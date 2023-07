LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: oro alla Cina, argento e bronzo a Stati Uniti e Giappone. L’Italia chiude ultima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.42 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA GARA “ACROBATICA” DI NUOTO ARTISTICO AI MONDIALI DI FUKUOKA 2023

1. Cina – 238.0033 (Oro)

2. USA – 232.4033 (Argento)

3. Giappone – 220.5867 (Bronzo)

4. Messico – 215.7267

5. Francia – 210.6900

6. Canada – 205.4900

7. Ucraina – 204.3634

8. Israele – 199.9667

9. Germania – 197.3501

10. Kazakistan – 191.5333

11. Egitto – 177.6833

12. ITALIA – 177.3267

13.38 Il punteggio degli americani è di 232.4033: tradotto, vuol dire…secondo posto, proprio alle spalle della Cina!

13.37 Gli Stati Uniti escono dalla vasca! L’esercizio sembra buono, ma non in grado di impensierire la Cina.

13.35 States per ora assai intensi e a caccia di tutti i bonus possibili per aumentare i loro punteggi intermedi che poi concorreranno per il totale.

13.33 Ora gli Stati Uniti che provano ad andare a caccia di una medaglia. Nella formazione degli States c’è pure Bill May, uno dei “padri fondatori” del nuoto artistico al maschile. Si va!

13.32 Il Canada è quinto con 205.4900 punti. Nessuna possibilità di podio per le “Foglie d’Acero”.

13.31 Il Canada termina la propria routine con una chiusura molto muscolare. Ora vedremo i giudici su che valutazione si attesteranno.

13.29 In acqua il Canada, poi toccherà agli States. Le canadesi portano un mix di hits hip-hop per provare a scuotere le posizione alte della classifica.

13.27 Arriva una penalità per l’Ucraina, certamente inattesa dal team di allenatori. Il punteggio è deludente: 204.3634 punti, vanno in quinta piazza.

13.25 Ultima torre mozzafiato da parte dell’Ucraina. Una routine complessivamente consistente, anche se con qualche imprecisione: vedremo dove si sistemeranno in classifica.

13.23 Ecco l’Ucraina: riusciranno ad andare davanti alla Cina? La formazione europea è in acqua.

13.22 Lo score della Cina è di 238.0033: le asiatiche vanno in testa mettendosi davanti al Giappone!

13.19 Le cinesi escono dall’acqua, avendo schierato anche l’uomo in formazione, ossia Haoyu Shi, con soddisfazione per una routine che porterà dividendi altissimi.

13.17 E’ il momento della favoritissima Cina, in un confronto tutto asiatico con il Giappone.

13.16 La valutazione per la Francia è di 210.6900: attualmente sono terze, dopo Giappone e Messico.

13.15 La formazione transalpina non appare soddisfattissima di quanto successo in acqua: una spinta, in chiusura di esercizio potrebbe pesare, in negativo, sulla valutazione finale.

13.12 Ora tocca alla Francia.

13.11 Il Giappone vola in testa con 220.5867 punti!

13.09 Termina l’esercizio, ora si attende il punteggio. Il Giappone può andare in testa, anche perché è iniziato, con la formazione padrona di casa, l’alternarsi in acqua del primo gruppo di merito.

13.08 Pubblico molto coinvolto nella routine nipponica.

13.06 Ora il Giappone padrone di casa, che schiera fra l’altro, nella sua routine, intitolata “Formula Uno”, anche Yotaro Sato.

IL RECAP DI META’ GARA

1. Messico – 215.7267

2. Israele – 199.9667

3. Germania – 197.3501

4. Kazakistan – 191.5333

5. Egitto – 177.6833

6. Italia – 177.3267

13.05 L’Egitto prende 177.6833 punti.

13.03 Tema riguardante l’Africa, con una partenza sulle note della colonna sonora de “Il Re Leone”, per poi aprirsi in qualcosa di molto più dance.

13.00 Ora l’Egitto, poi un recap sulla classifica a metà gara.

12.59 Escono dall’acqua con sorrisi e felicità: Israele totalizza 199.9667. Seconde alle spalle del Messico.

12.57 Il tema dei “Sogni” per le israeliane produce un ritmo tambureggiante in acqua.

12.55 Adesso la quinta compagine del concorso: Israele.

12.54 Il Kazakistan mette insieme 191.5333 punti: provvisoriamente terzo.

12.51 Kazaki con più di una indecisione nei loro elementi acrobatici. Vediamo cosa ne penseranno i giudici…

12.48 Ora nell’acqua della piscina di Fukuoka tocca al Kazakistan.

12.47 Finisce l’esercizio tedesco. La valutazione è di: 197.3501 punti.

12.45 Teutonici per ora nel pieno della loro routine.

12.43 Ora la Germania, che presenta nella sua line-up anche Frithjof Seidel, primo uomo in gara in questa finale.

12.43 Un Messico soddisfatto totalizza 215.6277 punti andando in testa al concorso.

12.42 Ha finito il Messico, che ora attende di capire quanti punti avrà raccolto.

12.39 Enrica Piccoli dichiara: “Siamo insoddisfatte. Arriviamo a questa prova dopo un periodo lungo e difficile. Ci sarà tanto da lavorare. Speravamo di non fare errori, ma li abbiamo fatti. Vogliamo però ripartire”.

12.38 Ora tocca al Messico!

12.37 Il punteggio è di 177.3267: ci si aspettava qualcosa in più, venti punti in meno rispetto a quanto fatto in qualifica.

12.36 Ora si attende la valutazione dei giudici.

12.35 Un’imprecisione in chiusura…

12.35 Siamo in conclusione dell’esercizio.

12.33 Manca un po’ di equilibrio in alcuni movimenti, ma l’esercizio è complessivamente accattivante.

12.33 Partono subito bene con un salto indietro avvitato e teso. Bene anche la torre successiva.

12.32 LE AZZURRE ARRIVANO SUL PIANO VASCA! Entrano in acqua: Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli. Il tema sarà quello del “Dragon”.

12.29 L’ordine di ingresso in piscina: Italia, Messico, Germania, Kazakistan, Israele, Egitto, Giappone, Francia, Cina, Ucraina, Canada, USA.

12.27 Sarà la stessa Italia ad aprire la finale!

12.25 Si scaldano tutte le squadre presenti in concorso: dall’Italia al Giappone, passando per Cina, Stati Uniti, Ucraina, Germania, Kazakistan, Israele, Egitto, Francia e Canada.

12.20 Dieci minuti al via della gara.

12.15 La compagine italiana sarà formata da: Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli

12.10 L’Italia dopo la medaglia ottenuta, d’argento, da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero prova a far saltare ancora una volta il banco.

12.05 Il nuoto artistico è diventata una delle discipline più imprevedibili dopo il cambio di regolamento, chi la spunterà nelle piscine di Fukuoka in questo contest?

12.00 Mezz’ora all’inizio della finale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie dell’acrobatico.

Dopo l’argento ottenuto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico: ora tutto è possibile, anche per le 8 azzurre dell’acrobatico (di cui fa parte la stessa Cerruti) che hanno superato la fase eliminatoria col nono punteggio (197.0900) per approdare alla finale a dodici.

Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: non vogliono porsi limiti, anche se sanno di non essere tra le favorite, compito che invece toccherà a nazioni come Cina, Stati Uniti e Ucraina.

Ma nella piscina di Fukuoka lo spettacolo sarà garantito, anche perchè vi saranno nazioni come: la Germania, il Kazakistan, Israele, l’Egitto, le padrone di casa del Giappone, la Francia e il Canada.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie nell’acrobatico, con aggiornamenti minuto dopo minuto dalle ore 12.30: buon divertimento!

