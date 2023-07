LIVE Italia-Argentina 3-0, Nations League volley 2023 in DIRETTA: dominio azzurro, sarà sfida agli Stati Uniti in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:16 L’appuntamento è a sabato per la semifinale contro gli Stati Uniti, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

21:14 Giannelli e compagni superiori in tutti i fondamentali: 39 attacchi vincenti, 9 muri, 5 ace e solo 11 errori diretti. Michieletto top scorer con 15 punti e il 30% di efficienza in attacco, bene anche Lavia (12), Romanò (11), Russo (10, con 3 muri e 3 ace) e Galassi (6). Come al solito regia perfetta di Giannelli, capace di mettere a segno anche 4 punti e tanta consistenza in difesa e in ricezione per Balaso.

21:11 Dominio imbarazzante per l’Italia che, in poco più di un’ora, si è sbarazzata di un’Argentina poco convincente. Gli azzurri sabato sfideranno gli Stati Uniti in semifinale.

25-14 La chiude Lavia! ITALIA IN SEMIFINALEEEEE!

24-14 Errore al servizio di Galassi.

24-13 Romanò regala 11 match-point all’Italia!

23-13 Diagonale stretta di Palonsky da posto quattro.

23-12 Michieletto chiude probabilmente lo scambio più bello della partita!

22-12 Gran primo tempo di Galassi.

21-12 Koukartsev a segno da seconda linea.

21-11 Lavia sfrutta i pochi centimetri di Sanchez.

20-11 Mani-out di Vicentin.

20-10 Diagonale profonda di Lavia al termine di uno scambio lungo.

19-10 Decimo punto della partita per Russo.

18-10 Spallata di Koukartsev da posto due.

18-9 Attacco di seconda intenzione di Giannelli.

17-9 Mani-out di Romanò da posto quattro.

16-9 Martines gioca sulle mani del muro di Russo.

16-8 Ace di Loser.

16-7 Finisce qui la serie al servizio di Giannelli.

16-6 Lavia ci spedisce a +10!

15-6 MURONEEEEE DI MICHIELETTO!

14-6 Michieletto passa in mezzo al muro.

13-6 STAMAPATONAAAA DI RUSSO SU LOSER!

12-6 MURONEEEE DI GIANNELLI SU MARTINEZ!

11-6 Primo tempo di Loser.

11-5 Bordata da seconda linea di Romanò.

10-5 Parallela imprendibile di Michieletto.

9-5 Pipe vincente di Martinez.

9-4 Errore dai nove metri di Ramos.

8-4 Non passa il servizio di Romanò.

8-3 Lunga la battuta di Martinez.

7-3 Subito un punto per Armoa.

7-2 Armoa prende il posto di Koukartsev.

7-2 ACEEEE DI RUSSO!

6-2 MURONEEEE DI LAVIA SU KOUKARTSEV!

5-2 Invasione a rete di Ramos.

4-2 Si ferma qui la serie al servizio di Michieletto.

4-1 Ennesima difesa di Balaso e pallonetto in pipe di Michieletto.

3-1 Koukartsev sciupa una palla a filo rete.

2-1 Ancora un gran primo tempo di Russo.

1-1 Errore in contrattacco di Michieletto.

1-0 Si riparte con un gran primo tempo di Russo.

20:48 Italia nettamente superiore nei primi due parziali, la cosa che fa impressione è che gli azzurri stanno giocando in maniera egregia senza apparentemente forzare, questo ritmo è ormai nelle gambe di questa formazione. Michieletto sugli scudi con 10 punti e il 39% di efficienza in attacco.

25-13 Galassi chiude il secondo set dopo una magia di Giannelli!

24-13 Diagonale stretta di Romanò da seconda linea.

23-13 Primo tempo di Ramos.

23-12 Galassi risponde al centro con una bordata nei tre metri!

22-12 Primo tempo di Loser.

22-11 SPETTACOLO! Volo in difesa di Michieletto, alzata di pugno di Giannelli e mani-out di Lavia.

21-11 Ennesima pipe della partita di Michieletto.

20-11 Ace di Armoa.

20-10 Loser restituisce il muro a Russo.

20-9 Koukartsev vince uno scontro a rete con Romanò.

20-8 Rientrano De Cecco e Koukartsev.

20-8 MAMMA MIA! Difese pazzesche dell’Italia, che poi vince il punto con Michieletto in pipe.

19-8 Errore di Armoa da posto quattro.

18-8 Non passa la battuta di Zelayeta.

17-8 Invasione a rete di Russo.

17-7 MURONEEEE DI RUSSO SU LOSER!

16-7 Finta di Giannelli, Romanò fa quello che vuole senza muro!

15-7 Subito un punto per Zelayeta.

15-6 In campo Zelayeta e Sanchez.

15-6 ACEEEEE DI GALASSI!

14-6 Magia di seconda intenzione di Giannelli.

13-6 Palonsky lascia il campo ad Armoa.

13-6 Sette vincente di Russo, giochiamo alla perfezione!

12-6 Diagonale nei tre metri pazzesca di Michieletto.

11-6 Risponde al centro Galassi.

10-6 Primo tempo di Ramos.

10-5 Ricambia il favore Koukartsev.

9-5 Non passa la battuta di Romanò.

9-4 Attacco di Lavia di prima intenzione.

8-4 Primo tempo di Loser.

8-3 ACEEEEEE DI RUSSO!

7-3 Ancora una pipe di Michieletto al termine di uno scambio lungo, che spettacolo!

6-3 Invasione a rete di Vicentin.

5-3 Pipe in ricostruzione di Michieletto.

4-3 Aceeeee di Russo!

3-3 In rete il servizio di Palonsky.

2-3 Mani-out di Palonsky da posto due.

2-2 Errore in attacco di Koukartsev.

1-2 Parallela imprendibile di Michieletto.

0-2 Palonsky gioca sulle mani del muro.

0-1 Si riparte con un errore in contrattacco di Michieletto.

20:25 Primo parziale dominato dagli azzurri, Giannelli e compagni sono stati superiori specialmente in fase break con 4 muri 1 ace, numerosi contrattacchi e difese. Romanò top scorer con 6 punti a referto.

25-17 Errore in attacco di Vicentin, il primo set è azzurro!

24-17 Muro di Ramos su Romanò.

24-16 Pallonetto di Loser ad annullare il primo set-point.

24-15 Errore al servizio di Palonsky.

23-15 Loser trova le mani del muro di Russo.

23-14 Palonsky non sbaglia senza muro da posto due.

23-13 Difesa di Galassi e pallonetto a due mani di Michieletto, pazzesco!

22-13 Romanò continua a mettere palla a terra.

21-13 Diagonale stretta di Palonsky.

21-12 Difesa pazzesca e contrattacco di Romanò!

20-12 Mani-out di Romanò.

19-12 Lunga la battuta di Romanò.

19-11 In rete il servizio di Vicentin.

18-11 Passa questa volta da seconda linea Koukartsev.

18-10 Errore in attacco di Koukartsev.

17-10 MURO CLAMOROSO DI GALASSI SU PALONSKY!

16-10 Giannelli velocizza il gioco per Lavia.

15-10 Muro di Koukartsev su Lavia.

15-9 ACEEEEE DI MICHIELETTO!

14-9 Romanò chiude lo scambio più lungo della partita con una spazzolata sul muro.

13-9 MURONEEEE DI ROMAN0′ SU VICENTIN!

12-9 Mani-out di Michieletto.

11-9 Scappa il pallonetto di Romanò.

11-8 Ancora un primo tempo di Loser.

11-7 In rete il servizio di Palonsky.

10-7 Finisce qui la serie al servizio di Galassi.

10-6 NON SI PASSA! Anche Russo dice no a Koukartsev!

9-6 MURONEEEE DI GIANNELLI SU KOUKARTSEV!

8-6 Michieletto trova le mani del muro.

7-6 Koukartsev stringe la diagonale.

7-5 Primo tempo di Loser.

7-4 Bordata in diagonale di Lavia.

6-4 In rete il servizio di Romanò.

6-3 Palonsky colpisce l’asta.

5-3 Secondo attacco della partita per Lavia.

4-3 Bordata da seconda linea di Koukartsev.

4-2 Romanò sfonda sulle mani del muro da posto due.

3-2 Ancora un mani-out da posto quattro per Vicentin.

3-1 Errore in attacco di Vicentin.

2-1 Pallonetto in pipe di Lavia.

1-1 Mani-out di Vicentin.

1-0 Si parte con un errore al servizio di Kukartsev.

20:00 L’Argentina risponde con: De Cecco, Palonsky, Koukartsev, Vicentin, Ramos, Loser e Danani.

19:58 Questo il sestetto dell’Italia: Giannelli, Michieletto, Lavia, Romanò, Russo, Galassi e Balaso.

19:55 La fase di riscaldamento ufficiale si è appena conclusa, è il momento degli inni nazionali!

19:52 Queste due formazioni si sono affrontate nella prima giornata di questa Nations League, in quell’occasione ad imporsi fu l’Argentina (3-0), ma in quell’occasione De Giorgi schierò in campo una formazione assai giovane e ancora poco rodata, oggi sarà tutta un’altra storia.

19:49 L’Argentina ha invece concluso alle spalle dell’Italia, con lo stesso numero di punti e di vittorie, ma con un quoziente set inferiore.

19:46 L’Italia si è qualificata a questi quarti di finale dopo aver concluso la prima fase in quarta posizione con 12 vittorie e 9 sconfitte.

19:43 Si è da pochi minuti concluso il primo quarto di finale tra Stati Uniti e Francia (3-2), la vincente di Italia-Argentina sfiderà in semifinale la compagine statunitense.

19:40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per i quarti di finale della Nations League 2023 di volley maschile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile. A Danzica (Polonia) si apre la fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante e i Campioni del Mondo vogliono essere grandi protagonisti. La nostra Nazionale, che ha chiuso la fase preliminare al quarto posto, incrocerà l’Albiceleste, quinta in graduatoria dopo la fase a gironi e che un mesetto fa aveva sconfitto gli azzurri (all’epoca scesi in campo non in formazione tipo).

L’Italia si affiderà al capitano Simone Giannelli, alle stoccate dell’opposto Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Al centro spazio per Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Bruno Lima, gli schiacciatori Luciano Palonsky e Luciano Vicentin, il regista Luciano De Cecco, i centrali Agustin Loser e Nicolas Zerba. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di USA-Francia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

