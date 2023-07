LIVE Italia-Iran 2-3, Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA: azzurri ko al tie-break come quattro anni fa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.08 Il miglior marcatore di giornata, comunque, è stato Alessandro Bovolenta, il quale ha messo a segno ben 21 punti. Buone prove offensive anche per Mattia Orioli (17) e Nicolò Volpe (9). In doppia cifra per l’Iran troviamo Golzadeh (20), Hossein (18) e Sepehri (12).

21.06 Un vero peccato per la squadra di Matteo Battocchio, autrice di un percorso straordinario in Bahrain: solo l’imbattibile Iran ha tolto la possibilità agli azzurri di riconfermarsi sul tetto del mondo. Iran che, esattamente come nel 2019, vince questa manifestazione con lo stesso punteggio, contro lo stesso avversario e nella medesima città.

9-15 Pipe vincente di Golzadeh, l’Iran è campione del mondo U-21 per la seconda volta nella storia. ITALIA-IRAN 2-3!

9-14 MONSTER BLOCK BARTOLUCCI! Time-out Italia, non è ancora finita questa partita.

8-14 Passa l’attacco di Roberti.

7-14 Decolla il servizio di Orioli, sette match point per l’Iran.

7-13 Sbaglia la battuta Sepehri.

6-13 Muro di Hossein, gli iraniani sono in trance agonistica.

6-12 Passa l’attacco lungolinea di Hossein.

6-11 Termina in rete il servizio di Juvan.

5-11 A segno con la pipe Hossein.

5-10 Sbaglia la battuta Behnezhad.

4-1o Ancora un blocco vincente per il numero 7 iraniano, Italia che è sotto di 6 punti adesso.

4-9 Muro vincente di Juvan, time-out Italia.

4-8 Ancora con la pipe Golzadeh.

4-7 Attacco in controtempo vincente di Boninfante!

3-7 Passa la pipe parallela di Golzadeh.

3-6 Mani out di Bovolenta.

2-6 Altro ace per il numero 9 iraniano, si fa durissima per gli azzurri.

2-5 Ace Hossein, l’Iran prova ad allungare.

2-4 A segno Hossein per vie centrali.

2-3 Passa l’attacco diagonale di Bovolenta.

1-3 Affossa l’attacco lungolinea Roberti.

1-2 Muro vincente di Norouzi.

1-1 Golzadeh commette un’infrazione, punto per l’Italia.

0-1 Non passa la battuta di Boninfante.

QUINTO SET

20.46 Dominio iraniano nel quarto set: sin dall’inizio del parziale gli azzurri si sono trovati sotto nel punteggio, non riuscendo più a recuperare lo svantaggio. Come quattro anni fa, Italia e Iran si giocano il titolo mondiale nel set decisivo: speriamo che l’epilogo possa essere diverso a quello del 2019.

16-25 A segno l’attacco in controtempo di Behnezhad, si va al quinto set. ITALIA-IRAN 2-2!

16-24 Mani out vincente di Bovolenta.

15-24 Il nastro blocca la battuta di Orioli, nove set point per l’Iran,

15-23 Larga la parallela di Golzadeh.

14-23 Passa l’attacco di Juvan.

14-22 Termina in rete la battuta di Juvan.

13-22 Sbaglia la battuta Bartolucci.

13-21 Primo tempo vincente di Bartolucci.

12-21 Ace Behnezad.

12-20 Allarga troppo la diagonale Orioli, la palla termina fuori.

12-19 Pipe vincente di Hossein.

12-18 Mani out di Orioli da posto 4.

11-18 A segno Juvan con la diagonale.

11-17 Perde il controllo della pipe Golzadeh.

10-17 Questa volta non rimane in campo la battuta del numero 9 iraniano.

9-17 Ace Hossein, l’Iran va sul +8.

9-16 Muro di Norouzi su Bovolenta, Battocchio chiama un altro time-out.

9-15 Ace Hossein, l’Iran cerca l’allungo decisivo nel quarto set.

9-14 A segno Hossein con l’attacco in diagonale.

9-13 Vola via la battuta di Golzadeh.

8-13 Mani out di Golzadeh.

8-12 Primo tempo vincente di Volpe.

7-12 Termina in rete la battuta dell’opposto italiano.

7-11 Passa l’attacco di Bovolenta.

6-11 Altro muro vincente per l’Iran, questa volta con Sepehri.

6-10 Muro di Hossein sulla pipe tentata da Bovolenta, time-out Italia.

6-9 A segno Juvan con l’attacco lungolinea.

6-8 Vincente la pipe di Bovolenta.

5-8 Il nastro blocca la battuta di Roberti.

5-7 Questa volta passa l’attacco per vie centrali del numero 10 azzurro.

4-7 Muro di Norouzi sul primo tempo di Bartolucci.

4-6 Tocca l’ultimo centimetro di riga la pipe di Golzadeh.

4-5 Parallela vincente di Roberti.

3-5 Passa l’attacco di Hossein.

3-4 Sbaglia la battuta l’opposto iraniano.

2-4 Sfonda con la parallela Golzadeh.

2-3 A segno Orioli con la pipe.

1-3 Roberti commette un’infrazione nel palleggio, punto all’Iran.

1-2 Sbaglia la battuta Bovolenta.

1-1 Vincente l’attacco in lob di Orioli.

0-1 Ace Juvan.

QUARTO SET

20.23 Con determinazione, solidità e tenacia, la squadra di coach Matteo Battocchio non ha tremato e si è preso anche il terzo parziale: ora gli azzurri sono a un solo set dal riconfermarsi sul trono del mondo. Otto i punti nel parziale per Mattia Orioli, che sale a quota quindici nel match ex-aequo con Bovolenta.

25-23 PASSA L’ATTACCO DI BOVOLENTAAAA! AZZURRI A UN SET DAL TITOLO MONDIALE! ITALIA-IRAN 2-1!

24-23 Ace Haghparast, rimane una chance agli azzurri per chiudere il set.

24-22 Il primo se ne va sul mani out di Haghparast.

24-21 PRIMO TEMPO VINCENTE DI VOLPE! TRE SET POINT ITALIA!

23-21 Termina fuori il servizio di Boninfante.

23-20 Sbaglia la battuta Javan.

22-20 Sfonda il muro Nasri con l’attacco da posto 4.

22-19 PIPE DI BOVOLENTAAA!

21-19 Passa la diagonale di Golzadeh.

21-18 Sbaglia la battuta di Sepehri.

20-18 Muro di Norouzi sulla pipe di Bovolenta.

20-17 Il nastro blocca il servizio di Bovolenta.

20-16 PRIMO TEMPO VINCENTE DI BARTOLUCCI!

19-16 Si ferma sulla rete la battuta di Volpe.

19-15 Mani out di Roberti!

18-15 Passa l’attacco di Juvan.

18-14 Perde il controllo della pipe Golzadeh, time-out per i mediorientali.

17-14 Mani out da posto 2 per Bovolenta.

16-14 Scappa via la battuta di Boninfante.

16-13 MANI OUT DI ORIOLI!

15-13 Diagonale strettissima che va a segno di Orioli.

14-13 Primo tempo vincente di Norouzi.

14-12 Il nastro blocca il servizio di Golzadeh.

13-12 Sbaglia la battuta Roberti.

13-11 Passa l’attacco di Bovolenta.

12-11 Primo tempo vincente di Norouzi.

12-10 Sbaglia la battuta Hossein.

11-10 Decolla oltre la linea di fondo il servizio di Volpe.

11-9 Mani out per Orioli.

10-9 Non rimane in campo la battuta di Orioli.

10-8 Mani out di Orioli da posto 2.

9-8 Esce di poco il servizio di Boninfante.

9-7 Non passa la battuta di Javan.

8-7 Larga la pipe di Bovolenta.

8-6 Sfonda il muro con la diagonale vincente Javan.

8-5 MURO ORIOLIII!

7-5 Pallonetto vincente di Hossein.

7-4 MONSTER BLOCK DI BARTOLUCCI!

6-4 Passa nuovamente Sepehri per vie centrali.

6-3 Mani out per Orioli.

5-3 Ancora con il primo tempo Sepehri.

5-2 Diagonale vincente di Bovolenta!

4-2 Passa l’attacco centrale di Sepehri.

4-1 ORIOLIIII! SECONDO ACE CONSECUTIVO!

3-1 ACE ORIOLIII!

2-1 Pizzica la riga di fondo il primo tempo di Volpe.

1-1 Larga la battuta di Boninfante.

1-0 Mani out di Orioli.

TERZO SET

19.55 Bella reazione dei ragazzi di Matteo Battocchio, che nonostante dieci errori commessi in attacco sono riusciti a conquistare il secondo parziale. Continua l’ottimo match offensivo di Bovolenta (13 punto), mentre è salito di colpi Mattia Orioli (7).

25-23 PRIMO TEMPO DI BARTOLUCCI! GLI AZZURRI VINCONO IL SECONDO SET! ITALIA-IRAN 1-1!

24-23 Ace Nasri, c’è ancora un set point per gli azzurri.

24-22 Ancora con il primo tempo Norouzi.

24-21 Sbaglia la battuta Hossein, tre set point per l’Italia!

23-21 Primo tempo a segno per Norouzi.

23-20 Mani out per Volpe!

22-20 Diagonale vincente di Nasri.

22-19 Passa l’attacco di Golzadeh.

22-18 Primo tempo vincente per Volpe!

21-18 Fallo di piede di Bartolucci.

21-17 Attacco in controtempo vincente di Orioli, time-out Iran.

20-17 Pipe vincente per Alessandro Bovolenta!

19-17 A segno l’attacco di Haghparast.

19-16 Sbaglia l’attacco Hossein.

18-16 Passa la pipe di Bovolenta.

17-16 Muro di Norouzi su Bovolenta, l’Iran si avvicina pericolosamente agli azzurri.

17-15 Sbaglia la battuta Bovolenta.

17-14 Invasione di campo commessa da Norouzi.

16-14 Ace Nasri.

16-13 A segno l’attacco lungolinea di Nasri.

16-12 Vincente la pipe di Bovolenta!

15-12 Se ne va l’attacco in primo tempo di Volpe.

15-11 Si ferma sul nastro il servizio di Orioli.

15-10 Mani out da zona 4 per Orioli!

14-10 Non passa la battuta di Boninfante.

14-9 Mani out di Bovolenta.

13-9 ACE BONINFANTEEE!

12-9 Lunga la battuta di Golzadeh.

11-9 Passa l’attacco di Norouzi.

11-8 Se ne va oltre la riga di fondo l’attacco in primo tempo di Golzadeh.

10-8 PIPE DI BOVOLENTA!

9-8 Brutto errore in ricezione commesso da Orioli.

9-7 Mani out di Golzadeh.

9-6 Sfonda il muro da posto 2 Orioli!

8-6 Scappa via la battuta di Bovolenta.

8-5 Primo tempo vincente di Bartolucci.

7-5 Bell’attacco in controtempo di Norouzi.

7-4 MONSTER BLOCK DI BARTOLUCCI!

6-4 Pizzica la riga la diagonale di Bovolenta.

5-4 Non passa l’attacco di Orioli.

5-3 Arriva la pipe di Hossein.

5-2 MONSTER BLOCK DI VOLPE!

4-2 ACEEEE! SECONDO DI FILA PER IL NUMERO 14 AZZURRO!

3-2 ACE ORIOLI!

2-2 Vincente il primo tempo di Volpe.

1-2 Passa l’attacco di Nasri.

1-1 Pipe a segno per Bovolenta.

0-1 Monster block di Norouzi su Orioli.

SECONDO SET

19.26 Azzurri che hanno pagato i nove errori commessi in attacco, troppi contro una squadra solida come l’Iran: per l’Italia, Bovolenta si conferma il miglior marcatore con 6 punti messi a referto, buon rendimento anche per Boninfante con 4 punti.

20-25 Mani out di Golzadeh, gli asiatici si impongono nel primo set. ITALIA-IRAN 0-1!

20-24 A segno Roberti con l’attacco centrale.

19-24 Muro di Hossein su Orioli, cinque set point per l’Iran.

19-23 A segno Norouzi con il primo tempo.

19-22 DI NUOVO ACE PER IL CAPITANO AZZURRO!

18-22 ACE BONINFANTE!

17-22 Questa volta il numero 5 azzurro non sbaglia.

16-22 Muro di Norouzi sul primo tempo di Volpe.

16-21 Passa l’attacco di Nasri.

16-20 Mani out di Orioli!

15-20 Attacco in controtempo vincente di Boninfante.

14-20 A segno Nasri con la diagonale da zona 2.

14-19 Sfonda il muro iraniano Bovolenta! Time-out Iran.

13-19 ACE ROBERTI! Lo schiacciatore azzurro subito decisivo nel suo ingresso in campo.

12-19 In rete la battuta di Nasri.

11-19 Risponde con la stessa moneta Golzadeh.

11-18 La pipe di Bovolenta! Prova a scuotersi l’Italia!

10-18 Passa la parallela di Bovolenta.

9-18 Perde il controllo dell’attacco Bovolenta.

9-17 Pipe a segno per Golzadeh.

9-16 Commette un’infrazione nel palleggio Boninfante.

9-15 Sfonda il muro azzurro Nasri con la diagonale da zona 2.

9-14 Primo tempo vincente di Volpe.

8-14 Mani out da zona 4 per Hossein.

8-13 Passa l’attacco di Bovolenta.

7-13 Ace per Hossein.

7-12 Sbaglia la battuta Bovolenta.

7-11 Termina largo l’attacco lungolinea di Golzadeh.

6-11 Diagonale strettissima che va a segno per Orioli.

5-11 Passa la pipe di Golzadeh.

5-10 Vincente il tocco morbido di Boninfante in allungo.

4-10 Lunga la battuta di Iervolino.

4-9 Mani out di Orioli.

3-9 Arriva la diagonale vincente di Bovolenta.

2-9 Perde completamente la misura dell’attacco Orioli.

2-8 Primo tempo a segno di Norouzi.

2-7 Vincente il lungolinea di Orioli.

1-7 Dilaga l’Iran, passa il primo tempo di Nasri.

1-6 Secondo ace consecutivo per il numero 8 iraniano.

1-5 Ace per Golzadeh, time-out per l’Italia.

1-4 Pipe vincente di Golzadeh.

1-3 Out l’attacco di Orioli.

1-2 Passa la parallela di Hossein.

1-1 Attacco diagonale vincente di Bovolenta!

0-1 A segno con il primo tempo Norouzi.

PRIMO SET

19.00 Tutto pronto per l’inizio del match, Orioli al servizio.

18.58 Ecco la presentazione dei due sestetti. L’Italia schiera dall’inizio Boninfante come palleggiatore, Bovolenta sarà l’opposto, Iervolino e Orioli gli schiacciatori, Eccher e Volpe i centrali.

18.56 Ora è il momento dell’inno iraniano.

18.53 Sono in campo le due squadre per gli inni nazionali, si parte dall’inno di Mameli.

18.50 Sarà una sfida tosta contro una formazione che, al contrario dell’Italia, fin qui non ha perso un match in questa manifestazione: l’Iran si è sbarazzata dell’Argentina in semifinale, accedendo per la seconda volta nelle ultime tre edizioni alla sfida decisiva per l’assegnazione del titolo. La sfida di oggi sarà un remake della finale mondiale del 2019, disputatasi proprio a Manama: in quell’occasione, ad imporsi furono gli asiatici dopo cinque set tiratissimi.

18.45 Ci siamo. è arrivato il momento dell’ultimo atto di questi campionati mondiali: la squadra azzurra, allentata da Matteo Battocchio, ieri si è imposta in quattro set sulla Bulgaria, guadagnando l’accesso in finale per la terza edizione consecutiva. Alessandro Bovolenta e compagni proveranno a difendere in tutti i modi il titolo, per altro l’unico della storia della nazionale italiana, conquistato due anni fa a Cagliari contro la Russia.

18.40 Amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia-Iran, finale dei Mondiali Under 21 2023 di volley in corso a Manama (Bahrain).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale del Mondiale Under 21 2023 di volley tra Italia e Iran, in quel di Manama (Bahrain): gli azzurrini vanno alla caccia del secondo titolo iridato consecutivo, mentre nel 2019 proprio gli asiatici sconfissero la compagine tricolore nell’atto conclusivo.

La squadra di coach Matteo Battocchio è riuscita a centrare la finale per la terza edizione consecutiva: nella giornata di ieri, la selezione italiana ha eliminato in quattro set la temibile Bulgaria, garantendosi l’accesso all’ultimo atto della manifestazione grazie a una prestazione corale straordinaria, in cui spiccano i ventotto punti conquistati da Alessandro Bovolenta. Per l’Italia U-21 quella di oggi sarà la sesta finale della storia e vuole riconfermarsi sul tetto del mondo dopo il primo successo arrivato due anni fa a Cagliari contro la Russia.

Come detto in precedenza, oggi Italia e Iran si rincontrano nell’appuntamento più importante dopo quattro anni proprio nello stesso contesto in cui gli asiatici vinsero il loro primo titolo mondiale al quinto set. Il team iraniano ha disputato un cammino praticamente perfetto, non avendo perso neanche un incontro tra primo, secondo turno e semifinale. Nella scorsa serata, i mediorientali hanno regolato in quattro parziali l’Argentina grazie anche all’apporto di Poriya Hossein, miglior marcatore del match con venticinque punti.

Appuntamento alle 19.00 per l’inizio dell’incontro, visibile su Volleyball World Tv, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale del match: non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

