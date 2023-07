LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia torna sul podio! ARGENTO PALTRINIERI E BRONZO ACERENZA alle spalle di Wellbrock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.06: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte e buona giornata!

4.04: Nella 5 km secondo oro consecutivo a Fukuoka e secondo oro consecutivo in questa distanza per Florian Wellbrock, in testa dal primo all’ultimo metro. Argento per Gregorio Paltrinieri, bronzo per Domenico Acerenza

4.03: L’Italia dunque sale a quattro medaglie in questo Mondiale, due argenti e due bronzi finora. La spedizione del fondo a Fukuoka prende quota e ora c’è la staffetta mista da giocarsi contro la Germania

4.03: “Quando scendiamo in acqua siamo due guerrieri. Ci abbiamo provato a creare problemi a Florian. Ero al massimo delle mie forze. Sono contento di aver preso un’altra medaglia anche a questo Mondiale” Dichiara Acerenza

4.02: “Sono contento, non immaginavo di fare questa gara. Sto meglio anche fuori dall’acqua rispetto all’altro giorno. Sono contento che siamo in due sul podio. C’è qualcosa di fatto male che mi fa imbestialire, è già successo più volte. Evidentemente in questo momento ho bisogno di queste motivazioni. Di solito non sono contento del secondo o del terzo posto, stavolta sì. Avevo paura di arrivare trentesimo” dichiara Paltrinieri

4.00. Klemet e Rasovszky hanno pagato lo sforzo della 10 km e sono arrivati con distacchi importanti, il tedesco comunque buon quarto

3.58: La Germania prosegue il suo dominio con i suoi due campioni ma stavolta sul podio c’è una grande Italia. Paltrinieri non era al meglio e se l’è giocata fino alla fine con Wellbrock, così come Acerenza che ha disputato una gara di grande spessore

3.57: Wellbrock resiste e vince la gara ma è ARGENTOOOOOOOOOO PALTRINIERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, BRONZOOOOOOOOOOO ACERENZAAAAAAAAAAA

3.56: Controlla Wellbrock, Paltrinieri prova ad avvicinarsi

3.56: L’attacco di Greg!!!

3.55: Ci prova fino in fondo Greg! Acerenza molla la presa

3.54. Acerenza si avvicina a Paltrinieri

3.54: Aumenta il ritmo Wellbrock, Paltrinieri è lì, vicino, prova a cambiare triaettoria

3.53: Sempre Wellbrock davanti, inizia lo sprint, Paltrinieri tiene, Acerenza più indietro

3.52: Determinato Paltrinieri alle spalle di Wellbrock subito dopo la boa

3.51: Si avvicina l’ultima boa che apre l’orizzonte alla dirittura d’arrivo

3.49: Ancora accelerazione di Wellbrock che cambia anche traiettoria. Vediamo cosa accade ora

3.48: Klemet ha un ritardo di oltre 20″ dal trio di testa

3.47: Sembra staccarsi ora Acerenza, che prova a restare attaccato a Paltrinieri con le unghie. Manca meno di un km

3.46: Greg si fa sentire sulle caviglie del tedesco che sta tentando in tutti i modi di staccare gli azzurri. Acerenza è alle spalle di Paltrinieri

3.45: Toglie la cuffia e torna secondo Paltrinieri

3.44: Sono affiancati i due italiani alle spalle di Wellbrock

3.43: Dopo la boa, Wellbrock accelera e Acerenza si mette al suo inseguimento. Il distacco dietro è nettissimo

3.42: Acerenza affianca Paltrinieri alle spalle di Wellbrock

3.41. Aumenta ancora Wellbrock, Paltrinieri si alza sull’acqua e Acerenza reagisce. Dietro stanno mollando

3.41. Wellbrock accelera, Paltrinieri e Acerenza lo seguono, Rasovszky sembra aver perso qualcosa

3.38: Si chiude il secondo giro. Wellbrock davanti, Paltrinieri sulle sue caviglie, Acerenza a pochi secondi, Rasovszky a 8″, poi il gruppetto

3.37: E’ ancora una volta un paltrinieri commovente. Non è al meglio ma la gestione di questa gara è perfetta! Speriamo abbia energie per tenere il ritmo fino in fondo

3.35: Toglie la cuffia Acerenza, Paltrinieri è sulle code di Wellbrock, Acerenza segue a un metro, Rasovszky cerca di riportarsi sul terzetto di testa, gli altri sembrano staccati irrimediabilmente

3.31: Paltrinieri tiene il ritmo di Wellbrock, dietro faticano a tenere il ritmo del trio di testa anche se non si staccano definitivamente

3.30: Prova a risalire Romanchuk ma c’è distacco importante

3.28: Paltrinieri si mette sulle caviglie di Wellbrock, Acerenza è terzo, gli altri si stanno staccando

3.27: Sta andando fortissimo Wellbrock, Paltrinieri affianca Acerenza, c’è luce dietro ai due azzurri

3.25: Wellbrock, Acerenza, Paltrinieri davanti alla seconda boa del secondo giro

3.23: Acerenza si mette in scia a Wellbrock, Paltrinieri affianca Betlehem

3.22: Paltrinieri si riporta sui primi tre

3.21: Wellbrock, Betlehem e Acerenza davanti, c’è un po’ di luce tra i primi tre e gli inseguitori

3.19: Al primo passaggio dal traguardo Wellbrock a fare l’andatura, Betlehem, Acerenza, Paltrinieri, Rasovszky

3.15: Wellbrock facile in testa, il gruppo si assottiglia. Acerenza e Paltrinieri inseguono nel gruppetto

3.11. Alla seconda boa Wellbrock in testa, Betlehem, Rosovszky, Romanchuk, Acerenza e Paltrinieri all’inseguimento

3.10: Gruppo già diviso in due tronconi sotto l’azione di Wellbrock che è veramente in forma splendida

3.06: Tanto per cambiare Rasovszky e Wellbrock davanti, alle loro spalle Acerenza e Paltrinieri. C’è anche Romanchuk

3.05: Gruppo allargato, dopo la partenza. Vediamo chi andrà a fare l’andatura

3.03: Partita la gara

3.01: Atleti sul pontone

2.58: Questi sono i protagonisti della gara odierna, molto affollata:

1 PUJOL Guillem ESP 13 FEB 1997

2 GRAVLEY Brennan USA 28 SEP 2000

3 FONTAINE Logan FRA 25 MAR 1999

4 PECIAR Tomas SVK 22 AUG 2002

5 ELIAS Yano de Almeida ANG 3 SEP 2007

6 RUFFINI Thiago BRA 2 SEP 2002

7 CAMPOS Tiago POR 16 MAR 1999

8 FROLOV Sergii UKR 14 APR 1992

9 KABUYE Adnan UGA 8 SEP 2002

10 PONCE Fernando GUA 2 MAY 2002

11 FARKAS Tamas SRB 18 OCT 1995

12 ROMANCHUK Mykhailo UKR 7 AUG 1996

13 COTE Benjamin CAN 8 APR 2003

14 CHEREPANOV Lev KAZ 10 MAR 2001

15 GUTIERREZ Santiago MEX 3 APR 2003

16 LEE Kyle AUS 23 FEB 2002

17 ZACH Ondrej CZE 28 JUL 1997

18 CALDWELL Matthew RSA 25 FEB 2006

19 DIOP Ousseynou SEN 20 FEB 1999

20 CHO Cheng-Chi TPE 21 OCT 1998

21 SEGOVIA Johndry VEN 7 SEP 1987

22 WELLBROCK Florian GER 19 AUG 1997

23 MENG Rui CHN 17 OCT 1998

24 ALMEIDA Bruce Hanson BRA 22 JUL 1998

25 KYNIGAKIS Athanasios GRE 21 AUG 1998

26 PARDOE Hector Thomas Cheal GBR 29 MAR 2001

27 RASOVSZKY Kristof HUN 27 MAR 1997

28 PACCOT Maximiliano URU 26 MAY 1996

29 BRUNO Jamarr Andre PUR 10 MAR 2005

30 VANHUYS Logan BEL 18 APR 1997

31 GARACH BENITO Carlos ESP 25 JUL 2004

32 PLAZA Alejandro BOL 12 FEB 2006

33 SUNG Junho KOR 6 JAN 2002

34 REYES Santiago GUA 11 DEC 1999

35 VELLY Sacha FRA 9 FEB 2005

36 PALTRINIERI Gregorio ITA 5 SEP 1994

37 CARDOSO Diogo POR 7 APR 2001

38 KLEMET Oliver GER 18 MAR 2002

39 PAL Army IND 14 FEB 2002

40 MUJAN Grgo CRO 7 APR 1999

41 BALABEK Galymzhan KAZ 25 NOV 1999

42 VERA Diego VEN 21 JUN 1996

43 ACERENZA Domenico ITA 19 JAN 1995

44 SIN Chin Ting Keith HKG 5 DEC 1994

45 ROJAS Jeison CRC 10 MAY 2003

46 BETLEHEM David HUN 4 SEP 2003

47 HIREMAGALUR Prashans Manjunath IND 18 FEB 2006

48 DRUENNE Theo MON 19 JUL 2005

49 BAYO Christian B PUR 12 APR 1991

50 STREHLKE DELGADO Paulo MEX 10 JAN 2006

51 EZAWA Riku JPN 11 OCT 2003

52 PAYET Damien SEY 20 OCT 2003

53 HERCOG Jan AUT 10 FEB 1998

54 KORNILOV Nikita UZB 7 APR 2001

55 LAN Tianchen CHN 29 JUN 2005

56 WILSON Jack AUS 10 DEC 2001

57 ENDERICA SALGADO Esteban ECU 30 OCT 1990

58 KISITU Hayyan UGA 9 DEC 2004

59 FARINANGO David ECU 20 OCT 2000

60 DALDOGIANNIS Asterios GRE 22 MAR 1997

61 BUCK Connor RSA 2 JAN 2003

62 FORTES Alex ANG 17 DEC 2005

63 SHKRETOV Vyacheslav UZB 1 OCT 1996

64 TSUJIMORI Kaito JPN 26 FEB 2006

65 PARK Jaehun KOR 30 MAY 2000

66 COHEN Ziv ISR 28 MAR 2002

67 HEDLIN Eric CAN 18 APR 1993

68 STRAKA Martin CZE 12 NOV 2000

69 SCHREIBER Christian SUI 13 JUN 2002

70 THORLEY William Yan HKG 3 SEP 2002

71 YWANAGA PAPI Adrian Gustavo PER 28 JUL 2004

72 GRAVLEY Dylan USA 31 AUG 2002

2.55: Voglia di riscatto anche per Domenico Acerenza a cui il quarto posto di domenica scorsa va stretto, dopo una stagione in cui non aveva mai fallito il podio nelle gare importanti. L’azzurro ha tanta voglia di rifarsi e potrebbe impostare una gara d’assalto per cercare di sfiancare la resistenza dei rivali.

2.52: L’attenzione in casa Italia è tutta rivolta al tentativo di riscatto di un Gregorio Paltrinieri apparso in ritardo di condizione. Il modenese non è riuscito a snmaltire i diversi problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi sei mesi ed è arrivato non al meglio in Giappone ma Paltrinieri spesso ha abituato a reazioni inattese e vincenti, quindi mai dire mai.

2.49: La lista dei partenti presenta diversi atleti a caccia del riscatto dopo aver fallito il podio nella 10 km. Oltre agli azzurri, vogliono rifarsi i francesi Sacha Velly e Logan Fontaine, l’ungherese David Betlehem, oltre all’ucraino Mykhailo Romanchuk che sta lentamente prendendo confidenza con le acque libere e lo scorso anno centrò il terzo gradino del podio in questa gara, alle spalle di Wellbrock, grande favorito anche oggi e di Gregorio Paltrinieri. Agli Europei di Roma, invece, fu Paltrinieri ad imporsi, davanti ad Acerenza e al grande assente di oggi, il francese Olivier.

2.46: Non sarebbe una medaglia prestigiosa come quella di domenica notte ma si tratta pur sempre di un titolo iridato e dunque tutti i protagonisti della gara olimpica che ha premiato Florian Wellbrock con l’oro, Kristof Rasovszky con l’argento e Oliver Klemet con il bronzo, si ridanno appuntamento questa notte per darsi battaglia sulla distanza più breve.

2.43: Dopo il trionfo del tedesco Wellbrock nella 10 km, si prosegue con la distanza più breve, la 5 km e la speranza per l’Italia è conquistare i primi podi iridati in Giappone dopo la delusione della 10 km con il quarto posto di Acerenza e il quinto di Paltrinieri.

2.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo maschile a Fukuoka.

