LIVE Sinner-Halys 3-6 6-2 6-3, 6-4 Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’azzurro non brilla, ma accede agli ottavi

17.38 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.37 Per l’italiano 9 ace, ma anche ben 8 doppi falli. Insomma, non una grande giornata, speriamo di vedere una versione migliore di Sinner domenica agli ottavi.

17.36 34 vincenti e 26 errori non forzati per Sinner, che chiude con 115 punti complessivi contro i 98 di Halys.

17.35 Sulle palle break c’è da lavorare: ne ha concesse 4 e in 2 di queste è arrivato il break del francese.

17.34 Sinner oggi ha servito appena il 49% di prime, una percentuale deficitaria. Con la prima ha ottenuto l’83% dei punti, con la seconda il 62%.

17.32 La sensazione è che Sinner si faccia condizionare molto dal tabellone. Nel momento in cui iniziano ad uscire tante teste di serie (qui sono già fuori Fritz e Ruud), è come se sentisse il peso della pressione di dover arrivare a tutti i costi molto avanti nel torneo. Deve, per quanto possibile, pensare ad una partita per volta. Al prossimo turno sfiderà uno tra il colombiano Daniel Galan e lo svesese Mikael Ymer.

17.31 Se nei primi due turni Sinner aveva impressionato, oggi non ha convinto per nulla. E’ partito contratto nel primo set, sbagliando tanto anche nei parziali successivi. L’importante però è riuscire a portare a casa anche queste partite, a differenza di quanto era accaduto con Altmaier a Parigi.

17.29 Jannik Sinner ha sconfitto 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 il francese Quentin Halys in due ore e ventiquattro minuti. Per il secondo anno di fila è tra i migliori 16 a Wimbledon.

6-4 Servizio e diritto lungolinea. Jannik Sinner approda agli ottavi di finale!

40-15 Si prosegue, in rete il rovescio lungolinea di Sinner.

40-0 Diritto incrociato di Sinner a segno. Chiudiamola adesso.

30-0 Altra palla corta, largo il tentativo di recupero di Halys.

15-0 Sinner comanda sin dalla battuta e chiude con una palla corta.

Ora Sinner va a servire per il match.

5-4 ARRIVA IL BREAK! Palla corta di Halys, Sinner ci arriva con il rovescio, poi esce il pallonetto del francese.

30-40 Sinner tiene bene da fondo, in rete il diritto di Halys.

30-30 Sinner spinge di diritto.

30-15 Ace esterno di Halys.

15-15 Larga la risposta di rovescio di Sinner.

0-15 Due difese pazzesche di Sinner, poi Halys affossa il diritto a mezza rete.

Sinner cambia racchetta, Halys serve con palle nuove.

4-4 Servizio e rovescio lungolinea di Sinner. Si procede sul filo dell’equilibrio nel quarto set.

40-0 Larga la risposta del francese.

30-0 Palla corta non irresistibile di Sinner, ma Halys è lento e la palla rimbalza due volte.

15-0 Ace al centro di Sinner, il nono della sua partita.

3-4 Largo il rovescio di Sinner.

40-15 Altro servizio vincente. Chiaramente Halys non ha nulla da perdere, sta rischiando tutto. Sinner è finito nella trappola, dovrà essere bravo ad uscirne in qualche modo.

30-15 Seconda allucinante di Halys, in rete la risposta di Sinner con il diritto.

15-15 Halys sbaglia un diritto a campo aperto: palla in rete.

15-0 Servizio vincente di Halys.

3-3 Servizio e diritto incrociato di Sinner.

40-15 Risposta profonda e diritto lungolinea vincente di Halys.

40-0 Servizio vincente di Sinner, stavolta con la prima.

30-0 Seconda vincente di Sinner.

15-0 Sinner comanda di diritto, poi quasi sbaglia uno smash elementare. Halys si era fermato, è andata di lusso.

Intanto siamo già a 2h e 6′ minuti di partita. E chissà quanto durerà ancora…

2-3 In rete la palla corta di Sinner. Oggi sta funzionando tutto poco nei fondamentali di Sinner.

A-40 Sinner stecca la risposta di diritto, esulta vistosamente Halys.

40-40 Servizio vincente esterno, qui Sinner non poteva farci nulla. Bisogna stare lì con la testa, accettare e pensare al punto successivo.

30-40 Scambio lungo. E’ Halys a comandare, poi altro diritto lungolinea del francese che finisce in corridoio.

30-30 Largo il diritto di Halys, questo era comodo.

30-15 Risposta vincente dell’italiano con il rovescio incrociato sulla seconda del francese.

30-0 Altra battuta vincente al centro. Va detto che Sinner trova sempre giocatori in giornata di grazia.

15-0 Servizio vincente al centro di un Halys che ci crede più che mai.

2-2 Servizio vincente, si salva Sinner, ma che fatica.

A-40 Ace di seconda, la palla ha pizzicato la riga.

40-40 Rischia tantissimo la seconda Sinner, lunga la risposta del francese. E’ andata di lusso.

Ennesima seconda da giocare.

30-40 Lungo il rovescio in back. Che brutto, brutto Sinner.

Let sulla seconda.

Seconda di servizio.

30-30 Halys ha chiesto il challenge, la risposta era sulla linea. Altro momento delicatissimo…

40-15 Lunga la risposta di rovescio di Halys.

30-15 Servizio, diritto lungolinea e smash in avanzamento di Sinner.

15-15 Il rovescio lungolinea di Sinner, come nelle ultime settimane, fa tantissima fatica. Qui finisce in rete.

15-0 Ace di Sinner.

Halys sta disputando un’ottima partita, come dimostra il saldo positivo tra vincenti e gratuiti: 30-25. 24-23 invece il bilancio non proprio esaltante di Sinner.

1-2 Reagisce Sinner. Altra risposta profonda e poi sassata di diritto che vale il fondamentale contro-break.

40-A Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto del francese.

40-40 Diritto vincente in contropiede di Sinner.

A-40 Ace esterno di Halys.

40-40 Diritto a sventaglio vincente di Sinner.

40-30 Sta sbagliando tantissimo Sinner. Ora sul nastro un rovescio, allarga le braccia e si mette le mani sui fianchi.

30-30 Doppio fallo.

30-15 Risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato.

30-0 Ottima risposta di Sinner, che poi sparacchia fuori il diritto. Siamo nella classica fase di black out di Sinner.

15-0 Ace di Halys.

Oggi è tornato il Sinner degli ultimi mesi, non quello dei primi due turni che aveva un po’ illuso.

0-2 Sinner viene a rete, ma sbaglia completamente la volée di rovescio, che non è il suo forte. Tutto da rifare, break del francese.

30-40 Servizio e diritto lungolinea di Sinner.

15-40 Risposta sulla riga di Halys. Due palle break. Si fa dura.

Non è un buon Sinner, per niente. Ma bisogna portarla a casa in qualche modo.

15-30 Doppio fallo, attenzione…

15-15 Errore di rovescio di Sinner.

15-0 Servizio vincente di Sinner, in rete il diritto in back di Halys.

1-0 Si salva con il servizio Halys. Non molla il francese, ci crede ancora.

A-40 Ennesima battuta vincente di Halys.

40-40 Palla corta di Halys, contro palla corta di Sinner, passante stretto del francese, l’italiano ci arriva e con un tocco morbido di rovescio va a segno. Grande sensibilità di polso.

A-40 Servizio e diritto di Halys. Occhio che la partita va sudata sino in fondo. Ricordiamoci di Altmaier…

40-40 Scambio di rovesci in back, in rete quello del francese.

A-40 Back difensivo di Halys, scappa il successivo diritto incrociato di Sinner.

40-40 Rischia tantissimo la seconda Halys, comanda da fondo e chiude con un diritto lungolinea.

Seconda di servizio.

40-A Risposta vincente di Sinner di rovescio, davvero profondissima. Halys non può nulla.

40-40 Risposta profonda di Sinner con il rovescio, non arriva neanche a rete la palla corta di Halys.

40-30 Altra sassata al centro con la battuta per il francese.

30-30 Lungo il diritto di Halys dopo una buona risposta di Sinner.

30-15 Servizio vincente del transalpino.

15-15 Doppio fallo del francese.

15-0 Ace di Halys.

6-3 Ace esterno, Sinner in vantaggio 2-1 in questo complicato 3° turno.

40-15 Sbaglia un diritto Sinner a campo aperto.

40-0 Servizio vincente a uscire dell’italiano.

30-0 Grave errore di diritto da parte del francese.

15-0 Seconda solida di Sinner, esce la risposta di diritto di Halys.

Ora Sinner va a servire per il terzo set.

5-3 Il francese tiene a zero il servizio.

40-0 Altro servizio vincente di Halys.

30-0 Ace al centro del francese.

15-0 Gratuito di rovescio di Sinner.

5-2 Servizio vincente di Sinner.

40-15 Halys non può tenere lo scambio sulla diagonale di rovescio di Sinner.

30-15 Errore gratuito di Sinner.

30-0 Bene la volée di diritto di Sinner.

15-0 Servizio e rovescio di Sinner.

4-2 Doppio fallo, che regalo qui di Halys. Arriva il break per Sinner nel terzo set. Oggi prendiamo tutto, va bene così.

Seconda.

30-40 Ace esterno.

15-40 Brutto errore di diritto di Sinner su un colpo interlocutorio dello scambio.

0-40 Risposta pesante di Sinner, stecca di diritto Halys.

0-30 Palla corta di Halys, Sinner ci arriva e con un diritto incrociato va a segno.

0-15 Sinner comanda da fondo e chiude con un diritto a sventaglio.

Siamo ad un’ora e 23 minuti di partita.

3-2 In rete la risposta di Halys sulla seconda di Sinner. L’italiano oggi non sta servendo bene, ma è proprio un altro giocatore rispetto ai primi due turni. Capita, non tutti i giorni sono uguale. Occorre però portarla a casa in ogni modo, anche senza brillare.

40-0 Servizio e diritto in contropiede di Sinner.

30-0 Seconda robusta di Sinner, in rete la risposta di rovescio di Halys.

15-0 Lungo il back di rovescio del francese.

2-2 Lunga la risposta di rovescio di Sinner, che non ha ancora ottenuto punti sul servizio di Halys in questo terzo set.

40-0 Lungo il diritto di Sinner, che ha cercato di uscire dallo scambio.

30-0 Altro servizio vincente. La partita resta molto, molto difficile.

15-0 Come sta servendo Halys…Missile al centro.

2-1 In rete la risposta del francese.

40-15 In rete il rovescio lungolinea del francese.

30-15 Ace al centro, il quinto.

15-15 Servizio vincente dell’italiano.

0-15 E puntuale il doppio fallo di Sinner. E’ già il settimo.

Arriva una folata di vento.

1-1 Servizio e diritto (con l’aiuto del nastro) di Halys. Game andato via troppo rapidamente.

40-0 Ace esterno del transalpino.

30-0 In rete il diritto lungolinea di Sinner, che con la risposta non sta incidendo.

15-0 Servizio vincente del francese.

1-0 Servizio e diritto incrociato di Sinner, in rete il diritto di Halys.

40-30 Largo il diritto del francese, qui Sinner ha rischiato.

Altra seconda.

30-30 Altro doppio fallo, sta facendo tutto Sinner in questo game.

30-15 Ace esterno.

15-15 Largo il diritto di Halys, che aveva l’iniziativa dello scambio.

0-15 Si parte con un doppio fallo.

16.13 Inizia il terzo set con l’italiano in battuta.

16.12 Sinner ottiene sin qui l’80% di punti con la prima e il 60% con la seconda. 12 i vincenti per l’azzurro a fronte dei 22 del francese.

6-2 Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto di Halys. L’italiano pareggia i conti.

Seconda di servizio.

30-40 Il pallonetto di Halys beffa Sinner, primo set-point annullato.

15-40 Altro doppio fallo del francese.

15-30 Servizio e diritto lungolinea di Halys.

0-30 Serve&volley del francese, Sinner lo infila con un passante lungolinea di rovescio.

0-15 Doppio fallo di Halys.

5-2 Servizio e rovescio lungolinea a segno di Sinner, nonostante il tocco del nastro.

40-0 Altra risposta in rete.

30-0 In corridoio la risposta aggressiva del transalpino.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

Sappiamo che Sinner è molto discontinuo, per lui ogni giorno è diverso da quello precedente. Oggi non è nella sua miglior versione, c’è da lottare per portarla a casa.

4-2 Servizio vincente del francese.

40-15 Ancora un rovescio in contropiede del francese.

30-15 Rovescio incrociato vincente di Halys, scivola Sinner.

15-15 In rete il diritto di Halys.

15-0 Ace al centro del francese.

4-1 Game Sinner. Bellissima la palla corta vincente in uscita dal servizio di Jannik, che conferma il break.

40-0 Molto reattivo Sinner con il dritto in uscita dal servizio. Ci sono tre palle del 4-1.

30-0 Halys non contiene l’accelerazione dell’azzurro.

15-0 Ottima combinazione a suon di dritti dell’azzurro.

1-3 Game Halys. Ottima discesa a rete del numero 79 ATP, che tiene la battuta.

40-30 Gran punto del transalpino, che cambia marcia con il dritto inside out e chiude con l’incrociato.

30-30 In qualche modo Halys si salva sull’accelerazione di rovescio dell’avversario, e raccoglie il successivo errore.

15-30 Sesto ACE del francese.

0-30 Risposta di dritto di Sinner che termina sulla riga.

0-15 Doppio fallo Halys, il quarto.

3-0 Game Sinner. Grazie ad un’ottima prima l’altoatesino conferma il break maturato nel secondo gioco.

40-30 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurro.

40-15 Due accelerazioni di dritto devastanti di Jannik, che si procura due chance di 3-0.

30-15 Lungo il dritto in corsa del francese.

15-15 Servizio e palla corta di dritto in contropiede vincente di Sinner.

0-15 Lob profondo di Halys che disinnesca la contro smorzata dell’altoatesino.

2-0 BREAK SINNER!!! Impatta perfettamente la risposta Jannik, che toglie così il tempo al francese. Arriva la reazione del numero uno d’Italia.

30-40 Palla break Sinner. Intelligente il passante con il rovescio tagliato offerto dall’azzurro al suo avversario.

30-30 Servizio e dritto a segno per Halys.

15-30 Potente il dritto incrociato di Jannik, che aumenta il ritmo.

15-15 Il nastro regala il punto all’azzurro, smorzando il dritto in maniera definitiva.

15-0 Lunga la riposta di rovescio di Sinner.

1-0 Game Sinner. Out la risposta di rovescio di Halys, che torna alla battuta.

40-30 Prima vincente provvidenziale dell’altoatesino, che si carica.

30-30 Pigro Jannik con il rovescio in uscita dal servizio.

30-15 Ancora ACE dell’azzurro.

15-15 Dopo l’ACE arriva il quarto doppio fallo.

15-0 ACE Sinner, che si scuote.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET HALYS. Con un ACE termina un complicato primo set. Sinner è dunque costretto ad inseguire. Partita ancora lunghissima, con il giovane azzurro che ha tutte le carte in regola per venirne a capo.

40-15 Terzo doppio fallo del transalpino.

40-0 Sotterra il dritto Jannik, che deve fronteggiare tre set point.

30-0 Seconda al corpo vincente di Halys.

15-0 Il francese chiude il punto con il secondo smash.

3-5 Game Sinner. Rimedia subito con la prima vincente l’azzurro. Halys serve ora per il set.

40-15 Terzo doppio fallo dell’altoatesino.

40-0 Lunghissimo l’approccio in back del francese.

30-0 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Halys.

15-0 Prima vincente di Jannik.

5-2 Game Halys. ACE numero 4 millimetrico del francese. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per rimanere nel set.

40-15 Palla corta e passante al volo per il francese, che si procura due chance di 5-2.

30-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro.

30-0 Passante di dritto di Halys che pizzica il nastro e diventa vincente.

15-0 Seconda accelerazione di dritto che regala il punto al transalpino.

2-4 Game Sinner. Out la risposta di Halys, che torna al servizio.

40-0 Prima vincente di Jannik.

30-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.

15-0 Lunga la ribattuta di dritto del francese.

4-1 Game Halys. Finisce fuori la risposta di dritto di Sinner, che deve rincorrere in questo primo set.

40-15 ACE numero 3 del transalpino.

30-15 Rovescio incrociato d’incontro di Halys che disinnesca la risposta aggressiva dell’azzurro.

15-15 Troppo debole il dritto di Jannik.

0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del francese.

3-1 Break Halys. Erroraccio con il dritto da parte di Sinner, che sbaglia completamente il tempo.

30-40 Palla break Halys. Perde il controllo del dritto Jannik, che deve affrontare una palla break.

30-30 ACE Sinner, il primo della sua partita.

15-30 Dritto lungolinea vincente del francese.

15-15 Si ferma sul nastro il dritto di Halys.

0-15 Arriva un gratuito con il colpo in uscita dal servizio di Sinner.

2-1 Game Halys. Servizio e palla corta vincente per Quentin, che resta al comando in questo avvio di primo set.

AD-40 Prima vincente del francese.

40-40 Rovescio incrociato stretto e stop volley vincente di Sinner.

AD-40 ACE numero due del transalpino.

40-40 Lunga la risposta d’incontro di rovescio dell’azzurro.

30-40 Palla break Sinner. Scappa via il dritto incrociato di Halys in uscita dal servizio.

30-30 ACE Halys.

15-30 Molto reattivo il transalpino con il rovescio in uscita dal servizio.

0-30 Doppio fallo numero 2 anche per Halys.

0-15 Rovescio sulla riga e palla corta di dritto millimetrica. Bene Jannik.

1-1 Game Sinner. Perde il controllo del dritto il francese, che torna alla battuta.

AD-40 Si perde oltre il corridoio la risposta di dritto di Halys.

40-40 Secondo doppio fallo del game per Jannik.

AD-40 Ottima la seconda giocata dall’azzurro.

40-40 Dritto inside out vincente del transalpino.

40-30 Fiacco su questo dritto in avanzamento Sinner.

40-15 Larga la risposta di rovescio del francese.

30-15 Scappa via la risposta di Halys.

15-15 Doppio fallo chilometrico di Jannik.

15-0 Profonda la seconda del tennista italiano.

1-0 Game Halys. Scappa via il rovescio di Sinner, che servirà a breve nel suo primo turno alla battuta.

40-30 Dritto lungolinea del transalpino che pizzica la riga.

30-30 Doppio fallo Halys.

30-15 Prima esterna vincente del francese.

15-15 Seconda al corpo insidiosa servita da Halys.

0-15 Subito un gran dritto inside in vincente di Sinner.

PRIMO SET

15:02 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via alla sfida con il transalpino al servizio!

15:00 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due atleti.

14:57 Primo confronto diretto tra i due, con Jannik che dovrà tenere alta la concentrazione al cospetto di un avversario che proverà a mischiare le carte.

14:53 Il vincente di questo incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il canadese Shapovalov ed il britannico Broady.

14:49 Seppur senza brillare Holger Rune approda al terzo turno. Il danese supera in tre parziali lo spagnolo Carballes Baena lasciando libero il Campo numero 3. Tra pochi minuti via alla sfida tra Jannik Sinner ed il francese Quentin Halys.

13:56 Tiebreak vincente per Rune, che si porta in vantaggio di due set. Al termine di questo incontro sarà la volta di Jannik Sinner.

12:58 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Halys. Terminato il primo set tra Rune e Carballes Baena, con il danese che si è imposto per 6-3. Alla chiusura di questo incontro toccherà al numero uno azzurro.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner ed il francese Quentin Halys. Primo confronto diretto di sempre tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà agli ottavi uno tra il canadese Denis Shapovalov ed il britannico Liam Broady.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. All’All England Club si è presentato superando con un triplice 6-2 Juan Manuel Cerundolo, ed infliggendo un netto e convincente 3-0 a Diego Schwartzman.

Dal canto suo Halys, ventisettenne di Bondy, si presenta al terzo turno dello Slam londinese dopo le vittorie sul britannico Evans e sull’australiano Vukic. Numero 79 del ranking ATP, in carriera vanta 7 vittorie a livello Challenger e 5 a livello Future. Con questi due successi il transalpino ha già ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam.

La sfida tra Jannik Sinner ed il francese Quentin Halys sarà il secondo match sul Campo numero 3 a partire dalle 12.00 dopo Rune-Carballes Baena. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO. OA Sport vi offrirà la Diretta Live scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

