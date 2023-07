Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi a caccia del pass olimpico nella 10 km di Fukuoka

Domani, a partire dalle 01.00 italiane, prenderà il via la rassegna iridata del nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone). Nel Seaside Momochi Beach Park andrà in scena la 10 km femminile che assegnerà le prime medaglie di questi Mondiali nelle acque libere e soprattutto metterà in palio i pass olimpici, essendo una specialità presente nel programma a Cinque Cerchi di Parigi 2024.

Come da regolamento, le prime tre carte olimpiche, sia maschili che femminili, saranno assegnate ai medagliati di questa competizione. In caso di pari merito per il terzo posto, tutti gli atleti coinvolti conquisteranno la qualificazione per i Giochi. Il tutto non si esaurirà qui perché altre 13 quote per genere saranno assegnate in occasione dei Mondiali di Doha 2024, previsti nell’insolito slot temporale del 2-18 febbraio.

Di conseguenza, il tutto non si esaurirà qui, ma l’obiettivo è quello di togliersi il pensiero e provare a programmare con grande calma la stagione verso le Olimpiadi in Francia. In casa Italia le fiches saranno su Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Entrambe hanno chance per fare bene e puntare al meglio possibile.

Taddeucci, sul podio nella 10 km della seconda tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci, in Sardegna, è sempre più consapevole dei propri mezzi. Lo si è notato anche nel suo incedere in Coppa LEN, citando la vittoria a Eilat (Israele) e il secondo posto a Piombino. Discorso un po’ diverso per Gabbrielleschi che sta cercando di ricalibrare il tiro sulla 10 km, dopo che l’anno passato ha ottenuto il bronzo nei Mondiali di Budapest e il terzo posto negli Europei di Roma nella 5 km. Da questo punto di vista, il terzo posto nella tappa a Golfo Aranci ha dato un’indicazione confortante.

Le avversarie, comunque saranno decisamente impegnative. La Germania in questa stagione ha alzato la voce con Leonie Beck, che fa parte del gruppo di allenamento Fabrizio Antonelli e ha legato molto con la squadra italiana. La teutonica si è imposta nelle prime due tappe della Coppa del Mondo ed è sicuramente tra le atlete da tenere d’occhio al pari della campionessa olimpica in carica, Ana Marcela Cunha, della francese Oceane Cassignol e dell’olandese Sharon van Rouwendaal, oro a Cinque Cerchi nella 10 km di Rio de Janeiro, argento a Tokyo e campionessa del mondo in carica.

Foto: LaPresse