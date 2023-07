Football americano, ELF 2023: pesante sconfitta per i Seamen Milano a Monaco di Baviera

Arriva una netta sconfitta per i Seamen Milano nella week 7 della ELF – European League Football 2023. La formazione meneghina era di scena in Baviera in casa dei Munich Ravens ed è incappata nel quinto ko nelle sei uscite disputate. Dopo un primo tempo totalmente negativo, la compagine italiana ha migliorato un po’ i contorni della sconfitta nella seconda parte del match, ma le sorti dell’incontro erano ormai segnate.

MUNICH RAVENS – SEAMEN MILANO 56-37

Il match, sostanzialmente, non ha avuto storia. I Ravens hanno chiuso i primi due quarti con un eloquente 42-9 (14-0 nel primo parziale e addirittura 28-9 nel secondo), con i Seamen messi davvero all’angolo. Nella ripresa i milanesi hanno leggermente aggiustato il punteggio finale, con la formazione bavarese che tirava sostanzialmente i remi in barca.

Per i Seamen sono andati a segno Khalife in avvio di terzo quarto con una corsa da 14 yds per il 16-49, quindi Zahradka porta lui in prima persona il pallone in meta con una corsa da 3 yds per il 23-49, quindi ancora Khalife vola in end-zone con una corsa da ben 67 yds per il 30-56. Nel finale c’è tempo per Zahradka di segnare ancora in prima persona con uno scatto da una yard per il 37-56 conclusivo.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

Stuttgart Surge 5-1

Raiders Tirol 5-2

Munich Ravens 3-3

Barcelona Dragons 2-4

Helvetic Guards 2-5

Milano Seamen 1-5

Foto: Carola Semino