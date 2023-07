LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Beck concede il bis d’oro! Quinta Pozzobon. Van Rouwendaal e Cunha sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2.09: Per il momento è tutto. Appuntamento per la gara maschile alle 3.00. Grazie per averci seguito e buonanotte!

2.08: Terzo oro della Germania nel fondo con Leonie Beck, argento per l’Olanda con Van Rouwendaal, bronzo per il Brasile con Cunha.

2.07: L’Italia non sblocca il medagliere ma questa Pozzobon che oggi ha tenuto il ritmo delle migliori lascia ben sperare per il futuro. C’è forza ed esperienza nella sua nuotata, l’Italia potrebbe aver trovato una grande protagonista nel fondo

2.06: Leonie Beck è la protagonista assoluta di questo Mondiale. Doppietta nelle gare individuali con una grande autorità. Il riscatto c’è per Van Rouwendaal che però non può essere soddisfatta del secondo posto e per Cunha che ha strappato la medaglia con i denti. Pozzobon è passata con disinvoltura dalla 25 km alla 5 km. Male Bruni, che chiude al 21mo posto

2.05: BECK DOPPIETTA D’ORO! SOLO GERMANIA NEL FONDO. SECONDA VAN ROUWENDAAL, TERZA CUNHA, QUARTA ANDRE, QUINTA POZZOBON

2.02: Beck, Cunha, Van Rouwendaal, Pozzobon al momento

2.01: Il gruppo Beck è davanti, Pozzobon è quarta prima della dirittura d’arrivo

2.00. Quando ci sarà il ricongiungimento si capirà chi ha preso la traiettoria più conveniente. ora Cunha avvicina Beck, Pozzobon più indietro

1.59: Sono due gruppi, di fatto, vedremo chi ha fatto la scelta giusta

1.57: Johnson e Muller all’interno, Beck, Van Rouwendaal, Cunha e Pozzobon all’interno, traiettorie completamente diverse

1.56: bene Pozzobon ora sulle caviglie di Van Rouwendaal

1.55. Azione violenta di Beck, Van Rouwendaal si mette alle sue spalle, Pozzobon e Cunha alle spalle delle prime due

1.54: La Beck passa al comando, Van Rouwendaal seconda, Pozzobon sulle caviglie di Beck, Cunha sembra in difficoltà

1.53: Pozzobon ha battezzato la scia di Beck che sceglie la traiettoria più a destra per risalire la china

1.52: Van Rouwendaal in testa, poi Cunha, Beck, Muller, Pozzobon e Andre

1.50: Van Rouwendaal cerca la fuga, Cunha si incarica dell’inseguimento, Johnson sembra in difficoltà

1.49: Attacco deciso di Van Rouwendaal che si porta in testa, Cunha alle sue spalle

1.47: Alla prima boa Johnson ancora davanti, Van Rouwendaal alle sue spalle, con Beck. Pozzobon è ottava a fianco di Cunha, Bruni è decisamente staccata

1.42: Al secondo passaggio dal traguardo Johnson sempre davanti, Van Rouwendaal, Beck, Kirpichnikova, Pozzobon all’inseguimento. Gruppo di una quindicina di atlete davanti, non si vede Bruni

1.38: Prosegue l’azione di Johnson, Beck sceglie un’altra traiettoria e raggiunge l’australiana

1.36: Si ricompatta il gruppo con l’azione di Beck e Pozzobon

1.34: Cunha aggancia il terzetto di testa, si avvicina Pozzobon assieme a Beck

1.33: C’è Pozzobon in testa al gruppo inseguitore, Bruni è in coda al gruppetto

1.31. La situazione a metà del secondo di tre giri: Johnson, Van Rouwendaal, Kirpichnikova, a pochi secondi Cunha, a qualche decina di metri il gruppetto delle inseguitrici dove ci dovrebbero essere le azzurre

1.30: Cunha e Beck si muovono assieme alle azzurre per andare a riprendere il trio di testa

1.28: C’è luce fra le prime tre e chi insegue. Pozzobon e Bruni sono attorno alla 13ma posizione

1.27: Johnson, Van Rouwendaal, Kirpichnikova davanti, gruppo allungato

1.25: Johnson sempre avanti, Bruni e Pozzobon nella pancia del gruppo

1.22: Al primo passaggio l’aaustraliana Johnson davanti, poi Van Rouwendaal e Kirpichnikova. Gruppo allungato

1.17: Situazione invariata quando le atlete raggiungono l’ultimo lato del primo quadrato da 1600 metri. Van Rouwendaal si porta nelle prime posizioni

1.13: Alla prima boa Kajimoto, Johnson, Spiworks, Martinez Guillen, Taszhanova davanti. Pozzobon è nona, Bruni è 16ma

1.11. prova l’azione la giapponese Kajimoto

1.08: L’australiana Moesha Johnson in testa alla prima boa. Bruni attorno alla 15ma posizione, Pozzobon attorno alla 22ma

1.05: E’ la giapponese Kojima a fare l’andatura. Davanti anche la kazaka Fedotova

1.03: Partita la gara!

1.01: Atlete sul pontone di partenza

0.59: Questo l’elenco delle partenti nella 5 km femminile:

1 GABLAN Orian ISR 7 JUN 2003

2 KOJIMA Miku JPN 9 SEP 2005

3 BECK Leonie GER 27 MAY 1997

4 CRISP Bianca AUS 11 MAY 1999

5 MA Xiaoming CHN 21 FEB 2003

6 BANGALORE MAHESH RITHIKA IND 25 JUN 2007

7 FABIAN Eva ISR 3 AUG 1993

8 ANDRE Angelica POR 13 OCT 1994

9 ELSOKKARY Lamees EGY 8 APR 2007

10 GUADAMURO Mariela PUR 29 SEP 2006

11 PORTILLO Fatima ESA 6 APR 2003

12 HOYOS HORVATH Alejandra MEX 2 JUN 2006

13 TENG Yu-Wen TPE 25 JUL 1996

14 ZELINSKAYA Anastasiya UZB 21 APR 2004

15 JOHNSON Moesha AUS 19 SEP 1997

16 KEEGAN Amber GBR 28 FEB 1997

17 QUILES Alondra Itzel PUR 31 OCT 2004

18 BEAVON Kate RSA 17 APR 2000

19 LAM Pac Tung Nikita HKG 8 AUG 2000

20 TASZHANOVA Diana KAZ 3 JAN 2004

21 MEQDAR Malak MAR 13 MAR 2007

22 LIEW Li-Shan Chantal SGP 9 AUG 1998

23 KIRPICHNIKOVA Anastasiia FRA 24 JUN 2000

24 DENIGAN Mariah USA 30 MAY 2003

25 ISKANDAROVA Parizoda UZB 24 SEP 2004

26 MULLER Aurelie FRA 7 JUN 1990

27 GIANNOPOULOU Nefeli Evangelia GRE 6 DEC 2001

28 van ROUWENDAAL Sharon NED 9 SEP 1993

29 SANCHEZ LORA Candela ESP 5 DEC 2003

30 BOSNJAK Klara CRO 27 MAY 2004

31 WANG Kexin CHN 6 MAY 2005

32 FRICHOT Sofie SEY 6 JAN 1990

33 SANDOVAL Martha MEX 14 AUG 1998

34 SANTO Rafaela ANG 12 DEC 2004

35 O’REGAN Bailey CAN 25 JAN 2006

36 FEDOTOVA Mariya KAZ 6 APR 1999

37 SCHWENGLE Britta ARU 15 APR 2004

38 GRIMES Katie USA 8 JAN 2006

39 KARIM Nadine EGY 1 OCT 2006

40 LEE Hae Rim KOR 12 AUG 1996

41 BRUNI Rachele ITA 4 NOV 1990

43 MARTINEZ GUILLEN Angela ESP 18 MAR 2004

44 CONDORI Sabrina BOL 20 FEB 2007

45 GIORDANINO Candela ARG 23 MAY 2004

46 PORRES Maria GUA 12 MAY 2003

47 KAJIMOTO Ichika JPN 7 MAR 2004

48 OLASZ Anna HUN 19 SEP 1993

49 POZZOBON Barbara ITA 17 SEP 1993

50 JUNGBLUT Viviane BRA 29 JUN 1996

51 de JAGER Amica RSA 8 JUL 1999

52 FABIAN Bettina HUN 13 DEC 2004

53 NIP Tsz Yin HKG 11 APR 2000

54 ROSA Mafalda POR 2 NOV 2003

55 CUNHA Ana Marcela BRA 23 MAR 1992

56 SPIWOKS Jeannette GER 18 NOV 1998

57 MUBIRU Swagiah UGA 8 JUL 2005

58 LEE Jeongmin KOR 3 AUG 1996

59 BENESOVA Alena CZE 16 APR 1998

60 PERSE Spela SLO 4 AUG 1996

61 STERBOVA Lenka CZE 8 AUG 1994

62 JIMENEZ Kisha CRC 6 AUG 2004

63 BRAMONT-ARIAS Maria PER 13 AUG 1999

0.56: Barbara Pozzobon compirà 30 anni tra due mesi e si è presa lo scorso anno le soddisfazioni più grandi in carriera conquistando l’argento nella 25 km, la sua gara preferita, agli Europei, dove aveva ottenuto anche un bronzo nel 2020 a Budapest. La cancellazione (si spera momentanea) della gara più lunga ha spinto la veneta a dedicarsi alle distanze più brevi ed oggi si capirà se il lavoro svolto nei mesi scorsi può dare buoni frutti in prospettiva.

0.54: L’Italia cambia tutto rispetto a sabato e si affida a due atlete motivatissime per diverse ragioni. Nuotatrice solida ed esperta Rachele Bruni, 32 anni e ancora tanta voglia di lottare e di stupire. La toscana si è stabilita due anni fa in Brasile, nella zona di Porto Alegre, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, sotto la guida dell’allenatore Kiko Klaser, al Gremio Nauticao Uniao di Porto Alegre, dove lavora anche Ana Cunha. In carriera Rachele Bruni è stata argento ai Giochi di Rio, bronzo ai Mondiali di Gwangju, sempre nella 10 km, oro europeo lo scorso anno nella staffetta mista e due volte bronzo iridato proprio in staffetta.

0.52: Ci sono, invece, con tanta voglia di riscatto, le deluse di sabato notte, la brasiliana Ana Marcela Cunha, la olandese Sharon Van Rouwendaal, la ungherese Anna Olasz che non sono riuscite a salire sul podio, oltre alla francese Amelie Muller, che non era al via nella distanza doppia.

0.49: Di sicuro non mancheranno le energie alla sorpresa della 10 km, la giovanissima statunitense Katie Grimes che punta ad un’altra medaglia dall’alto dei suoi 17 anni. Non sarà al via, invece, l’argento dei 10 km, l’australiana Gubecka.

0.46: La grande favorita è sempre lei, la tedesca Leonie Beck che vorrà bissare il grande successo ottenuto nella 10 km ma bisognerà capire se le energie spese sabato scorso le avranno tolto qualcosa dal punto di vista della brillantezza.

0.43: Il sesto posto di Ginevra Taddeucci e il decimo di Giulia Gabbrielleschi nella 10 km non ha soddisfatto fino in fondo il clan azzurro, nonostante si tratti di risultati di altissimo spessore. Oggi l’obiettivo è quello di sbloccare il medagliere con due atlete che si sono tolte diverse soddisfazioni in carriera, Rachele Bruni e Barbara Pozzobon.

0.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka. Si prosegue con la distanza più breve del programma iridato, la 5 km che spesso ha riservato grandi soddisfazioni al nuoto di fondo azzurro.

