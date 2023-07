BMX, Europei 2023: avvio deludente per l’Italia, soltanto Francesca Cingolani in finale tra le under 23

A Besançon (Francia) sono incominciati gli Europei di BMX e la prima giornata non è stata esaltante per l’Italia. I risultati raccolti sono stati inferiori rispetto alle aspettative della vigilia. Marco Radaelli, Albert Groppo e Giacomo Fantoni si sono fermati in semifinale, chiudendo rispettivamente al 12°, 16° e 13° posto. Giacomo Gargaglia (18°), Martii Sciortino (17°), Tommaso Frizzarin (19°), Tommaso Gasparoli (30°) e Mattia Happacher (27°) sono usciti ai quarti di finale.

Più lontani Michele Tomizioli (37°) e Alessandro Bielli (33°). Soltanto Francesca Cingolani è riuscita a raggiungere la finale tra le under 23, ma ha chiuso in ottava posizione dopo essere caduta nella seconda linea della finale, quando l’italo-argentina era in lotta per un piazzamento sul podio al suo esordio in una rassegna continentale.

Foto: Federciclismo