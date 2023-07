Nuoto Artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero in finale nel duo tecnico ai Mondiali di Fukuoka: settimo posto, comanda l’Austria nel preliminare

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero confermano la loro ottima affinità ai Mondiali di Fukuoka. Dopo l’argento ottenuto nel duo tecnico al Marine Mess Hall A, la coppia azzurra ottiene la finale anche nel duo libero, grazie al settimo posto ottenuto nelle eliminatorie.

Un buon esercizio quello della coppia azzurra, che si allena da un anno insieme, sulla musica di ‘The Storm’ di Antongiulio Frulio, con un coefficiente di difficoltà di 40.3, il secondo più alto degli interi preliminari. Una prova che arriva dopo una lunga attesa, di oltre quattro ore, poiché le due ragazze sono le ultime ad esibirsi, consce di una sola cosa: o dentro o fuori.

Linda e Lucrezia mantengono ottime linee per almeno tre quarti della loro esibizione, perdendo qualcosina nel finale. Arrivano due base mark sull’ottavo e sul nono elemento, ma il 213.6813 finale basta per un comodo settimo posto, ricalcando così quanto successo nel duo tecnico dove chiusero ottave il preliminare. Non per niente, bastavano poco più di 170 punti per accedere in finale.

Punteggio più alto di giornata delle austriache Anna-Maria ed Eirini-Marina Alexandri con un ottimo 251.4313, avanti di poco più di 0.3 punti rispetto alle ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva. Stati Uniti (Megumi Field e Ruby Remati), Israele (Shelly Bobrytsky ed Ariel Nassee) e Spagna (Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas), sono suddivise tra la terza e la quinta piazza in una forbice di due punti, poi l’Olanda con Bregje De Brouwer e Marloes Stenbeek avanti all’Italia.

Accedono in finale anche la Francia (Anastasia Bayandina-Eve Planeix), la Cina (Liuyi e Qianyi Wang), Gran Bretagna (Kate Shortman ed Isabella Thorpe), Giappone (Moe Higa e Mashiro Yasunaga) e Grecia (Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti).

Foto: LaPresse