Giro Donne 2023: Chiara Consonni domina la volata ad Olbia, classifica ad Annemiek van Vleuten

Un anno dopo non cambia lo scenario. Da Padova ad Olbia, l’ultima tappa del Giro Donne è sempre di Chiara Consonni. Fino ad ora una corsa anonima per la velocista bergamasca che oggi non si è lasciata sfuggire l’occasione: dominio allo sprint in terra sarda per l’atleta della UAE Team ADQ.

Non c’è stata una vera e propria fuga nella prima fase di gara. Percorso molto mosso e diversi gli attacchi nel plotone, con tantissime squadre attive, ma nessun attacco deciso.

Il tentativo più interessante della giornata è stato quello di Alessia Vigilia: la giovane azzurra della Top Girls Fassa Bortolo è andata via a 25 chilometri dal traguardo, guadagnando una trentina di secondi di margine sul plotone, che è andato a raggiungerla a cinque dall’arrivo.

Volata lanciata ad altissime velocità: prova ad anticipare Rachele Barbieri, ma è un testa a testa tra Chiara Consonni e Marianne Vos (Jumbo-Visma) con l’azzurra che la spunta. Terza piazza per Ally Wollaston (AG Insurance – Soudal Quick-Step).

Nessun patema per Annemiek van Vleuten: la neerlandese della Movistar gestisce la situazione e si porta a casa la classifica generale, dominata in lungo e in largo.

Foto: Lapresse