LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Austria vince con due decimi di punto sulla Cina, nona l’Italia

13.48 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale del duo libero femminile, grazie per averci seguito e buon proseguimento!

13.46 Nono posto per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, penalizzate da due Base Mark e un punteggio di 200.0751 avanti solo a Grecia, Spagna e Francia.

13.43 Si chiude dunque qui la finale del duo libero femminile ai Mondiali di nuoto artistico. Vittoria delle austriache Anna Maria ed Eirini-Marina Alexandri in 255.4583, avanti alle cinesi Liuyi e Qianyi Wang in 255.2480. Terzo posto per il Giappone con Moe Higa e Mashiro Yasunaga in 249.5167.

13.42 Addirittura tre Base Mark per la Spagna, che sprofonda in undicesima posizione in 175.7437, anche dietro all’Italia.

13.41 Ancora un po’ di pazienaz per le spagnole, in attesa dopo la chiusura della loro routine..

13.37 Tocca alla Spagna, con Alisa Ozhogina Ozhogin ed Iris Tio Casas, ultima coppia ad esibirsi su ‘Can’t Hold Us’ di Macklemore. Coefficiente di difficoltà di 38.8000.

13.36 Ottavo posto per l’Olanda, che totalizza un punteggio di 206.0396. Punteggio basso, ma comunque avanti all’Italia.

13.31 Olanda con Bregje De Brouwer e Marloes Steenbeek, con la routine ‘Werewolves0, coefficiente di difficoltà di 37-6500.

13.29 Quarto posto per Israele! Nessun Base Mark per loro, 3.4000 di penalità sulla sincronia, 236.1334 il punteggio totale. Esultano come una vittoria, l’Italia scala ottava.

13.25 Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee, le israeliane con la routine ‘New World’. Coefficiente di difficoltà di partenza di 39.1000.

13.24 Un base mark per l’Ucraina, nel penultimo elemento. Addirittura quinte con il punteggio di 224.6375, fuori dal podio le gemelle Aleksiiva, che sono tra le deluse di questo Mondiale.

13.20 E ora un’altra coppia di gemelle, le ucraine Aleksiiva, con la routine ‘Scramble to position’, coefficiente di difficoltà di 40.2500.

13.19 Nessuna penalità per loro, primo posto in 255.4583. Punteggio altissimo per le austriache che scavalcano la Cina per due decimi di punto!

13.14 Ora le gemelle austriache Alexandri, prime nel preliminare. La routine si chiama ‘Condors’, coefficiente più alto di questa finale con 41.0500.

13.13 209.5187, una penalità per gli Stati Uniti, che si piazzano al quarto posto. Italia che dunque scala quinta.

13.09 Le statunitensi Ruby Remati e Megumi Field ora a bordo vasca, con ‘Uniqueness’ come titolo della loro routine. E con, in sottofondo, un pezzo dei Red Hot Chili Peppers. Scelta singolare.

13.08 Anche la Grecia con due penalità, punteggio totale di 189.4291 per loro che si piazzano al quinto posto.

13.07 Intanto chiusa la prova delle greche Evangelia Platanioti e Sofia Evangelia Malkogeorgou.

13.05 “Questo è il bello e il brutto di questo regolamento, abbiamo provato a cambiare i pezzi ma non è bastato – afferma Lucrezia Ruggiero ai microfoni Rai – ora cercheremo di capire quali sono stati gli errori. Sappiamo per come funziona la gara, non avere penalità significa podio. Stavolta non è andata al meglio”.

“Aggiunte tante difficoltà, siamo partiti da 29.0000, cambiati gli ultimi due pezzi perché avevamo preso penalità in semifinale – le parole di Linda Cerruti – ora dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Non è una sconfitta, ma una lezione”.

13.02 Due Base Mark per la coppia azzurra, che vede scendere il proprio coefficiente di difficoltà a 28.7000. 200.0751 per Linda e Lucrezia, che sono al quarto posto. Sogno medaglie purtroppo già sfumato

13.00 La giuria è ancora al lavoro, e non sembra un bel segnale…

12.58 Un paio di imprecisioni sulla sincronia proprio nel finale che potrebbero penalizzare la coppia azzurra…

12.55 Ed eccole Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero con la routine ‘The Storm’, musica di Antongiulio Frulio. 38.9000 come coefficiente di difficoltà, FORZA RAGAZZE!

12.55 E ce la fanno, di netto” 255.2480, coefficiente di difficoltà confermato, Cina in testa! ma ora tocca alle azzurre!

12.54 Vediamo se le gemelle Wang sono riuscite a riscattarsi dopo la prova sottotono dei preliminari.

12.51 Campionesse mondiali in carica ora, le gemelle Wang, nono posto per loro ai preliminari. 38.7500 di coefficiente di difficoltà, con ‘Cheetah’ come tema principale della loro routine, musiche di Kai Ling.

12.50 170.0542, due Base Mark per la coppia transalpina che vede scendere nettamente il loro coefficiente di difficoltà a 21.2000.

12.47 Le transalpine chiudono bene la loro prova, vediamo il punteggio..

12.44 Ora la Francia, con Anastasia Bayandina ed Eve Planeix che propongono il coefficiente di difficoltà più basso della finale con il loro 33.1500. Il tema scelto è ‘Alter Ego’ con brano di Eric Serra.

12.43 226.4834, solo 4.1000 punti di penalità: punteggio niente male per la Gran Bretagna, ovviamente seconda.

12.42 Prova apparentemente senza sbavature per le britanniche, che avevano ridotto il loro coefficiente di difficoltà, il penultimo di questa finale.

12.39 Tocca subito alla Gran Bretagna, con Kate Shortman ed Isabelle Thorpe. Tema della routine è ‘The Rising Phoenix’, difficoltà totale di 35.0000.

12.38 Zero Base Mark, punteggione per la coppia giapponese! 249.5167, ed è già un risultato validissimo per le medaglie!

12.36 Prova leggermente imprecisa rispetto a quanto avevano fatto vedere nel duo tecnico. Attendiamo i risultai.

12.32 Eccola la coppia di casa. Parte ufficialmente la finale del duo libero femminile! Tema della routine ‘Black Panther’, con la canzone di Koji Sakurai in sottofondo.

12.31 La routine delle giapponesi prevede una difficoltà totale di 39.4000.

12.29 La coppia giapponese si sta per presentare a bordo piscina, sta per partire questa finale di duo libero!

12.26 Le azzurre saranno le quinte ad esibirsi in questa finale. Ad aprire la contesa sarà la coppia di casa composta da Moe Higa e Mashiro Yasunaga, iridate nel duo tecnico partendo dal dodicesimo posto.

12.23 Così come qualche giorno fa, la coppia azzurra non parte con i favori del pronostico, per via dell’ottavo posto nel preliminare. Ma furono settime nel duo tecnico e sappiamo come è andata…

12.20 Italia che sarà protagonista anche oggi con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che dopo l’argento del duo tecnico cercano un’altra grande prestazione.

12.17 Buongiorno a tutti, benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del duo libero femminile, unica gara valida per le medaglie in questo settimo giorno dei Mondiali di nuoto artistico a Fukuoka!

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del duo libero femminile, momento clou di questo settimo giorno dei Mondiali di nuoto artistico di scena nel Marine Mese Hall A di Fukuoka, in Giappone. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero proveranno a giocarsi una medaglia dopo il settimo posto nel preliminare.

La coppia azzurra ha ancora negli occhi l’argento conquistato nel duo tecnico quattro giorni fa, grazie ad un prova quasi perfetta che le ha piazzate alle spalle solo delle giapponesi Moe Higa e Mashiro Yasunaga. Anche in questo caso la preliminare vede le azzurre partire dietro, dall’ottavo posto.

Le giapponesi proveranno a firmare la loro personale doppietta, saranno proprio loro ad aprire la contesa. Nella preliminare sono state le gemelle austriache Anna-Maria ed Eirini-Marina Alexandri a staccare il miglior punteggio in 251.4313, mentre le ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva dietro di poco più di tre decimi di punto.

Con le azzurre, che si esibiranno per quinte, ci sono anche la Gran Bretagna (Kate Shortman ed Isabelle Thorpe), la Francia (Anastasia Bayandina ed Eve Planeix), la Cina (Liuyi e Qianyi Wang), la Grecia (Sofia Evangelia Malkogeorgeu ed Evangelia Platanioti), gli Stati Uniti (Megumi Field e Ruby Remati), l’Israele (Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee), l’Olanda (Bregje De Brouwer e Maroles Steenbeek) e la Spagna (Alisa Ozhogina Ozhogin ed Iris Tio Casas). La gara inizierà alle 12.30: BUON DIVERTIMENTO!

