19.21: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 17.00 per un’ultima giornata ricchissima di finali e di possibilità di medaglia per l’Italia. Grazie per averci seguito e buona serata!

19.20: Si chiude alla grande per l’Italia questa quinta giornata che ha portato altre due medaglie alla spedizione azzurra, l’oro nella 4×200 stile libero e l’argento di Sara Curtis nei 100 stile libero

19.18: Bravissimo Bertoni che ha lasciato sfogare il francese Fente Damers, specialista della velocità e poi lo ha infilato con una grande volata. Oro all’Italia in 7’17″42, argento per la Francia con 18″23, bronzo per la Turchia con 7’21″38

19.16: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SRINT VINCENTE DI UN BERTONI STREPITOSO CHE HA TENUTO LE ENERGIE PER IL FINALE NONOSTANTE GLI 800 APPENA NUOTATI

19.15: Ai 700 Francia, Italia, Turchia

19.14: Ai 600 Italia, a 16 centesimi Francia, Turchia

19.14: Ai 500 torna sotto la Francia. Italia, Francia, Turchia

19.13: A metà gara Italia con un vantaggio di 2″78 su Turchia, terza Francia

19.12: Ai 300 Italia, Francia, Turchia

19.11: Ai 200 Italia con 2″ di vantaggio su Francia e Turchia

19.10: Ai 100 Italia, Spagna, Francia

19.06: Ci sono Ragaini, D’Ambrosio, Mao e un Bertoni reduce dall’800 al via della finale della 4×200 stile libero uomini. Italia in corsia 4, queste le nazionali protagoniste:

1 Lithuania 7:28.55

2 Hungary 7:27.20

3 Poland 7:25.88

4 Italy 7:24.32

5 Norway 7:25.33

6 France 7:26.78

7 Turkiye 7:27.52

8 Spain 7:29.79

19.04: La turca Merve Tuncel è oro negli 800 stile con 8’35″10, argento per la tedesca Ploeger con 8’36″55, bronzo per la tedesca Ackermann con 8’36″85. Settimo posto per Emma Vittoria Giannelli con 8’44″65

19.02: Ai 600 Tuncel, Ploeger, Ackermann. Giannelli scende al settimo posto

19.00: Ai 400 Tuncel, con oltre 2″ di vantaggio su Ploeger e Ackermann. Sempre sesta Giannelli

18.58: Ai 200 Tuncel, Ploeger, Ackermann. Sesta Giannelli

18.54: C’è Emma Vittoria Giannelli al via della quarta finale di serata, gli 800 stile libero donne. Le protagoniste:

1 CSULAK, Lia 05 Hungary 8:46.75

2 FLUCK, Nora 05 Hungary 8:44.40

3 ACKERMANN, Julia 07 Germany 8:40.05

4 PLOEGER, Marian 06 Germany 8:39.41

5 TUNCEL, Merve 05 Turkiye 8:39.50

6 BLOCKSIDGE, Amelie 09 Great Britain 8:41.14

7 LECLERCQ, Valentine 05 France 8:46.33

8 GIANNELLI, Emma Vittoria 07 Italy 8:47.32

18.52: Il bulgaro Petar Mitsin concede il bis e vince gli 800 stile libero con 7’47″45, nuovo record europeo juniores, argento per il bulgaro Stancu con 7’49″68, bronzo con 7’52″39 per il turco Tuncelli. Quinta piazza per l’azzurro Bertoni con 8’02″99

18.50: Ai 600 Mitsin, Stancu, Tuncelli

18.48: Ai 400 Mitsin, Stancu, Tuncelli. Bertoni sempre quinto, staccato dalla zona podio

18.46: Ai 200 Stancu, Tuncelli, Mitsin. Bertoni quinto

18.43: C’è Filippo Bertoni al via della finale degli 800 stile libero uomini. Questi i protagonisti:

1 HARTMANN, Mate 05 Hungary 8:06.44

2 BERTONI, Filippo 06 Italy 8:04.65

3 MITSIN, Petar 05 Bulgaria 8:01.45

4 ALBAYRAK, Emir Batur 07 Turkiye 7:58.00

5 TUNCELLI, Kuzey 07 Turkiye 7:58.83

6 STANCU, Vlad-Stefan 05 Romania 8:02.18

7 MELBOURNE-SMITH, Tyler 05 Great Britain 8:05.39

8 GORALNIK, Maor 05 Israel 8:08.19

18.41: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Komoroczy, Silisteanu, Sharafutdinova, Prisecariu, Kinsman, Denizli, Gorlier, Salvato

18.40: Terzo posto in semifinale per Gorlier con 1’02″08 e due azzurre in finale nei 100 dorso, con il settimo e ottavo tempo globale. Vince la seconda semifinale con 1’01″59 la rumena Silisteanu davanti alla britannica Kinsman con 1’01″90

18.38: C’è Giada Gorlier al via della seconda semifinale dei 100 dorso donne. Queste le protagoniste:

1 GARRIDO MALVAR, Nahia 07 Spain 1:03.09

2 SEIDEL, Lise 06 Germany 1:02.58

3 VERDONCK, Fleur 06 Belgium 1:02.36

4 SILISTEANU, Daria-Mariuca 09 Romania 1:01.80

5 KINSMAN, Blythe 07 Great Britain 1:02.17

6 MOLNAR, Dora 06 Hungary 1:02.44

7 GORLIER, Giada 05 Italy 1:03.00

8 TIND, Falka 06 Denmark

18.36: Finale a forte rischio per Sofia Salvato che chiude al quinto posto perdendo brillantezza nel finale con 1’02″10 che è comunque il personale. Vince la prima semifinale l’ungherese Komoroczy con 1’01″55 davanti alla ucraina Sharafutdinova con 1’01″68 e alla rumena Prisecariu con 1’01″85.

18.20: Dopo le premiazioni prenderà il via la prima semifinale dei 200 dorso donne con Sofia Salvato al via. Queste le protagoniste:

1 SVIDRNOCHOVA, Vanda 07 Czechia 1:03.12

2 TONRATH NOLLGEN, Estella Llum 07 Spain 1:02.62

3 PRISECARIU, Aissia-Claudia 08 Romania 1:02.37

4 SHARAFUTDINOVA, Nika 05 Ukraine 1:02.06

5 KOMOROCZY, Lora Fanni 06 Hungary 1:02.35

6 SALVATO, Sofia 05 Italy 1:02.56

7 DENIZLI, Sudem 05 Turkiye 1:03.04

8 DILLEY, Evie 06 Great Britain 1:03.32

18.14: Queste le finaliste dei 200 misti donne: Schlosshan, Carrasco Cadens, Cooper, McCartney, Diachenko, Nistrand, Abraham, Kjelstrup

18.13: Quarta finale consecutive senza azzurri al via. La seconda semifinale va in 2’13″74 alla britannica Schlosshan davanti alla spagnola Carrasco Cadens in 2’14″21. Santambrogio fuori dalla finale

18.10. Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 200 misti donne:

1 VASS, Brigitta 07 Romania 2:18.81

2 KJELSTRUP, Karoline 06 Denmark 2:18.08

3 DIACHENKO, Mariia 05 Ukraine 2:16.85

4 SCHLOSSHAN, Leah 05 Great Britain 2:15.43

5 CARRASCO CADENS, Emma 05 Spain 2:16.44

6 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 2:17.44

7 PATT, Angelina 05 Switzerland 2:18.47

8 DAVISON, Grace 07 Ireland 2:19.24

18.08: Dopo una buona prima parte di gara perde progressivamente brillantezza Caterina Santambrogio che è quinta, a forte rischio eliminazione, nella prima semifinale con 2’17″73. Vince con 2’14″32 la britannica Cooper davanti alla irlandese McCartney con 2’14″91 e alla ungherese Abraham con 2’17″41

18.05: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 200 misti donne. C’è l’azzurra Caterina Santambrogio:

1 KASVIO, Louna 06 Finland 2:18.81

2 ELEKES, Tamara 07 Hungary 2:18.29

3 SANTAMBROGIO, Caterina 09 Italy 2:19.42

4 COOPER, Phoebe 08 Great Britain 2:16.25

5 MC CARTNEY, Ellie 05 Ireland 2:16.48

6 ABRAHAM, Lilla Minna 06 Hungary 2:17.45

7 POZNANSKA, Justyna 05 Poland 2:18.66

8 DELCOMMUNE, Zinke 05 Belgium 2:19.36

18.04: Questi i finalisti dei 50 farfalla uomini: Puggaard, Slavik, Dumesnil, Harbarchuk, Miknic, Misiak, Del Rego Torres, Edl

18.03. Azzurri out dalla finale anche nei 50 farfalla uomini. Gregucci parte bene ma perde brillantezza ed è sesto in 24″69, bel finale di Candela che chiude quinto in 24″62. Vittoria per il danese Puggaard in 23″92 davanti al francese Dumesnil in 24″21

18.01: Al via nella seconda semifinale dei 50 farfalla i due azzurri Gregucci e Candela. Questi i protagonisti:

1 GREGUCCI, Antonio 06 Italy 24.92

2 BAGI, Zoltan 07 Hungary 24.76

3 MIKNIC, Maro 06 Croatia 24.39

4 PUGGAARD, Casper 05 Denmark 24.10

5 DUMESNIL, Ethan 06 France 24.38

6 HARBARCHUK, Ivan 06 Ukraine 24.60

7 CANDELA, Andrea Battista 05 Italy 24.79

8 AHNERT, Franz 06 Germany 24.96

18.00: Il ceco Slavik vince la prima semifinale con 24″11, secondo il polacco Misiak con 24″35, terzo lo spagnolo Del Rego Torres con 24″38

17.58: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 50 farfalla maschili:

1 BECKMAN, Bill 05 Sweden 24.96

2 KERN, Tobias 05 Czechia 24.76

3 EDL, Lukas 06 Austria 24.52

4 DEL RIEGO TORRES, Teo 06 Spain 24.34

5 SLAVIK, Ondrej 06 Czechia 24.38

6 MISIAK, Szymon 05 Poland 24.67

7 MAKSIC, Nemanja 08 Serbia 24.89

8 LOPEZ GUILLEN, Javier 06 Spain 24.98

17.57: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Damborg, Pudar, Cierpialowska, Hallkvist, Beierling, Ullmann, Slusna, Bierstler

17.55: Anche la finale dei 50 farfalla donne sarà senza azzurre. Giulia Zambelli chiude penultima la seconda semifinale con 27″52 ed è eliminata. Vince Damborg con 26″53, davanti a Ullmann in 27″10

17.53: Ora Giulia Zambelli al via nella seconda semifinale. Queste le protagoniste:

1 ZAMBELLI, Giulia 05 Italy 27.54

2 ULLMANN, Julia 05 Switzerland 27.47

3 HRNCAROVA, Alexandra 06 Slovakia 27.22

4 DAMBORG, Martine 07 Denmark 26.70

5 HALLKVIST, Emmy 08 Sweden 27.07

6 THISTED, Louise Lie 05 Denmark 27.39

7 LAWTON, Jessica 06 Great Britain 27.51

8 SEKUTI, Hana 06 Slovenia 27.71

17.52: Niente da fare per Consiglio che è ultima ed eliminata con 27″65. Vince tanto per cambiare la bosniaca Pudar con 26″62, seconda la polacca Cierpialowska con 26″94, terza la tedesca Beierling con 27″07.

17.50: C’è Virginia Consiglio al via della prima semifinale dei 50 farfalla donne. Queste le protagoniste:

1 BEIERLING, Klara Sophie 07 Germany 27.55

2 VLACHOU, Anna Avgousta 05 Greece 27.51

3 BOERSTLER, Anna Maria 06 Germany 27.36

4 CIERPIALOWSKA, Paulina 05 Poland 27.06

5 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 27.21

6 SOINI, Aliisa 07 Finland 27.45

7 CONSIGLIO, Virginia 05 Italy 27.53

8 SLUSNA, Lillian 05 Slovakia 27.75

17.49: Questi i finalisti dei 100 rana maschili: Gaur, Louter, Zivanovic, Wendland, Bonnault, Viano, Cadevall Micolau e Verstegen

17.48: Non ci saranno italiani al via dei 100 rana. Grandini chiude all’ottavo posto con 1’04″37. La seconda semifinale va al danese Gaur con 1’01″78 davanti al francese Viano con 1’02″80

17.45: Ci prova Tommaso Grandini a centrale la fianle dei 100 rana. E’ al via della seconda semifinale assieme a:

1 GARCIA PIMENTEL, Jorge 05 Spain 1:03.87

2 WENDLAND, Finn 05 Germany 1:03.15

3 CADEVALL MICOLAU, Nil 06 Spain 1:02.99

4 GAUR, Jonas 05 Denmark 1:02.56

5 VERSTEGEN, Cas 05 Netherlands 1:02.90

6 VIANO, Lubin 05 France 1:03.07

7 BILBAO, Oscar 06 Great Britain 1:03.48

8 GRANDINI, Tommaso 05 Italy 1:04.09

17.43: Qualificazione compromessa per Mantegazza che chiude al sesto posto con 1’03″26. Vince la prima semifinale l’olandese Louter con 1’02″22 davanti al serbo Zivanovic con 1’02″25, terzo il francese Bonnault con 1’02″76

17.42: C’è Christian Mantegazza al via della prima semifinale dei 100 rana maschili. Questi i protagonisti:

1 HOLLANK, Emilian 06 Germany 1:04.07

2 MANTEGAZZA, Christian 05 Italy 1:03.23

3 BONNAULT, Henri 05 France 1:03.06

4 LOUTER, Steijn 05 Netherlands 1:02.57

5 ZIVANOVIC, Uros 05 Serbia 1:02.92

6 RADOS, Vito 06 Croatia 1:03.12

7 OLSSON, Jacob 06 Sweden 1:03.71

8 VEDRENNE, Olivier 05 Great Britain 1:04.21

17.40: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Klint Ipsa, Jefimova, Mati, Ruiz Sanchez, Delmas, Nystrand, Della Corte, Pineda Lopez

17.39: Due azzurre in finale anche nei 100 rana donne! La svedese Klint Ipsa vince la seconda semifinale con 1’08″18 in rimonta sulla estone Jefimova che chiude con 1’08″27.

17.36: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 dorso donne:

1 TABOR, Schastine 05 Denmark 1:10.12

2 PINEDA LOPEZ, Nayara 08 Spain 1:09.88

3 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 1:09.54

4 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 1:08.47

5 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 1:09.24

6 BUKVIC, Martina 06 Serbia 1:09.78

7 KRAGH, Ida Skov 06 Denmark 1:10.06

8 SCHIFFEL, Aaliyah 06 Germany 1:10.86

17.35: Bravissima Irene Mati! Con il personale di 1’08″73 vince la prima semifinale e vola in finale precedendo la spagnola Sanchez con 1’08″86 e la francese Delmas con 1’08″95. Quarta Chiara Della Corte con 1’09″48

17.33: C’è Irene Mati e Chiara Della Corte al via della prima semifinale dei 100 rana. Queste le protagoniste:

1 PALMER, Grace 05 Belgium 1:10.74

2 LUDWIG, Lena 07 Germany 1:10.01

3 DELMAS, Justine 05 France 1:09.74

4 RUIZ SANCHEZ, Jimena 07 Spain 1:09.04

5 MATI, Irene 06 Italy 1:09.25

6 DELLA CORTE, Chiara 05 Italy 1:09.86

7 PIECHOWICZ, Karolina 05 Poland 1:10.07

8 MAYNE, Molly 05 Ireland 1:11.10

17.32: Bacico ha il miglior tempo delle semifinali. Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Bacico, Khnedla, Zheltyakov, Ward, Del Signore, Ficher, Martinez Sota e Siskos

17.30: Due azzurri in finale nei 100 dorso. Daniele Del Signore è terzo alle spalle di Zheltyakov (54″92) e Ward (55″01) con il tempo di 55″08

17.26: Al via Daniele Del Signore nella seconda semifinale dei 100 dorso uomini. Questi i protagonisti:

1 BALOGH, Levente 05 Hungary 56.29

2 SHORTT, John 07 Ireland 56.05

3 ZHELTYAKOV, Oleksandr 05 Ukraine 55.72

4 WARD, Matthew 05 Great Britain 54.96

5 DEL SIGNORE, Daniele 07 Italy 55.55

6 GOLDIN, Aukan Nahuel 07 Israel 55.83

7 VERRETH, Noah 05 Belgium 56.15

8 PANTSKHAVA, Noe 06 Georgia 56.72

17.25: Christian Bacico vince la prima semifinale dei 100 dorso con 54″52, davanti a Knedla e Ficher.

17.23: Al via nella prima semifinale dei 100 dorso Christian Bacico. Questi i protagonisti:

1 ANGYAN, Mate 05 Hungary 56.44

2 BROEKHOVEN, Finn 06 Netherlands 56.08

3 FICHER, Merlin 05 France 55.80

4 BACICO, Christian 05 Italy 55.33

5 KNEDLA, Miroslav 05 Czechia 55.59

6 SISKOS, Apostolos 05 Greece 55.91

7 MARTINEZ SOTA, Ivan 05 Spain 56.19

8 BABAKINAS, Evaldas 05 Lithuania 56.72

17.21: Gara di alto spessore dell’azzurra Curtis che passa un po’ meno veloce del solito, poi tiene il ritmo della lituana e non riesce a batterla nel finale. Plytinkaite con 55″31, seconda Sara Curtis in 55″35, terza la ungherese Molnar in 55″56, sesta Caciapuoti in 55″93

17.20: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CURTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS! L’azzurra chiude seconda alle spalle della lituana Plytinkaite!

17.17: Tra poco la finale dei 100 stile libero donne con due azzurre, Sara Curtis e Marina Cacciapuoti. Queste le protagoniste:

1 CACCIAPUOTI, Marina 05 Italy 56.13

2 PADAR, Nikolett 06 Hungary 55.97

3 BOCSKA, Julianna Dora 06 Germany 55.94

4 MOLNAR, Dora 06 Hungary 55.91

5 DIACONESCU, Rebecca-Aimee 06 Romania 55.94

6 PLYTNYKAITE, Smilte 07 Lithuania 55.97

7 CURTIS, Sara 06 Italy 55.98

8 CACHOT, Albane 07 France 56.15

17.15: Questi i finalisti dei 100 stile libero: Magda, Dinu, Ballarati, Fente Damers, Passafaro, Chalendar, Jazdauskas, Wrede

17.13: Ci saranno due italiani in finale nei 100 stile uomini. Ballarati è secondo nella seconda semifinale con 49″85, alle spalle del rumeno Dinu che vince con 49″84

17.11: Corsia 4 per l’oro dei 50 Lorenzo Ballarati nella seconda semifinale. Questi gli atleti al via:

1 JAZDAUSKAS, Rokas 05 Lithuania 50.84

2 CASTELLA, Nicholas 07 Denmark 50.68

3 FENTE DAMERS, Rafael 06 France 50.50

4 BALLARATI, Lorenzo 06 Italy 49.83

5 DINU, Patrick-Sebastian 05 Romania 50.05

6 KERN, Tobias 05 Czechia 50.53

7 CHALENDAR, Alexandre 06 France 50.79

8 COZMA, Stefan 05 Romania 50.89

17.10: Davide Passafaro è in finale nei 100 stile libero: secondo nella prima semifinale con 50″22. Vittoria per l’ungherese Magda on 49″53, terzo Wrede in 50″53

17.08: C’è Passafaro al via della prima semifinale dei 100 stile maschili. Questi i protagonisti:

1 ZHOVTKO, Yurii 05 Ukraine 50.88

2 TOMIC, Hrvoje 05 Croatia 50.71

3 JUSKA, Tajus 09 Lithuania 50.52

4 MAGDA, Boldizsar 05 Hungary 49.89

5 PASSAFARO, Davide 06 Italy 50.20

6 POPOVIC, Petar 06 Serbia 50.55

7 WREDE, Martin 05 Germany 50.82

8 MISIAK, Szymon 05 Poland 50.94

17.06: Lana Pudar, bosniaca, stabilisce il nuovo record europeo juniores della specialità con 2’06″26, argento per la tedesca Baievych con 2’10″78, bronzo per l’ungherese Abonyi-Toth con 2’11″61, quarta Borrelli con 2’11″62

17.05: Nooooooooo! Paola Borrelli getta letteralmente al vento una medaglia di bronzo con un arrivo pasticciato che la mette per un centesimo alle spalle della ungherese Abonti-Toth. Che pecato per la ragazza italiana che aveva distribuito molto bene le forze e sembrava sul podio sicura a 10 metri dalla fine

17.04: Ai 100 Pudar, Avetand, Yalcin

17.00: C’è Paola Borrelli al via della finale dei 200 farfalla donne che aprono il programma di oggi. Queste le protagoniste:

1 YALCIN, Mehlika Kuzeh 05 Turkiye 2:13.25

2 BORRELLI, Paola 05 Italy 2:12.54

3 CABANES GARZAS, Laura 06 Spain 2:11.44

4 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 2:09.58

5 BAIEVYCH, Alina 09 Germany 2:10.98

6 AVETAND, Tabatha 05 France 2:12.50

7 ABONYI -TOTH, Glenda 06 Hungary 2:12.64

8 JACKL, Vivien 08 Hungary 2:13.45

16.57: Salvato e Gorlier daranno la caccia alla finale dei 100 dorso donne, mentre nella finale degli 800 maschili ci sarà Filippo Bertoni e nella finale degli 800 femminili sarà al via Emma Vittoria Giannelli. Italia al via in corsia 4 nella finale della 4×200 stile libero uomini che chiude una intensa serata di gare

16.54: Due azzurri, Candela e Gregucci, al via dei 50 farfalla uomini, mentre non ci saranno italiane nelle semifinali dei 200 misti

16.52: Grandini e Mantegazza saranno al via nelle semifinali dei 100 rana uomini, Zambelli e Consiglio sui blocchi nelle semifinali dei 50 farfalla donne

16.50: Per l’Italia Bacico e Del Signore al via nelle semifinali dei 100 dorso uomini e Mati e Della Corte nella semifinale dei 100 rana donne

16.48: Due le azzurre anche nella seconda filane di giornata, Marina Cacciapuoti e Sara Curtis nei 100 stile libero

16.46: Ci sarà Paola Borrelli al via della finale dei 200 farfalla che apre il programma, mentre nelle semifinali dei 100 stile uomini saranno al via Passafaro e Ballarati

16.43: Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-5 nel quale si assegneranno cinque titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli azzurri delle prime quattro giornate di gare.

16.40: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della quinta e penultima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia).

