Scatti e contro scatti in questi primi km di corsa. Gruppo allungatissimo ed andatura folle quando mancano 200 km all’arrivo.

12:39 Primi 50 km sostanzialmente pianeggianti. Corsa che cambierà radicalmente spartito dopo il traguardo volante di Leguito, che sarà seguito da una lunga discesa.

12:36 Attacchi immediati in testa al gruppo. Ci riprova Victor Campenaerts (Lotto Dstny), il belga già presente nella fuga della prima tappa.

12:32 Subito foratura per il belga Stan Dewulf (AG2R Citroen Team). Il gruppo attende con fair play il suo rientro.

12.29 Parte ufficialmente la seconda tappa! Sventola la bandiera dalla macchina dell’organizzazione.

12.26 Tappa che oggi potrebbe essere perfetta per qualche fuga da lontano con corridori che si sono già staccati ieri: qualcuno potrebbe muoversi. Dipenderà dall’attitudine del gruppo, se il plotone e squadre come Jumbo-Visma vorranno controllare o meno la corsa.

12.23 In testa al gruppo ci sono i gemelli Yates: Adam con la maglia gialla, Simon con la maglia verde della classifica a punti. Immagine iconica.

12.20 Saranno cinque i GPM previsti oggi: il Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri dalla parteza) seguito subito dalla Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%). Un po’ di sali e scendi prima della Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), per poi passare sul quarta categoria della Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%). Si chiuderà con lo Jaizkibel, 8,2 km al 5,3% prima di planare verso il traguardo di San Sebastian.

12.17 Adesso ci saranno 6,6 chilometri di trasferimento fino al chilometro zero che sancirà l’inizio dei 208,9 chilometri previsti per questa seconda frazione.

12.15 COMINCIA LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2023.

12.13 Tappa di oggi che sarà come tipologia sulla falsariga di quella di ieri con cinque GPM e un tracciato che nella parte finale ricalcherà quello della Classica di San Sebastian. Vedremo se gli uomini di classifica si muoveranno ancora.

12.09 Lo spettacolo infatti è già cominciato dalla frazione di ieri, con una super UAE Emirates che si è presa la maglia gialla e la vittoria di tappa con Adam Yates e il terzo posto con Tadej Pogacar: una bella dimostrazione ai rivali della Jumbo Visma.

12.05 Altra frazione nei Paesi Baschi dopo la partenza da Bilbao di ieri che ha incoronato come prima maglia gialla Adam Yates.

12.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2023: dopo la partenza da Bilbao, si rimane nei Paesi Baschi, arrivando a San Sebastian, cuore pulsante della regione autonoma spagnola.

Si parte da Vitoria-Gasteiz e si arriva a San Sébastián: 208,9 chilometri, la frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle. Una frazione che sarà per gran parte sulla falsariga della Classica di San Sebastian. Il primo dei cinque GPM di giornata è il Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri) seguito quasi immediatamente dalla Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%). Un po’ di sali e scendi prima della Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), per poi passare sul quarta categoria della Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%). L’ultima salita di giornata è proprio lo Jaizkibel, 8,2 km al 5,3%, dove verranno dati in cima anche sei secondi di abbuono; da lì, discesa fino al traguardo finale.

Adam Yates proverà a difendere la maglia gialla conquistata ieri vincendo davanti al fratello gemello Simon: per il corridore della UAE Team Emirates è arrivata la prima vittoria della carriera in un Grande Giro. Una dimostrazione di forza per la squadra degli emirati con la terza posizione di Tadej Pogacar che ha vinto lo sprint di gruppo, mandando messaggi al rivale diretto Jonas Vingegaard: vedremo se saranno protagonisti in un percorso così mosso. Occhio anche a uomini da grandi classiche come Julian Alaphilippe, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2023, da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. Si parte alle 12.15. Buon divertimento!

