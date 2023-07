LIVE Italia-Francia 4-2, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: azzurri trascinati alla vittoria da Malagoli e Cocco. Transalpini al tappeto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI! Italia-Francia 4-2: le doppiette di Malagoli e Cocco stendono i transalpini. La formazione di Bertolucci trova la prima vittoria agli Europei 2023 salendo a tre punti nella classifica del Girone A.

00:30 La Francia non ne ha più.

01:16 GOOOOOOOOOOOOOL DI COCCO, CHE NON SBAGLIA! Italia-Francia 4-2: gli azzurri tornano a +2 grazie al loro capitano che va a referto, doppietta per lui, con un tiro libero.

01:19 La Francia commette due falli in rapida successione. Arriva a 10 falli di squadra: libero per Cocco.

01:33 Mischia feroce davanti alla porta di Gnata, con l’Italia che prova ad allontanare e la Francia che spinge. A un certo punto intervengono gli arbitri: si accende quasi una rissa, che viene sedata. La decisione dei direttori di gara è di “ingaggio conteso”. Si riparte!

02:00 Ultimi due giri di orologio di una partita che a questo punto è assai tesa.

03:39 Timeout Francia. Si riparte!

05:19 Decimo fallo di squadra commesso dall’Italia. Carlo Di Benedetto col tiro libero fa gol: Italia-Francia 2-3. I transalpini riaprono i giochi.

06:27 Dopo essere stata sottoposta a grande pressione, l’Italia riesce a gestire meglio il possesso della pallina facendo girare il cronometro.

09:03 Incredibile parata di Gnata: l’estremo difensore si oppone col corpo al tiro da fuori di Da Costa. La pallina schizza sul palo, attraversa tutto lo specchio della porta ballando idealmente sulla riga di porta e poi viene allontanata dalla formazione di Bertolucci.

10:58 Timeout Italia.

11: 08 Tiro di Roberto Di Benedetto…PARATA DI GNATA! L’estremo difensore azzurro neutralizza il tentativo del giocatore francese. L’Italia rimane in vantaggio 3-1

11:17 Lampo della Francia con Carlo Di Benedetto: Gnata prova a metterci la stecca, ma commette fallo da rigore. E’ penalty in favore dei transalpini.

12:15 Tentativo di Herman in girata: Gnata ci mette la stecca e para.

14:55 Meno di un quarto d’ora alla fine del match.

17:00 Francia in questo momento con poche idee, qualche conclusione verso la porta di Gnata ma senza pericolosità.

20:36 Situazione falli: Italia 7-5 Francia.

21:18 La Francia prova a reagire, l’Italia però contiene e anzi, appena può, non rinuncia a ripartire.

24:04 MALAGOLI, ANCORA LUI! Italia-Francia 3-1: questa volta il bomber colpisce da lontano trafiggendo il portiere transalpino, che non si aspettava la conclusione dell’attaccante azzurro.

COMINICIA LA RIPRESA DI ITALIA-FRANCIA.

00:00 Si chiude il primo tempo! Italia-Francia 2-1: botta e risposta sull’asse Malagoli-Carlo Di Benedetto, poi il gol di Cocco. Nell’ultimo minuto tante potenziali occasioni, ma nessuna particolare annotazione.

00:55 Ultimo minuto in corso.

01:43 Guizzo di Cinquini che ci prova da fuori: la pallina si infrange sul palo. Che peccato!

03:21 Roberto Di Benedetto prova a incunearsi da sinistra, arriva in area: alza e schiaccia, ma Gnata fa buona guardia subendo anche fallo.

05:00 Cinque giri d’orologio all’intervallo.

07:51 GIULIOOOOOO COCCO! Italia-Francia 2-1: dopo qualche minuto non troppo brillante, la furbata del capitano italiano che si posiziona dietro la porta e sfruttando un momento di disattenzione della difesa rivale trova l’angolo per penetrare in area e insaccare il gol del nuovo vantaggio italiano.

10:10 Pareggio della Francia! Italia-Francia 1-1: ribaltamento di fronte velocissimo dei “Bleus”, Bruno Di Benedetto arriva davanti a Gnata che lo ferma, ma che non può nulla sul tap-in di Carlo Di Benedetto.

11:52 Occasionissima per Cocco in ripartenza: il capitano, a tu per tu con il portiere transalpino, non riesce a trovare il modo di segnare.

12:30 La Francia prova a stringere il cerchio intorno alla porta di Gnata, l’Italia si difende per il momento in maniera ordinata.

14:20 Situazione falli: Italia 2-3 Francia.

15:35 Reazione della Francia! Gnata è pazzesco in due occasioni ad opporsi ai tiri dei fratelli Di Benedetto.

17:04 GOOOOOOOOL DI MALAGOLI! Italia-Francia 1-0: uscita pazzesca dal timeout degli azzurri, che combinano un’azione nella quale Compagno piazza l’assist vincente per Malagoli che impatta prima venendo murato da Chambel e poi segnando sulla respinta.

17:13 Timeout per la Francia. Sfida molto tattica finora.

19:00 Per il momento la partita va via veloce, anche se non ci sono tantissime occasioni da gol.

20:58 Primo tiro dell’Italia con Gavioli: respinto dalla difesa.

22:12 Francia subito pericolosa in avvio, Gnata fa capire di esserci fra i pali!

SI COMINCIA! AL VIA ITALIA-FRANCIA.

Italia: Gnata (P), Ipinizar, Gavioli, Malagoli, Cocco (c).

Francia: Chambel (P), B. Di Benedetto, Herman, R. Di Benedetto, C. Di Benedetto (c)

21.05 A breve vi forniremo gli starting five delle due formazioni.

21.03 In ritardo di qualche minuto, ora c’è l’esecuzione degli inni nazionali.

21.00 Italia, in bianco, e Francia, in blu, arrivano in pista.

20.55 Ci siamo, in un palazzetto già caldo per le temperature roventi in Catalogna si alza ancora di più la temperatura.

20.50 Dieci minuti al via della sfida fra italiani e transalpini.

20.45 L’attesissima sfida intanto delle 18.30, quella che metteva di fronte Spagna e Portogallo, è finita 3-3.

20.40 Nella prima giornata gli azzurri hanno ceduto 7-4 al Portogallo al termine di una partita intensissima, mentre la Francia è riuscita a impattare 2-2 contro la Spagna strappando un punto pesantissimo alle Furie Rosse.

20.35 Squadre in pista per il riscaldamento.

20.30 Trenta minuti all’inizio del match.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, seconda partita dei Campionati Europei 2023 di hockey su pista, quest’anno in scena in Spagna, in quel di Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Dopo la sfida contro il Portogallo, per gli azzurri di Alessandro Bertolucci è la volta di affrontare la Francia, una rivale in forte ascesa che è sì alla portata di Cocco e compagni, ma che potrà dare filo da torcere alla selezione italiana, come ha dimostrato il recente e stretto 2-1 con cui l’Italia ha battuto i transalpini al Goldencat, torneo in preparazione a questi Europei.

Personalità, ritmo e cattiveria agonistica: questi gli ingredienti per provare, in un torneo così complicato e duro sin dalle prime battute, a superare i rivali di giornata, pensando anche alla sfida che attende l’Italia, domani, contro la Spagna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, seconda partita degli azzurri ai Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: FISR