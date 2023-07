LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Leonie Beck d’oro! Gubecka e Grimes a Parigi. Sesta Ginevra Taddeucci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3.20: Per la gara di oggi è tutto, appuntamento a domani per la 10 km masch8ile. Grazie per averci seguito e buonanotte!

3.18: Oro alla Germania con Leonie Beck, argento per l’Australia con Gubecka, sorpresa in positivo di questa sera, bronzo per gli Usa con Grimes. Sono queste le qualificate per Parigi 2024, le altre, comprese le azzurre, sono rimandate a febbraio al Mondiale di Doha dove servirà arrivare nelle prime 13 posizioni

3.16: Giuli Gabbrielleschi ha chiuso in decima posizione. Gara comunque discreta la sua

3.15: Attesa per il risultato finale di Giulia Gabbrielleschi che ha subito un colpo in un passaggio dalla boa e si è staccata dal gruppo di testa in avvio di ultimo giro

3.12: La giovanissima statunitense Grimes terza, Van Rouwendaal quarta, quinta Cunha. Dunque carta olimpica per Beck, Gubecka e Grimes

3.08: Fotofinish per il terzo posto

3.06: ORO PER BECK, Argento per l’Australia con Gubecka, tre per il bronzo: Van Rouwendaal, Cunha e Grimes. Sesta Ginevra Taddeucci che nel finale ha perso qualche metro

3.05: Beck davanti sulla dirittura d’arrivo

3.05: Beck prende un buon vantaggio nel finale

3.02: Che battaglia davanti! Beck in testa quando mancano 400 metri

3.01: Beck e Cunha testa a testa, tiene Gubecka, sembra aver perso il treno Taddeucci

2.59: Beck e Cunha davanti ora

2.58: Ci sono due tronconi paralleli del gruppo

2.56: Si aggiunge a Grimes al gruppo di testa

2.54: Gubecka, Ven Rouwendaal, Taddeucci,.Beck e Cinha in fuga quando mancano 900 metri

2.53: C’è Ginevra Taddeuccie nel gruppo di testa che sta prendendo vantaggio sulle rivali

2.51; ?Gruppo di testa di una ventina di atlete

2.48: L’attacco deciso di Leonie Beck che va al terzo posto. Davanti c’è Gubecka, poi Van Rouwendaal e a Taddeucci

2.47: Ora Taddeucci in terza posizione. C’è luce tra lei e la quadra

2.45: Inizia l’ultimo giro, 1600 metri. Mancano poco più 1500

2.41: Prosegue il forcing di Taddeucci

2.38: Taddeucci ha cambiato passo, Gubecka la segue, le atlete

2.36: Taddeucci al comando quando è passata un’ora e mezza di gara

2.30: Ritmo lento quando mancano meno di 4 km al traguardo.. aspettano tutte l’ultimo giro per fare l’azione

2.21: Gruppo sempre composto da circa 20’atoetw. Le italiane inseguono da vicino

2.16: Ritmo sempre elevato della battistrada Grimes che prova a staccare le rivali

2.10: Alla boa Grimes davanti, seconda Gubecka, terza Van Rouwendaal, quarta Taddeucci

2.08: Grimes sempre davanti, seconda Gough, azzurre vicine alla testa

2.05: Al passaggio dal traguardo a metà gara è Grimes a fare l’andatura. Perde qualche posizione Gabbrielleschi

2.00: Si vede anche Beck nelle prime posizioni,

1.54: È Taddeucci ad andare al comando del gruppo, Cunha seconda, Gabbrielleschi terza

1.51: C’è anche la australiana Gubecka nella parte alta della classifica

1.48: C’è sempre Ginevra Taddeucci all’inseguimento della australiana Gough

1.46: Ammonita la francese sCassifbohv

1.43: Piove a Fukuoka. Gough guida il gruppo davanti alla statunitense Grimes. Terzo posto per Taddeucci, poi Kubecka. Gabbrielleschi

1.39: Gough sempre davanti, Taddeucci e Gabbrielleschi al suo inseguimento molto da vicino

1.36: Anche la statunitense Grimes si fa vedere nelle prime posizioni, ritmo allentato e gruppo meno allungato

1.33: Gruppo allungato dopo la prima mezz’ora di gara. Si stanno staccando dietro molte atlete

1.27: Doppia coppia davanti: due australiame e due italiane, poi Kirpichnikova e Van Rouwendaal

1.23: Tutte le favorite davanti dopo i primi 20’ di gara

1.17: La australiana Gough guida il gruppo

1.12: Azzurre sempre nella prima parte dii un gruppo allungato

1.08: Taddeucci e Gabbrielleschi come da programma sono nelle posizioni di testa dopo i primi 400 metri

1.07: Sono previsti quattro lati di poco più di 400 metri

1.05: Gruppo diviso in due parti, andamento subito elevato

1.03: Fa molto caldo a Fukuoka, partita la gara!

1.02: Protagoniste sul pontone pronte al via

1.00: Questo l’elenco delle partenti:

1 Lee Hae Rim Kor 18 12 Aug 1996

2 Jimenez Kisha Crc 39 6 Aug 2004

3 Van Rouwendaal Sharon Ned 62 9 Sep 1993

4 Iskandarova Parizoda Uzb 52 24 Sep 2004

5 Alanis Hernandez Paulina Mex 33 16 Aug 2004

6 Bramont-Arias Maria Per 54 13 Aug 1999

7 Guadamuro Mariela Pur 37 29 Sep 2006

8 Sun Jiake Chn 42 10 May 2002

9 Benesova Alena Cze 55 16 Apr 1998

10 Jungblut Viviane Bra 23 29 Jun 1996

11 Perse Spela Slo 32 4 Aug 1996

12 Teng Yu-Wen Tpe 28 25 Jul 1996

13 Taddeucci Ginevra Ita 6 3 May 1997

14 Denigan Mariah Usa 35 30 May 2003

15 Cassignol Oceane Fra 10 26 May 2000

16 Martinez Guillen Angela Esp 50 18 Mar 2004

17 Gabbrielleschi Giulia Ita 7 24 Jul 1996

18 Ebina Airi Jpn 8 25 Nov 2001

19 Liew Li-Shan Chantal Sgp 31 9 Aug 1998

20 Fabian Eva Isr 41 3 Aug 1993

21 Elsokkary Lamees Egy 47 8 Apr 2007

22 Sanchez Lora Candela Esp 51 5 Dec 2003

23 Kato Hanano Jpn 9 18 Aug 1999

24 Porres Maria Gua 40 12 May 2003

25 Gubecka Chelsea Aus 59 8 Sep 1998

26 Sandoval Martha Mex 34 14 Aug 1998

27 Olasz Anna Hun 16 19 Sep 1993

28 Choopong Pimpun Tha 12 17 May 1996

29 Frichot Sofie Sey 46 6 Jan 1990

30 Gough Maddy Aus 60 8 Jun 1999

31 Finlin Emma Can 4 27 Apr 2005

32 Beck Leonie Ger 14 27 May 1997

33 Sterbova Lenka Cze 56 8 Aug 1994

34 Fabian Bettina Hun 17 13 Dec 2004

35 Chandra Ashmitha Ind 22 6 Nov 2005

36 Charoensup Thitirat Tha 13 6 Jan 2008

37 O’regan Bailey Can 5 25 Jan 2006

38 Cunha Ana Marcela Bra 24 23 Mar 1992

39 Nip Tsz Yin Hkg 1 11 Apr 2000

40 Grimes Katie Usa 36 8 Jan 2006

41 De Jager Amica Rsa 20 8 Jul 1999

42 Lee Jeongmin Kor 19 3 Aug 1996

43 Giordanino Candela Arg 26 23 May 2004

44 Rosa Mafalda Por 44 2 Nov 2003

45 Earle Tory Rsa 21 19 Feb 2002

46 Wu Shutong Chn 43 3 Oct 2005

47 Fedotova Mariya Kaz 29 6 Apr 1999

48 Perez Paola Ven 61 5 Apr 1991

49 Schwengle Britta Aru 25 15 Apr 2004

50 Boy Lea Ger 15 24 Jan 2000

51 Kirpichnikova Anastasiia Fra 11 24 Jun 2000

52 Zelinskaya Anastasiya Uzb 53 21 Apr 2004

53 Karim Nadine Egy 48 1 Oct 2006

54 Portillo Fatima Esa 49 6 Apr 2003

55 Crisp Leah Phoebe Gbr 57 16 Oct 2001

56 Quiles Alondra Itzel Pur 38 31 Oct 2004

57 Biagioli Cecilia Arg 27 3 Jan 1985

58 Ramirez Fernanda Bol 3 16 Oct 2002

59 Taszhanova Diana Kaz 30 3 Jan 2004

60 Andre Angelica Por 45 13 Oct 1994

61 Lam Pac Tung Nikita Hkg 2 8 Aug 2000

62 Keegan Amber Gbr 58 28 Feb 1997

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka. Si parte subito con la distanza olimpica dei 10 km: è una delle competizioni più importanti dell’intera manifestazione visto che assegna tre carte olimpiche alle tre atlete che saliranno sul podio.

I primi tre pass per Parigi verranno assegnati a Fukuoka e l’Italia vorrebbe già chiudere la pratica per almeno uno dei due lasciapassare che potrebbe avere a disposizione. Le due prescelte per la gara iridata di Fukuoka sono due delle grandi protagoniste del nuoto di fondo azzurro nelle ultime stagioni, entrambe toscane, entrambe già medagliste a livello internazionale, Ginevra Taddeucci, argento lo scorso anno agli Europei di Roma, e Giulia Gabbrielleschi che di medaglie iridate al collo ne ha già quattro ma mai nella distanza olimpica, dove invece anche lei fu argento europeo a Glasgow. Il campo partenti è di primissimo livello e per riuscire a centrare il podio serve la gara perfetta da parte delle nostre azzurre che hanno carica, qualità e determinazione giuste per puntare in alto.

Ginevra Taddeucci, punto di forza del nuoto di fondo italiano, allenata da Giovanni Pistelli, lo scorso anno si è rivelata a livello internazionale nelle acque agitare di Ostia Lido con il secondo posto continentale e la sua marcia di avvicinamento a Fukuoka ha vissuto l’apice a metà marzo con la vittoria nella gara inaugurale della Coppa Len in Israele, ad Eilat, proprio sulla distanza dei 10 km. Un dominio che lascia ben sperare, seppure a quattro mesi di distanza. Per Giulia Gabbrielleschi si tratta del quarto Mondiale e di una occasione importante. La pistoiese nelle ultime stagioni ha raccolto più nella 5 km rispetto alla 10, però lo sprint olimpico è lanciato e questa è “la gara” che lei conosce benissimo. La possibilità di essere protagonista a Parigi c’è e dunque l’azzurra darà il massimo per poter portare a casa una medaglia in una gara con tantissime favorite, tutte difficili da battere, sia sul passo che in volata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte all’1.00. Buon divertimento!