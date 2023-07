CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.08: Per l’Italia si chiude dunque con cinque medaglie questa quarta giornata degli Europei Juniores. Ricordiamo che, oltre a questo bronzo, sono infatti arrivati l’oro di Lorenzo Ballarati e il bronzo di Davide Passafaro nei 50 stile libero e l’oro di Emanuele Potenza e il bronzo di Domenico De Gregorio nei 400 misti.

19.06: Questi dunque i risultati ufficiali della 4×100 mista mista:

1. Denmark 3:50.04 846

NORBY, Kristine Nilsson +1.38 30.45 1:02.59 PUGGAARD, Casper +0.40 23.93 51.55 GAUR, Jonas +0.34 28.05 1:01.11 DAMBORG, Martine +0.36 26.35 54.79

2. Great Britain 3:53.74 806

WARD, Matthew +0.56 26.76 55.03 COOPER, Phoebe +0.68 1:00.59 BILBAO, Oscar +0.24 29.68 1:02.90 CARTER, Skye +0.37 26.54 55.22

3. Italy 3:53.81 805

GORLIER, Giada +0.66 29.80 1:01.99 MOMONI, Daniele +0.27 24.54 53.66 MANTEGAZZA, Christian +0.32 28.77 1:02.56 BIAGIOTTI, Matilde +0.33 26.93 55.60

4. Spain 3:54.18 802

MARTINEZ SOTA, Ivan +0.63 27.04 55.56 CABANES GARZAS, Laura +0.47 29.28 1:00.20 CADEVALL MICOLAU, Nil +0.30 29.06 1:02.29 SOBREVIELA JIMENEZ, Naiara +0.58 27.07 56.13

5. France 3:54.73 796

FICHER, Merlin +0.64 27.26 55.32 AVETAND, Tabatha +32.76 28.18 1:00.61 DELMAS, Justine +0.41 32.18 1:08.97 CHALENDAR, Alexandre +0.40 23.56 49.83

6. Estonia 3:56.34 780

SMOK, Alan +0.63 27.44 56.77 MADAR, Kirke +0.56 29.01 1:01.85 JEFIMOVA, Eneli +0.44 32.12 1:07.64 KULJUS, Lars +0.32 23.94 50.08

7. Ireland 3:57.33 770

SHORTT, John +0.66 27.59 56.81 BAILEY, Evan +0.33 24.66 53.98 MC CARTNEY, Ellie +0.31 32.72 1:09.77 DAVISON, Grace +0.46 27.17 56.77

DSQ Netherlands

BROEKHOVEN, Finn +0.70 26.83 55.76 ROZEBOOM, Evy, LOUTER, Steijn ROLMAN, Angelina

19.04: SIIIIIIIIIIIIIIIIII! BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! La giuria ha squalificato l’Olanda e l’Italia è dunque salita in terza posizione.

19.03: C’è grande tensione a bordo vasca. Siamo ormai a più di cinque minuti di attesa.

19.00: Continua l’attesa. I giudici non hanno ancora confermato i risultati.

18.57: Nooooooooooo. Solo quarto posto purtroppo per l’Italia. Vince nettamente la Danimarca, ma i risultati non sono ancora ufficiali.

18.56: Danimarca ampiamente prima dopo 300 metri. L’Italia può lottare per la seconda posizione.

18.55: Dopo la frazione a rana al comando c’è l’Olanda con 0”51 di vantaggio sulla Spagna e 0”59 sulla Gran Bretagna. L’Italia è risalita in quinta posizione.

18.54: Dopo il dorso Gran Bretagna, Francia e Spagna. L’Italia è nelle retrovie, ma ora potrà recuperare con Mantegazza.

18.52: Si parte!

18.47: Eccoci arrivati all’ultimo evento di giornata: la finale della 4×100 mista mista. Questa la startlist:

1 Netherlands 3:57.07

BROEKHOVEN, Finn, LOUTER, Steijn, ROZEBOOM, Evy, ROLMAN, Angelina

2 Great Britain 3:56.60

WARD, Matthew, BILBAO, Oscar, COOPER, Phoebe, CARTER, Skye

3 Spain 3:55.95

MARTINEZ SOTA, Ivan, CADEVALL MICOLAU, Nil, CABANES GARZAS, Laura, SOBREVIELA JIMENEZ, Naiara

4 Denmark 3:52.66

NORBY, Kristine Nilsson, GAUR, Jonas, PUGGAARD, Casper, DAMBORG, Martine

5 Italy 3:54.04

GORLIER, Giada, MANTEGAZZA, Christian, MOMONI, Daniele, BIAGIOTTI, Matilde

6 France 3:56.24

FICHER, Merlin, DELMAS, Justine, AVETAND, Tabatha, CHALENDAR, Alexandre

7 Ireland 3:56.73

SHORTT, John, MC CARTNEY, Ellie, BAILEY, Evan, DAVISON, Grace

8 Estonia 3:57.08

SMOK, Alan, JEFIMOVA, Eneli, MADAR, Kirke, KULJUS, Lars

18.42: Adesso un’altra premiazione, quella dei 200 dorso femminili. Questo il podio di questa gara:

1. Dora Molnar (Ungheria): oro

2. Holly McGill (Gran Bretagna): argento

3. Estella Llum Tonrath Nollgen (Spagna): bronzo

18.39: E ora spazio alla premiazione dei 200 metri dorso maschili. Ricordiamo il podio di questa gara:

1. Oleksandr Zheltyakov (Ucraina): oro

2. Merlin Ficher (Francia): argento

3. Apostolos Siskos (Grecia): bronzo

18.36: Bellissimo abbraccio a fine gara tra i due azzurri. Immagine stupenda a Belgrado (Serbia).

18.35: Gara magnifica dei due italiani, che sono rimasti nelle posizioni di testa per tutta la gara e hanno regalato all’Italia altre due bellissime medaglie. 4:21.90 il tempo di Emanuele Potenza e 4:23.67 quello di Domenico De Gregorio. In mezzo l’ucraino Oleksii Hrabarov in 4:22.94.

18.34: OROOOOOO POTENZAAAAAAAAAAAAAAAAAA! E BRONZOOOOOO DE GREGORIOOOOOOOOOOOOOOOO!

18.33: Potenza in testa dopo la rana! L’azzurro ha 1”11 di vantaggio su Hrabarov e 2”04 su De Gregorio.

18.32: Dopo la frazione a dorso Hrabarov ha 0”36 su Potenza e 1”37 su De Gregorio.

18.31: Dopo la farfalla De Gregorio, Hrabarov e Potenza. Questi tre sono racchiusi in 20 centesimi.

18.27: Torniamo ai blocchi di partenza: sta per cominciare la finale dei 400 misti maschili. Ci sono due italiani in gara. Questa la startlist completa:

1 MASLO, Strahinja 06 Serbia 4:28.57

2 DE GREGORIO, Domenico 07 Italy 4:27.68

3 WENDLAND, Finn 05 Germany 4:27.08

4 HRABAROV, Oleksii 05 Ukraine 4:24.35

5 POTENZA, Emanuele 06 Italy 4:24.40

6 HAMMER, Finn 06 Germany 4:27.68

7 WEIJLAND, Yanieck 05 Netherlands 4:27.98

8 NIEDERBERGER, Julien 05 Switzerland 4:29.19

18.23: E adesso è il turno della premiazione dei 200 rana femminili. Ricordiamo il podio di questa gara:

1. Justine Delmas (Francia): oro

2. Eneli Jefimova (Estonia): argento

2. Olivia Klint Ipsa (Svezia): argento

18.19: È il momento dell’inno d’Italia! Momento speciale per Ballarati e Passafaro.

18.16: Ora la premiazione dei 50 stile libero maschili, gara in cui l’Italia ha vinto l’oro con Lorenzo Ballarati e il bronzo con Davide Passafaro. Il secondo posto è stato invece conquistato dalla Polonia con Szymon Misiak.

18.13: Trionfa Dora Molnar in 2:11.06. L’ungherese ha fatto il vuoto nella seconda parte di gara e ha chiuso davanti alla britannica Holly McGill (2:12.52), dunque argento, e alla spagnola Estella Llum Tonrath Nollgen (2:12.65), bronzo.

18.10 E ora spazio alla finale dei 200 dorso femminili. Non ci sono italiane in questa gara. Questa la startlist:

1 DENIZLI, Sudem 05 Turkiye 2:13.59

2 DILLEY, Evie 06 Great Britain 2:13.14

3 TONRATH NOLLGEN, Estella Llum 07 Spain 2:12.88

4 MOLNAR, Dora 06 Hungary 2:11.40

5 MCGILL, Holly 05 Great Britain 2:12.79

6 SEIDEL, Lise 06 Germany 2:13.07

7 NORBY, Kristine Nilsson 05 Denmark 2:13.49

8 DOMINGEON, Manon 05 France 2:13.77

18.07: Niente da fare per i due italiani: Bacico chiude in quinta posizione in 1:59.18 e Del Signore in sesta in 1:59.43.

18.06 Zheltyakov tiene bene nei secondo 100 metri e vince l’oro con il nuovo record dei campionati europei (1:55.79). Argento per il francese Ficher (1:57.15), mentre il bronzo va al greco Siskos (1:58.37).

18.04: Dopo 100 metri al comando c’è l’ucraino Zheltyakov con 0”71 su Ficher e 1”15 su Siskos. Quinto Bacico e sesto Del Signore.

18.01: Due gli azzurri al via nella finale dei 200 dorso uomini. Questi i protagonisti:

1 KOVATS, Alex 06 Hungary 1:59.86

2 BACICO, Christian 05 Italy 1:59.28

3 SISKOS, Apostolos 05 Greece 1:58.81

4 ZHELTYAKOV, Oleksandr 05 Ukraine 1:56.49

5 FICHER, Merlin 05 France 1:58.45

6 SHORTT, John 07 Ireland 1:59.08

7 DEL SIGNORE, Daniele 07 Italy 1:59.74

8 GOLDIN, Aukan Nahuel 07 Israel 2:00.20

17.58: Grande rimonta della francese Delmss che conquista l’oro con il tempo di 2’25″62, secondo posto a pari merito per l’estone Jefimova e per la svedese Klint Ipss che aveva fatto gara di testa con 2’26″20

17.40: Dopo le due premiazioni, sarà il momento della finale dei 200 rana donne. Non ci sono azzurre, queste le protagtoniste:

1 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 2:29.25

2 LUDWIG, Lena 07 Germany 2:27.68

3 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 2:27.39

4 PALMER, Grace 05 Belgium 2:25.53

5 DELMAS, Justine 05 France 2:26.91

6 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 2:27.56

7 PINEDA LOPEZ, Nayara 08 Spain 2:28.26

8 MC CARTNEY, Ellie 05 Ireland 2:29.43

17.38: Partenza non perfetta di Ballarati che a metà gara ha preso il comando della gara e non ha lasciato più spazio ai rivali toccando in 22″56, seconda posizione per il campione uscente Szymon Misiak con 22″75, terza per Davide Passafaro con 22″81. Molto bene la velocità azzurra sia maschile che femminile

17.37: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO BALLARATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! BRONZO PASSAFAROOOOOOOOOO!!! Due azzurri sul podio nella gara più veloce! Bravissimi gli italiani in una gara tutt’altro che semplice

17.35: Due italiani al via nella finale più attesa, i 50 stile libero maschili. Questi i protagonisti:

1 KRISCHKE, Jakub Jan 06 Czechia 23.12

2 POPOVIC, Petar 06 Serbia 22.91

3 PASSAFARO, Davide 06 Italy 22.84

4 BALLARATI, Lorenzo 06 Italy 22.65

5 VERSCHOOTEN, Leo 06 Belgium 22.79

6 MISIAK, Szymon 05 Poland 22.87

7 DINU, Patrick-Sebastian 05 Romania 23.09

8 LOPEZ, Falemana 06 France 23.14

17.33: Paola Borrelli in finale nei 200 farfalla. Queste le finaliste: Pudar, Bayevich, Canaes Garzas, Avetand, Borrelli, Abonyi-Toth, Yalcin e Jackl

17.32: Dominio assoluto nella seconda semifinale della bosniaca Pudar che vince con 2’09″58, davanti a Aveetand e Aboniy Toh

17.30: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 200 farfalla:

1 FOX, Lucy 06 Great Britain 2:14.28

2 SEKUTI, Hana 06 Slovenia 2:13.66

3 AVETAND, Tabatha 05 France 2:12.97

4 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 2:09.85

5 ABONYI -TOTH, Glenda 06 Hungary 2:12.58

6 KOWALSKA, Klara 05 Poland 2:13.53

7 JACKL, Vivien 08 Hungary 2:14.07

8 SAKAR, Belis 07 Turkiye 2:14.93

17.27: Terzo posto per Borrelli che parte forte e incontra qualche problema nel finale. Solo sesta una spenta Zambelli. Vince in rimonta la tedesca Bayevich con 2’10″98, seconda la spagnola Canaes Garzas con 2’11″44, terza Borrelli in 2’12″54, sesta Zambelli con 2’13″80

17.24: Ci sono due azzurre al via della prima semifinale dei 200 farfalla donne:

1 DUMONT, Sarah 07 Belgium 2:14.77

2 BAILLIE, Ashleigh 06 Great Britain 2:13.68

3 CABANES GARZAS, Laura 06 Spain 2:13.06

4 BAIEVYCH, Alina 09 Germany 2:11.59

5 BORRELLI, Paola 05 Italy 2:12.66

6 ZAMBELLI, Giulia 05 Italy 2:13.58

7 YALCIN, Mehlika Kuzeh 05 Turkiye 2:14.07

8 PIEKARSKA, Natalia 06 Poland 2:15.05

17.21: Non basta un grande finale di Grandini per evitare il quarto posto. L’azzurro chiude ai piedi del podio con 2’16″99. Doppietta olandese con Stejin Louter d’oro con 2’14″11 e Van der Hoff d’argento con 2’15″39, bronzo per il tedesco Hollank con 2’15″98

17.20: Ai 100 Louter Van del Hoff, Hollank

17.17: C’è Tommaso Grandini al via della finale dei 200 rana maschili. Questi i protagonisti:

1 ANTONIAK, Lars Sebastian 05 Estonia 2:17.49

2 GRANDINI, Tommaso 05 Italy 2:17.33

3 BOCK, Kenneth 06 Germany 2:16.85

4 LOUTER, Steijn 05 Netherlands 2:15.20

5 VAN DER HOFF, Collin 06 Netherlands 2:15.52

6 HOLLANK, Emilian 06 Germany 2:17.22

7 MIMOSO, Rafael Miguel 07 Portugal 2:17.43

8 KEMP, Finn 05 Luxembourg 2:17.87

17.15: Queste le finaliste dei 100 stile libero donne: Molnar, Diaconescu, Bocska, Plytnykaite, Padar, Curtis, Cacciapuoti, Cachot

17.14: Due azzurre in finale ma che rischio per una Cacciapuoti meno brillante di questa mattina. L’azzurra è terza con 56″13. Vincono pari merito Plytnykaite con 55″97

17.12: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 stile donne. C’è Marina Cacciapuoti in corsia 4:

1 SOBREVIELA JIMENEZ, Naiara 05 Spain 56.79

2 ROSSI-BENE, Giulia 06 France 56.34

3 PADAR, Nikolett 06 Hungary 56.07

4 CACCIAPUOTI, Marina 05 Italy 55.75

5 PLYTNYKAITE, Smilte 07 Lithuania 55.87

6 TABOR, Schastine 05 Denmark 56.23

7 OKARO, Eva 06 Great Britain 56.61

8 DAZA GARCIA, Maria 07 Spain 57.03

17.09. Cala vistosamente nel finale Sara Curtis che chiude con 55″98 al quarto posto. Vince la ungherese Molnar con 54″91, seconde Diaconescu e Bocska con 55″94

17.06: C’è Sara Curtis al via della prima semifinale dei 100 metri. Queste le protagoniste:

1 SPRINGER, Celina 06 Germany 56.81

2 BOCSKA, Julianna Dora 06 Germany 56.42

3 CACHOT, Albane 07 France 56.22

4 MOLNAR, Dora 06 Hungary 55.82

5 CURTIS, Sara 06 Italy 55.88

6 DIACONESCU, Rebecca-Aimee 06 Romania 56.25

7 LITTLE, Erin 05 Great Britain 56.71

8 KALJEVIC, Mina 05 Serbia 57.10

17.04: Quarto posto per Daniele Momoni con il tempo di 53″88! Non una buona partenza per l’azzurro che ha impostato una gara all’inseguimento e alla fine è riuscito a risalire fino al quarto posto. Vince il danese Casper Puggaard con 52″67, argento per l’austriaco Lukas Edl con 53″37, bronzo per il francese Ethan Dumesnil con 53″68

16.59: Questi i protagonisti della finale dei 100 farfalla uomini al via tra pochi minuti:

1 HRISTOV, Viktor 05 Bulgaria 54.22

2 HARBARCHUK, Ivan 06 Ukraine 53.72

3 DUMESNIL, Ethan 06 France 53.54

4 PUGGAARD, Casper 05 Denmark 52.70

5 EDL, Lukas 06 Austria 53.36

6 MOMONI, Daniele 06 Italy 53.66

7 MIKNIC, Maro 06 Croatia 54.17

8 BAGI, Zoltan 07 Hungary 54.31

16.56: Due azzurri al via anche nella finale dei 400 misti, Emanuele Potenza e Domenico De Gregorio e c’è l’Italia con Gorlier, Mantegazza, Momini, Biagiotti al via della 4×100 mista mista

16.54: Ci sono invece due italiani al via nella finale dei 200 rana uomini, Christian Bacico e Daniele Del Signore

16.52: Non ci sono azzurri nelle due fin ali successive, quella dei 200 rana uomini e dei 200 dorso donne

16.49: Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati andranno a caccia del podio e possibilmente del gradino più alto nella finale dei 50 stile

16.47: Ci sarà Tommaso Grandini come outsider al via della finale dei 200 dorso, mentre Paola Borrelli e Giulia Zambelli proveranno ad entrare in finale nella prima semifinale dei 200 farfalla

16.45: Sono ben nove le presenze in finale della squadra italiana oggi. Si parte con la finale dei 100 farfalla uomini dove ci sarà Daniele Momoni al via, poi le semifinali dei 100 stile libero donne con Marina Cacciapuoti e Sara Curtis

16.43: ella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-4 nel quale si assegneranno ben otto titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo gli. ottimi risultati ottenuti dagli azzurri delle prime tre giornate di gare.

16.40: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della quarta giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia).

Photo Matti Ferru/Swim4Life Magazine