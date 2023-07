Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 20 luglio, programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 20 luglio, prende il via l’edizione 2023 dei Mondiali di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata in un luogo diverso dal solito, ovvero Australia/Nuova Zelanda. Una novità importante e le squadre dovranno adattarsi anche alle particolari condizioni che troveranno su rettangolo verde. Una competizione in cui sarà presente anche l’Italia, inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Saranno, quindi, i due Paesi ospitanti a dar via alle danze. Nel Gruppo A, Nuova Zelanda e Norvegia si affronteranno ad Auckland e si prospetta un match interessante in cui soprattutto la componente fisica farà la differenza. Le scandinave partono con i favori del pronostico, ma è da capire per l’appunto la forma. Nel Gruppo B assisteremo anche all’esordio dell’Australia contro la Repubblica d’Irlanda e le padrone di casa sono favorite, visto il loro roster di giocatrici con esperienza internazionale.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione di 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. Di conseguenza i match in questione saranno visibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. In generale, tutti gli incontri saranno trasmessi sempre in streaming, a pagamento, su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Giovedì 20 luglio (orari italiani)

09.00 Nuova Zelanda – Norvegia all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) – Diretta tv su RaiSport HD

12.00 Australia – Repubblica d’Irlanda al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia) – Diretta streaming su FIFA+

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD trasmetterà Nuova Zelanda-Norvegia. La tv di Stato ha acquisito i diritti di trasmissione delle 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale per l’appunto, le due semifinali e la finale.

Diretta streaming: RaiPlay (Nuova Zelanda-Norvegia); Fifa+.

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport

